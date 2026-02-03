Search here...

Tämä poskipunan levityksen yksityiskohta tekee kaiken eron 60 vuoden jälkeen.

Meikki
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Pavel Danilyuk/Pexels

Poskipuna on yksi yksinkertaisimmista… mutta tehokkaimmista meikkitekniikoista. Se voi kirkastaa ihoa, pehmentää kasvonpiirteitä ja antaa sille sen himoitun terveen hehkun, jolla on suuri merkitys missä tahansa iässä. 60 vuoden jälkeen, kun iho muuttuu, pieni muutos sen levityksessä voi parantaa kasvojen ulkonäköä – vaikka sen ei pitäisi koskaan olla ehdoton sääntö.

Poskipuna, valoisa liittolainen jokaisessa elämänvaiheessa

Olitpa sitten 30, 45, 60 tai vanhempi, poskipuna on välttämätön ihon kirkastamiseen ja kasvojen raikkauden palauttamiseen. Iän myötä ihomme muuttuu luonnollisesti: se saattaa menettää tiheyttään, volyymiaan ja hehkuaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun pitäisi käyttää meikkiä vain yhdellä tavalla tietyn iän jälkeen. Kauneudessa ei ole sääntöjä, on vain vaihtoehtoja. Meikki on leikkikenttä, ei käyttöohje.

Erityisesti poskipuna voi olla loistava työkalu kasvojen muotojen muokkaamiseen, tärkeiden alueiden korostamiseen ja pehmeyden lisäämiseen. Oikein levitettynä se luo välittömästi elinvoimaisen vaikutelman. Väärin – tai yksinkertaisesti tahattomasti – levitettynä se voi joskus painaa kasvonpiirteitä. Mutta jälleen kerran, kaikki riippuu haluamastasi vaikutuksesta, ei iästäsi.

Yksityiskohta, joka muuttaa kaiken: poskipunan sijoittaminen kasvojen keskelle

Viime vuosina trendit ovat tehneet poskipunan levittämisestä erittäin korkealle ohimoita kohti, joskus jopa hiusrajaan asti. Tämä kohottava efekti voi olla upea, mutta se ei ole aina imarteleva eikä välttämätön. Yhtä imarteleva vaihtoehto on palata keskitetympään levitykseen keskittymällä poskiluun pyöreämpään ja täyteläisimpään kohtaan ja häivyttämällä sitten kevyesti ylöspäin.

Tämä hellävaraisempi sijoittelu mahdollistaa:

  • luodakseen uudelleen volyymia paikoissa, joissa kasvot saattavat luonnostaan ohentua ajan myötä;
  • valon vangitsemiseksi kasvojen keskellä luonnollisemman hehkun aikaansaamiseksi;
  • välttääksesi liian "vedetyn" tai liian veistetyn vaikutelman, jos et sitä halua.

Tämä ei ole sääntö, vaan yksi vaihtoehto muiden joukossa, joka voi tuoda leikkisän, kirkkaan ja elegantin raikkauden.

Tekstuurit ja värit, jotka parantavat ihoa

Ihon muuttuessa tietyt koostumukset voivat muuttua erityisen miellyttäviksi käyttää. Esimerkiksi voidemaiset tai nestemäiset poskipunat sulautuvat usein ihoon luonnollisemmin, eivätkä ne painaudu juonteisiin ja antavat samalla hehkuvan ja eloisan lopputuloksen. Mutta jälleen kerran, jos rakastat puuterimaisia poskipunaja, ei ole syytä vaihtaa.

Värien osalta pehmeän pinkki, persikanvärinen tai korallin sävy on usein erittäin imarteleva, sillä ne toistavat ihon luonnollisen värin, kun se on hyvin hapekas. Satiinimainen tai hieman kasteinen viimeistely antaa hienovaraisen hehkun tekemättä ihosta kakkumaista. Ihannetapauksessa levitys tehdään taputtamalla kevyesti sormilla tai pehmeällä siveltimellä, jotta tuote häivyttää tasaisesti ja pehmentää reunoja.

Ei sääntöjä, vain toiveita

Keskeinen pointti on yksinkertainen: ikään liittyviä kauneussääntöjä ei ole. Sinun ei tarvitse muuttaa poskipunan levitystapaasi vain siksi, että olet 60, 50 tai vanhempi. Voit jatkaa sen levittämistä samalla tavalla kuin 30-vuotiaana, muuttaa tyyliäsi kokonaan tai vaihdella tyyliä haluamallasi tavalla. Meikin ei ole tarkoitus korjata, vaan ilmaista.

Jos pidät korkeasta, intensiivisestä ja muotoilevasta poskipunasta: pidä se. Jos haluat pehmeän hunnun poskipäidesi keskellä: valitse se. Jos joskus haluat olla käyttämättä mitään: se on aivan yhtä täydellinen.

Lyhyesti sanottuna, tämä pieni sijoittelun yksityiskohta voi tehdä eron… mutta todellinen ero on vapautesi. Kasvosi ovat eloisat, ilmeikkäät ja kauniit kaikissa iässä. Poskipuna on vain yksi monista työkaluista tämän kauneuden juhlistamiseen, ei koskaan rajoittamiseen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Sano hyvästit poskipunalle: tämä pieni marokkolainen asuste kirkastaa ihoa välittömästi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sano hyvästit poskipunalle: tämä pieni marokkolainen asuste kirkastaa ihoa välittömästi

Saadaksesi väriä poskipäihisi ja lämmittääksesi ihoasi, käytät luultavasti niitä kuuluisia poskipunia. Mutta pian laitat puuteriposkisi pois! Yksinkertainen terrakottarasia...

Gwyneth Paltrow elvyttää tyylikkäästi tämän vintage-manikyyrin

Hienostuneella puolikuun muotoisella manikyyrillään amerikkalainen näyttelijä Gwyneth Paltrow herättää henkiin 1930-luvun ikonisen trendin. Tämä retrotyyli todistaa, että klassikoilla...

Äskettäin sairastunut: pitäisikö minun heittää kaikki meikkini pois?

Olet juuri toipunut ikävästä flunssasta tai lamauttavasta infektiosta ja palaat kauneusrutiiniisi kuin mitään ei olisi tapahtunut. Silti huulipunasi...

Kynnet, jotka muuttuvat mielialaasi mukaan? Fiktiosta tulee totta

Jos vartuit 90-luvulla, muistat luultavasti ne lämpöherkät kynsilakat, jotka muuttivat väriä altistuessaan auringonvalolle tai vedelle. No, tämä on...

Hän ammentaa inspiraatiota elokuvista meikkilookkiensa luomiseen ja kiehtoo internetin käyttäjiä.

Meikkitaiteilija Emerald Vysions lumoaa miljoonia internetin käyttäjiä muuttamalla ikonisia elokuvia kuvallisiksi teoksiksi silmäluomilla. Elävien värien ja rohkeiden tekstuurien...

"Huurretut huulet", talven huulille somistava huulitrendi

Huulet – nuo 2000-luvun ikoniset helmiäishuulet – ovat palanneet talven must-have -kosmetiikkatrendinä. TikTokista catwalkeihin, ne lämmittävät kylmää vuodenaikaa...

© 2025 The Body Optimist