Tämä poskipuna valloittaa trendit myrskyn lailla: hakujen määrä kasvoi +130 % vain muutamassa viikossa

Pitkään vain viimeisteleväksi silaukseksi pidetty poskipuna on nyt kiistaton ihonvärin tähti. Se herättää, kirkastaa ja juhlistaa kaikkia ihonsävyjä peittämättä niitä koskaan. Tässä ihon luonnollisia koostumuksia kunnioittavan meikin etsinnässä on syntynyt uusi sukupolvi koostumuksia: hyytelövouskeja. Niiden nousu on ollut huimaa, ja kauneustuotteiden hakujen määrä on kasvanut yli 130 % vain muutamassa viikossa.

Sosiaalisen median vetämä trendi

Jelly blushinin nopea nousu on pitkälti sosiaalisen median ansiota. Pinterest vahvistaa Predicts 2026 -raportissaan innostuksen "jelly blushinin" ympärillä, josta tuli yksi vuoden haetuimmista termeistä. TikTokissa ja Instagramissa on runsaasti esittelyvideoita, jotka esittelevät raikasta, läpikuultavaa ja helposti kerrostettavaa efektiä. Kauneusalan tekijät rakastavat sitä sen kyvystä parantaa ihoa luomatta kakkumaista ilmettä, jolloin kauneusmerkit, tekstuurit ja ilmeet pääsevät näkyviin. Todellinen oodi eloisalle ja itsevarmalle kasvoille.

Tekstuuri, joka muuttaa pelin sääntöjä

Jelly blush -poskipunan erottaa muista ennen kaikkea sen aistikokemus. Sano hyvästit puutereille, jotka voivat joskus olla liian raskaita, tai kermaisille koostumuksille, jotka vaativat huolellista levitystä. Tämän poskipunan koostumus on vetinen, pehmeä ja lähes kimmoisa. Se sulautuu ihoon välittömästi ilman raskaita tai karkeita juonteita. Levität, taputtelet ja olet valmis.

Tämä ultrakevyt koostumus sopii kaikille ihotyypeille, jopa kuivuuteen taipuvaiselle. Se ei korosta kuivia kohtia ja antaa hehkuvan lopputuloksen, joka antaa vaikutelman luonnollisen hehkuvasta ihosta. Tulos on kerrostettava: ruusuinen kiilto terveen hehkun aikaansaamiseksi tai intensiivisempi väri poskipäiden korostamiseksi, aina peittämättä ihoa.

Intohimoiset tuotemerkit

Tämän innostuksen edessä useat tuotemerkit ovat onnistuneet erottumaan joukosta. Milk Makeup lumoaa hyytelömäisellä poskipunallaan, joka antaa välittömästi viilentävän vaikutuksen ja on suunniteltu sekä poskille että huulille. Sephora Collection tarjoaa leikkisän version, jonka sävy mukautuu ihosi pH-arvoon tehden jokaisesta käyttökerrasta ainutlaatuisen. Ja Rimmel keskittyy käytännöllisyyteen monipuolisella muodolla, jota on helppo kuljettaa mukana ja käyttää missä tahansa.

Näillä tuotteilla on yksi yhteinen piirre: ne yksinkertaistavat meikkaamista viemättä meikin iloa. Vähän työkaluja, vähän vaiheita, mutta imarteleva ja moderni lopputulos, joka mukautuu tahtiisi ja persoonallisuuteesi.

Katso tämä postaus Instagramissa Milk Makeupin (@milkmakeup) jakama julkaisu

Jelly-poskipuna, vuoden 2026 must-have

Ei ole sattumaa, että hyytelövohanneksesta on tulossa yksi vuoden 2026 ehdottomista ostoksista. Se vastaa kollektiiviseen haluun intuitiivisempaan, hellävaraisempaan ja kokonaisvaltaisempaan meikkiin. Sen tarkoituksena ei ole muuttaa kasvojasi, vaan pikemminkin täydentää ihoasi sellaisena kuin se on, koostumuksellaan, hehkullaan ja luonteellaan.

Maailmassa, jossa meikitön look ja luonnollinen hehku hallitsevat trendejä, tämä poskipuna täyttää kaikki vaatimukset: nopea levittää, mukava käyttää ja imartelee kaiken kaikkiaan. Se on enemmän kuin pelkkä tuote, se ilmentää kehopositiivista kauneusvisiota, jossa jokainen iho ansaitsee tulla kohennetuksi ilman filttereitä tai liioittelua. Et lisää vain väriä, vaan paljastat hehkusi.