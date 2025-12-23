Search here...

Vuoden 2025 "siistityttö"-lookin jälkeen tämä meikkitrendi saattaa loistaa vuonna 2026.

Meikki
Léa Michel
@i.an.ya.i/TikTok

Useiden kausien ajan kauneus kiteytyi yhteen sanaan: "puhdas". Hehkuva iho, nude-huulet ja huolellisesti hoidetut kulmakarvat hallitsivat trendejä (puhdas tyttö). Vuonna 2026 suunta kääntyy. Tämä hillitty estetiikka antaa tilaa itsevarmalle, näkyvän, ilmeikkään ja rohkean meikin paluulle. Tyylikäs minimalismi antaa periksi uudelle luovuuden halulle.

"Meikki-meikki": uusi energia

Tämä siirtymä ei hylkää luonnollisuuden tavoittelua, vaan määrittelee sen uudelleen. "Meikki-meikki"-trendi säilyttää niin sanotun näkymättömän meikin keveyden, mutta tuo samalla takaisin rakennetta ja intensiivisyyttä. Eyeliner tekee paluun, luomivärit syvenevät ja muotoilu palaa hienovaraisemmissa versioissa. Tavoitteena on paljastaa persoonallisuus eikä peittää kasvonpiirteitä.

@i.an.ya.i marjainen smokey eyes -meikkiopas🫐🍓 @Maybelline NY tatuoinnin rajauskynä berry bliss, sky high ripsiväri, lifting glase -huulirasva 008 @Westman-Atelier peitevoide, varjostuspuikko @rhode skin pocket poskipuna rusketuslinja @Fenty Beauty puuteri @Florasis Shopin luomiväripaletti #meikkiopas #meikki # vihreät silmät ♬ alkuperäinen ääni - 𝕽𝖆𝖕

Rohkeita värejä ja tekstuureja

Neutraalit sävyt antavat tilaa lämpimille ruskeille, savunharmaille ja metallinhohtoisille hohteille. Huulipuna saa takaisin entisen pigmenttinsä, joka on itsevarmuuden ja rohkeuden symboli. Meikkitaiteilijat juhlivat jälleen kerran koostumusta: hohtavaa, mattapintaista, kermaista – kaikki käy. Tämä esteettinen vapaus muuttaa meikin tunteiden ilmaisun kankaaksi.

Pohjimmiltaan tämä liike heijastaa asenteiden muutosta. Ylistettyään "luonnollista täydellisyyttä" ("puhtaan tytön" trendi), vuosi 2026 pyrkii juhlistamaan yksilöllisyyttä. Ajatuksena ei ole enää muistutella ihannetta, vaan kunnioittaa omaa tyyliä. Aitouden, mielikuvituksen ja uudistuneen meikin nautinnon myötä vuosi 2026 merkitsee kehollisemman, eloisamman ja itsevarmemman kauneuden uudestisyntymistä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Express Holiday Makeup: Taikatuote, jonka kaikki puristavat esiin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Express Holiday Makeup: Taikatuote, jonka kaikki puristavat esiin

Joulusesonki lähestyy, ja saatat jo suunnitella meikkilookkiasi. Halusitpa sitten klassisen smoky eye -meikin tai jotain ainutlaatuisempaa, sinulla on...

Uudenvuoden juhlistamiseksi tämä meikkityyli voi hyvinkin olla paras liittolaisesi

Vuoden 2025 lomakauden meikkitrendit juhlistavat viileitä, metallisia sävyjä, ja kimalteleva harmaa ja hopea tekevät paluun. Nämä jäiset sävyt...

Onko sinulla vihreät silmät? Tämä meikkityyli voi tehdä katseestasi lumoavan.

TikTok-sisällöntuottaja @michaelaberd paljastaa täydellisen meikkilookin vihreiden silmien korostamiseen: "espresso-lookin". Tämä yksivärinen meikki lämpimissä kahvinruskeissa sävyissä korostaa silmiä luonnollisella...

Disneyn taikapeili on vihdoin täällä: se saapuu kylpyhuoneisiimme

Muistamme kaikki sen kohtauksen Lumikki-elokuvasta, jossa äitipuoli kysyy peililtään : "Kuka on kaunein heistä?" Tästä satuasusteesta on tullut...

Drag queenien salainen temppu lumoavan katseen saamiseksi

Ylellisistä meikeistään ja liioitelluista piirteistään tunnettuja drag-kuningattaria käytetään harvoin esimerkkeinä kauneudenhoidosta. Liian usein heidät leimataan "maalipurkeiksi" tai "kabaree-klovneiksi",...

Ohuet kulmakarvat: 2000-luvun trendi palaa pintaan ja herättää valtavan keskustelun

Kauneus on loputon kiertokulku. Vaikka viime vuosina kulmakarvat olivat muodissa – paksut, tuuheat ja rohkeat – ne ovat...

© 2025 The Body Optimist