Kosmetiikka Amazonissa: mitä asiantuntijat neuvovat ennen ostamista

Amazonista löytyy melkein mitä tahansa. Joskus selailet markkinapaikkaa etsien pientä huonekalua tai puhelinkoteloa, ja lopulta täytät ostoskorisi huulikiillolla, sävytetyllä kosteusvoiteella ja muilla sponsoroiduilla kauneustuotteilla. Sinun on kuitenkin oltava varovainen, jos et halua päätyä väärennettyihin kosmetiikkatuotteisiin meikkipussissasi. Tässä ovat ihotautilääkäreiden suositukset tietoon perustuvaan ja riskittömään kauneusostosten tekemiseen.

Tämä logo osoittaa luotettavuuden asteen

Amazonia selatessa on helppo eksyä osastolta toiselle. Tulemme sivustolle ostamaan pienen, välttämättömän tuotteen ja lähdemme sitten kori täynnä kaikenlaista. Mutta joskus Amazon on viimeinen toivomme löytää välttämättömän kauneustuotteen , joka on loppuunmyyty kaikkialla muualla. Ja kaikkien yllätykseksi tämä erittäin himoittu kosmetiikkatuote ei olekaan loppunut Amazonista. Kiirehdimme lisäämään sen ostoskoriimme peläten jäävämme taas paitsi jostakin. Ostamisen kiireessä ja euforiassa emme välttämättä kiinnitä huomiota pienellä präntättyyn tekstiin. Ja se on suurin virheemme. Voimme helposti päätyä epäilyttäviin kopioihin, joilla on loputtomat ainesosaluettelot.

"Ennaltaehkäisyyn" tähtäävässä videossa sisällöntuottaja @therealkco listaa nämä tärkeät tiedot opastaakseen meitä ostosmatkallamme. Hänen neuvonsa eivät ole vain keksittyjä; hän kuuli ne Amazon Canadan työntekijältä. Luksustuotteissa tai tunnettujen tuotemerkkien tuotteissa on "Premium Beauty" -merkki, joka estää epämiellyttävät yllätykset pakkausta avattaessa. Se on vähän kuin korujen aitoustodistus. Voit olla varma, että saat "virallista" kosmetiikkaa etkä outoja vaihtoehtoja. Amazon on tarkistanut nämä tuotteet perusteellisesti ennen niiden lisäämistä verkkokauppaansa.

Katso tämä postaus Instagramissa Karen C.:n jakama julkaisu | Montrealin vloggaaja (@therealkco)

Katso lähettäjää ja myyjää

Nämäkin ovat kriteerejä, jotka usein unohdetaan, mutta ne tulisi ottaa vakavasti. Jos tuotteen myy ja toimittaa Amazon, se on hyvä merkki. On epätodennäköisempää, että päädyt väärennettyihin tuotteisiin. Tämä tuotekuvaukseen pienellä kirjasimella painettu tieto osoittaa sen uskottavuuden tai sen puutteen.

Käyttäjätunnukset, joissa on numeroita tai liian pitkiä nimiä, eivät ole koskaan hyvä merkki. Kun epäilet myyjän profiilin oikeellisuutta, voit myös ottaa vastuun ja voittaa laiskuutesi etsiä myyjän ja lähettäjän nimiä verkosta. Joskus törmäät "haamu"yrityksiin tai teet yllättäviä löytöjä. Voit myös napsauttaa myyjän nimeä nähdäksesi heidän asiantuntemuksensa. Jos he listaavat melkein mitä tahansa, ovenkahvoista kosteuttaviin peitevoiteisiin, on parasta pysyä poissa.

Kommenttien määrä, arvokas indikaattori

Voit tehdä Amazonista kosmetiikkaostoksia luottavaisin mielin suodattamalla tuloksia valitsemalla "esillä"-ruudun. Tämä yksinkertainen temppu antaa sinulle pääsyn parhaisiin kauneustuotteisiin, jotka on korostettu alustan yläreunassa. Tällä ensimmäisellä sivulla näet myös "#1 Best Seller" -merkinnän, mikä on varsin rauhoittavaa. NYX- puuteriposkipuna , Rimmel -aurinkopuuteri , Kiko Milano Lip Volume tai jopa Erborianin ginseng-BB-voide – parhaat kosmetiikkatuotteet ovat vain klikkauksen päässä.

Kuten kaikkien muidenkin tuotteiden kohdalla, olipa kyse sitten rakennus- tai ulkoiluvälineistä, mitä enemmän arvosteluja, sitä parempi. Varsinkin jos yli 1 000 arvostelusta huolimatta arvosana on noin 4. Siinä tapauksessa voit ostaa sen epäröimättä.

"Amazonin valinta" -tarra - eikö niin hyödyllinen?

Se on eräänlainen lista puhutuimmista kosmetiikkatuotteista, muodikkaimmista kauneusvälineistä. Se ei ole asiantuntijoiden suorittama laatutesti. Merkkiä ei myönnetä siksi, että kauneusalan asiantuntijat ovat testanneet ja hyväksyneet tuotteen. Amazonin algoritmi myöntää sen yleensä automaattisesti ilman perusteellista ihmisen tekemää tuotteen arviointia.

Mihin tämä merkintä sitten tarkalleen ottaen perustuu? Positiivisiin asiakasarvosteluihin, hyvään keskimääräiseen arvosanaan , hyvään vastineeseen rahalle, nopeaan toimitukseen ja alhaiseen palautusprosenttiin. Vaikka se aluksi herättääkin tietynasteista luottamusta, todellisuudessa saapuvia tuotteita ei tarkasteta tiukemmin.

Kosmetiikan ostaminen Amazonista voi olla ajoittain kätevää. Mutta siitä ei pitäisi tulla tapaa. On olemassa monia verkkokauppoja, joilla on vahvat eettiset arvot ja sitoumukset, jotka vastaavat tähän tarpeeseen. Ja ainakin tiedät, mitä lopulta saat.