"Meikkaa kuin ikäisesi nainen": hän vastaa runsaalla meikillä

Maailma on jo jonkin aikaa menettänyt väriään, ja niin ovat myös kasvomme. Kimaltavat luomivärit ovat kadonneet silmäluomiltamme, ja huulirasvat yrittävät matkia luonnollista sävyämme, supistaen mielikuvituksen yksinkertaiseksi kiiltokerrokseksi. Vaikka siistin tytön estetiikka heijastuu peileistä, jotkut luovat sielut ovat irtautumassa tästä beigen ja ruskean sävystä. Sisällöntuottaja @divineswimming todistaa, että ei ole koskaan liian myöhäistä käyttää palettinsa värillisiä puutereita.

Värin palauttaminen kasvojen keskelle

Vain muutamassa vuodessa olemme siirtyneet värien kyllästämästä maailmasta steriiliin ympäristöön, josta on riisuttu eloisuus. Jopa meikki noudattaa tätä yksitoikkoista ja surullisen persoonatonta taiteellista suuntaa. Puhdas tyttö luo tunnelman peilin edessä. Hänen hillitty tyylinsä on lähes tullut ehdottomaksi standardiksi.

Sosiaalisen median minimalistiset tutoriaalit ovat johtaneet meidät uskomaan, että värit ovat liian ekstravagantteja arkipäivän lookiin ja jopa visuaalisesti aggressiivisia. Vaikka kohtuus oli normi 2000-luvulla, nykyään kaikki hillitsevät meikkinsä siveltimenvedot. Niinpä meikkipussiemme eloisimmat ja lupaavimmat luomivärit pysyvät koskemattomina. Käytämme niitä vain suuressa tapahtumassa, erityistilaisuudessa tai uudenvuodenaattona. Odotamme, kunnes meillä on hyvä syy käyttää niitä ilman, että riskeeraamme näyttävämme pelleltä.

Kääntäen, nainen, joka pölyttää silmänsä vihreällä, vaaleanpunaisella tai keltaisella eikä seuraa senhetkisiä kauneustrendejä, joutuu alttiiksi mitä mauttomimmille adjektiiveille. Aivan kuin pieninkin oikukkuuden ripaus olisi epäammattimaista, halpamaista tai lapsellista. Väri voi olla kauhea moka yhteiskunnallisten normien mukaan. Silti luovimmillemme, kuten Simonelle @divineswimming-tililtä, se on olennainen elementti, itsessään asuste, heijastus hänen persoonallisuudestaan. Hän kieltäytyy antamasta sanelujen vaikuttaa ihoonsa ja aikoo käyttää loppuun kaikki pigmenttisimmät luomivärinsä.

Katso tämä postaus Instagramissa Simonen 🦋 (@divineswimming) jakama julkaisu

Katso tämä postaus Instagramissa Simonen 🦋 (@divineswimming) jakama julkaisu

Meikkiremontin ei tarvitse tapahtua tilauksen mukaisesti.

Simone, todellinen ihotaiteilija, näkee kasvonsa tyhjänä kankaana, ei kauneusihanteen kopiona. Ja hänen taiteensa on täysin vastakohta pakotetulle minimalismille. Nuori nainen, jonka mielikuvitus ohjaa jokaista elettä, ei tyydy ruusunpunaiseen poskipunaan ja ihoon sulautuvaan viivaan. Naistenlehdet ja internetin itseään kauneuskuningattariksi julistavat ihmiset yhdistävät niukkoja huulia minimaaliseen silmämeikkiin, mutta Simone täyttää mattapintaisen ihonsa jokaisen tyhjän kohdan kuvioilla , neonvärisillä printeillä ja sateenkaaren tähdistöillä.

Monet pitäisivät hänen meikkiään karnevaalimaisena, räikeänä tai liian kypsymättömänä hänen ikäisekseen. Yhteiskunta on nopeasti opettanut meidät sekoittamaan luovuuden omalaatuisuuteen. Värit, orgaaniset muodot, tähdet tai psykedeeliset kukat ovat merkkejä suuresta vapaudesta, eivät kehitysvammaisuudesta.

Maailmassa, joka pyrkii homogenisoimaan kaikki naiset, Simone valitsee olla oma itsensä. ”Kukaan ei saa sanella, mikä on ’normaalia’ tai ei”, hän muistuttaa meitä säännöllisesti, hänen silmänsä muistuttavat perhosia tai hänen silmissään oleva katse. Koska meikin ei pitäisi koskaan olla meille pakotettu asia, vaan pikemminkin tietoinen valinta, joka perustuu omiin henkilökohtaisiin sääntöihimme. Simone ei käytä sitä luodakseen uutta ilmettä tai muistuttaakseen jotakuta toista, vaan pitääkseen hauskaa, kertoakseen tarinansa, ilmaistakseen tyyliään. Ja se itsessään on kaunis esimerkki irti päästämisestä.

Tehdään loppu siistien tyttöjen kultille

Ruusunpunaisine poskineen, tuskin rajattuine huulineen ja viattomine silmineen, jotka oli meikattu ilman, että niitä oikeasti oli meikattu, tuo siisti tyttö loi illuusion luonnollisuuden paluusta. Tämä huolellisesti luotu estetiikka, joka näytti vaativan vain vähän vaivaa peilin edessä, kuitenkin juurtui tapoihimme ja sai minkä tahansa muun meikin näyttämään groteskilta ja epäelegantisilta.

Tämän näennäisen yksinkertaisuuden takana piilee kuitenkin todellinen välttämättömyys. Ihon on oltava täysin tasainen, kulmakarvat kurinalaisesti muotoillut, huulet hienovaraisesti täyteläiset ja posket kauniisti korostetut. Mikään ei saa olla epäpaikallaan, mikään ei saa olla silmiinpistävää, mikään ei saa paljastaa pienintäkään epätäydellisyyttä. Jopa "luonnollinen" näyttää nykyään olevan riippuvainen tietyistä vaatimuksista.

Samojen kasvojen näkeminen jatkuvasti ruuduilla saa meidät unohtamaan, että meikki voi olla myös leikkikenttä. Miksi sähkönsininen pitäisi varata karnevaaleille, violetti juhliin tai glitter uudenvuodenaattoon? Miksi naisen pitäisi odottaa erityistä tilaisuutta käyttääkseen silmäluomillaan haluamaansa väriä?

Meikki ei tunne ikää, eikä sen käyttöön ole varmasti universaaleja sääntöjä. Se voi olla hienovarainen tai dramaattinen, yksivärinen tai monivärinen, hienostunut tai täysin ekstravagantti. Niin kauan kuin se heijastaa jotakin käyttäjästään, se on jo täyttänyt tarkoituksensa. Elämä on jo muutenkin tarpeeksi ankeaa ilman, että sitä tarvitsee elää harmaan, beigen tai nuden sävyissä. Ei ole tarvetta lisätä kasvoillesi uutta kerrosta.