Meikki ja silmälasit: tekniikoita, jotka todella parantavat silmien ilmettä

Silmälasit, vaikka ne ovat kiistatta tyylikkäät ja täyttävät osan kasvoistamme, voivat joskus peittää silmämme. Luomivärillä korostetut silmämme katoavat linssien taakse, ja meikkinne menettää viehätyksensä. Mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi uhrata halumme näyttää parhaimmaltamme. Tässä on muutamia tekniikoita, joilla saat silmäsi erottumaan näiden korjauslinssien läpi.

Harkitse korjauksen tyyppiä

Meikin levittäminen silmälasit päässä on herkkä taito. Se on vieläkin monimutkaisempaa, jos sinulla on huono näkö molemmissa silmissä. Sinun on levitettävä meikkisi täysin hämmentyneenä ja luotettava muihin aisteihisi. Tämä on jo itsessään merkittävä taito, joka ansaitsee tunnustusta. Ennen kuin pinnaat inspiroivan meikkilookin Pinterest-taulullesi tai käytät näyttäviä hashtageja mallina, ammattimeikkitaiteilija Lisa Eldridge korostaa linssien tyypin ja korjausasteen huomioon ottamisen tärkeyttä.

Jos olet kaukonäköinen, niillä on suurentava vaikutus, kun taas likinäköinen saa silmäsi näyttämään pienemmiltä. Asiantuntijan mukaan, joka esittelee kykyjään julkkisten kasvoilla, tämä on ratkaiseva yksityiskohta kauneusrutiinisi täydellistämiseksi ja silmiesi – sielun peilin – potentiaalin paljastamiseksi.

Tämä ei tietenkään ole ehdoton sääntö eikä tarkka tiede; se on vain ohjenuora, suositus sinulle sopivan meikin luomiseksi. Jos olet likinäköinen, avaa silmäsi korostuskynällä silmän sisänurkassa ja levitä luomiväriä kulmakarvalle asti. Jos taas olet kaukonäköinen ja käytät suurennuslasillisia laseja, muista häivyttää tuotetta enemmän ja korostaa silmiäsi tummemmilla luomiväreillä.

Taivuta ripset vaakasuunnassa lisäämään mukavuutta

Jos käytät silmälaseja, olet melkein varmasti kokenut ripsien osumisen linsseihin turhauttavan tunteen. Jo pelkkä ajatuskin saa sinut höyryämään. Se on ehdottomasti yksi epämiellyttävimmistä tuntemuksista reisien hankautumisen ja sukkien valumisen jälkeen. Välttääksesi tämän ärsytyksen luopumatta sävytetystä ripsiväristäsi, käytä pidentävää ripsiväriä äärimmäisen tuuheuttavan sijaan. Harjaa ripsesi vaakasuunnassa tai hieman vinosti korostaaksesi niitä häiritsemättä niiden läsnäoloa.

Voguen sivuilla asiantuntija neuvoo kaukonäköisiä valitsemaan "teräväpiirtoisen" ripsivärin erotellakseen ripset kunnolla ja välttääkseen "hämähäkinjalka"-ilmeen. Voit yksinkertaisesti muotoilla ripsiäsi lisäämättä tuotetta taivuttamalla niitä manuaalisesti saadaksesi luonnollisen mutta viimeistellyn vaikutelman.

Valitse kehykseesi sopivat värit

Vaikka monet ihmiset valitsevat neutraaleja ja monipuolisia kehyksiä, toiset antavat oikukkaan puolensa ja ripauksen omalaatuisuuttaan loistaa. Joka tapauksessa olet todennäköisesti kuullut värianalyysistä, tekniikasta, jolla luodaan väriharmoniaa kasvojesi ympärille. Jos käytät läpinäkyviä kehyksiä, jotka sulautuvat saumattomasti piirteisiisi, sinulla on vapaat kädet tutkia jokaista palettisi sävyä.

Onko sinulla tummat kehykset, jotka ovat ruskean tai tummansinisen sävyisiä? Valitse pehmeitä sävyjä, kuten pastellisävyjä, jäänsinistä tai liilaa. Lisää ripaus glitteriä tasapainottaaksesi ilmettä ja luodaksesi katseenvangitsijan. Käytätkö kirkkaita, leikkisiä laseja? Kasta siveltimesi kameleonttimaisiin luomiväreihin beigen, ruskean tai vaaleanpunaisen sävyissä.

Säädä meikkiäsi silmälasiesi muodon mukaan

Lasien muoto vaikuttaa suoraan siihen, miten silmäsi nähdään. Tavoite on yksinkertainen: luoda harmoniaa kehysten ja meikin välille ilman, että kasvoja peitetään liikaa.

Pyöreät kehykset: ne pehmentävät kasvonpiirteitä. Vältä haalistunut ilme rajaamalla silmäsi hieman kulmassa olevalla rajauskynällä tai voimakkaammalla luomivärillä ulkonurkassa. Tämä lisää kontrastia ja selkeyttä.

Neliönmuotoiset tai kulmikkaat kehykset lisäävät jo itsessään kasvojen jäykkyyttä. Näissä ihanteellisia ovat luomivärien pehmeä häivytys, hienovaraiset liukuvärit ja satiinipinnat linjojen tasapainottamiseksi.

Ylisuuret kehykset: koska ne peittävät suuren osan kasvoista, valitse meikki, joka pysyy näkyvissä linssien läpi. Silmäluomien korostaminen ja hyvin eroteltu ripsiväri riittävät usein avaamaan silmiä menemättä liiallisuuksiin.

Ohuet tai huomaamattomat kehykset: ne jättävät enemmän tilaa meikille. Voit sitten valita rohkeamman rajauskynän tai intensiivisemmän värin silmäluomelle.

Mutta ennen kaikkea: pidä hauskaa, kokeile, testaa!

Meikin levittäminen silmälasit päässä voi joskus olla kärsivällisyyden koetus. Mikään neuvo ei kuitenkaan voi korvata omaa intuitiotasi: sinä itse luot meikkisi. Nämä suositukset ovat vain ehdotuksia, jotka helpottavat asioita peilin edessä. Niiden ei pitäisi rajoittaa persoonallisuuttasi tai tyyliäsi.

Tärkeintä on löytää se, mikä todella saa sinut tuntemaan olosi mukavaksi, sekä itse tekniikassa että lopputuloksessa. Jotkut tekniikat saattavat toimia täydellisesti paperilla, mutta ne voivat näyttää liian korostuneilta tai luonnottomilta, kun laitat lasit päähän.

Lopuksi, muista, että silmälasit eivät ole naamio, vaan olennainen osa itseilmaisuasi. Ne varmasti muuttavat kasvojesi ilmettä, mutta ne voivat myös parantaa tyyliäsi, vahvistaa persoonallisuuttasi tai jopa muuttua silmiinpistäväksi esteettiseksi ominaisuudeksi. Integroimalla ne täysin kauneusrutiiniisi muutat näennäisesti rajoittavan tekijän todelliseksi luovaksi leikkikentäksi.