Search here...

Äskettäin sairastunut: pitäisikö minun heittää kaikki meikkini pois?

Meikki
Émilie Laurent
Jeter son maquillage après malade
Freepik

Olet juuri toipunut ikävästä flunssasta tai lamauttavasta infektiosta ja palaat kauneusrutiiniisi kuin mitään ei olisi tapahtunut. Silti huulipunasi kärkeen tai ripsivärisi siveltimeen on saattanut jäädä bakteereja. Onko tämä huolestuneen hygienian myytti vai totta? Asiantuntija pohtii asiaa.

Meikin heittäminen pois sairauden jälkeen: liiallista?

Talven syvimmällä lämmöllä virukset ja bakteerit lisääntyvät. Olet ehkä itsekin kokenut tämän hiljattain. Silti, kun sairastut, ensimmäinen vaistosi ei välttämättä ole heittää meikkiä pois. Miksi? Koska sinusta tuntuu kuin heität rahaa hukkaan ja tuhlaat tuotteita.

Myönnetäänpä se, lähes käyttämättömän Urban Decay -paletin tai juuri avatun, naarmuuntuneen huulipunan pois heittäminen on uskomattoman sydäntäsärkevää. Niin paljon, että saatat jopa säilyttää käytettyä meikkiäsi sen viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Olet jo hionut luomivärisi viimeiseen asti ja teroittanut kohl-kynäsi niin kipeiksi, että tuskin pystyt pitämään niitä, joten et aio uhrata meikkiäsi vain yksinkertaisen flunssan vuoksi.

Ja olet väärässä. "Suoraan iholle levitetyt meikkituotteet voivat kantaa bakteereja. Niiden elinkaari riippuu mikro-organismista, mutta on oletettava, että ne voivat säilyä niin kauan kuin omistat tuotteen", selittää kosmetiikkakemisti Perry Romanowski Today -lehdessä. Toisin sanoen, kun tuote joutuu suoraan kosketuksiin ihosi kanssa, se kerää likaa ja muuttuu tavallaan potilaaksi nollaksi. Säilöntäaineet, vaikka niitä usein kritisoidaankin, mahdollistavat tuotteiden "steriloimisen" pitkällä aikavälillä ja tämän noidankehän välttämisen.

Milloin meikit kannattaa oikeasti heittää pois?

Olen pahoillani, mutta joudut melkein varmasti luopumaan sävytetyistä huulirasvoistasi, varsinkin jos niissä on applikaattori. Ne ovat meikkipussissasi "tarttuvimpia" kauneustuotteita. Ja kuten asiantuntijat muistuttavat meitä: "Ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito, kerta toisensa jälkeen." Nämä tuotteet, joita heiluttelet kuin kauneusaseena, ovat mikrobien kasvualusta, ja nämä lepotilassa olevat bakteerit todennäköisesti aktivoituvat uudelleen syljen vaikutuksesta.

"Jos olet juuri flunssannut, en heittäisi kaikkea meikkiä pois, mutta neuvoisin sinua korvaamaan tai laittamaan syrjään sairauden aikana käyttämäsi huulituotteet ", neuvoo ihotautilääkäri, tohtori David Lortscher Today-lehdelle.

Toisaalta tuotteet, jotka levitetään kämmenellä ennen kasvojen koskettamista, ovat vähemmän riskialttiita. Tämä pätee erityisesti pumpputyyppisiin meikkivoiteisiin ja purkkimaisiin poskipuniin. Asiantuntijat huomauttavat myös, että immuunijärjestelmän on tarkoitus tehdä tehtävänsä ja estää uusiutuminen, ellei immuunipuuteri ole heikentynyt.

Silmäsairauksien erityistapaus

Tässä ei ole neuvottelulle sijaa. Jos sinulla on näärännäppy tai sidekalvotulehdus, on parasta sanoa hyvästit tärkeille silmänhoitotuotteillesi. Muuten lääketieteellinen skenaario toistuu loputtomasti ja silmätippoista tulee jokapäiväinen asia. Et halua sitä. Nämä virukset, jotka sumentavat näköäsi hetkellisesti, ovat erittäin vastustuskykyisiä, eivätkä ne kuole esineiden kanssa kosketuksiin joutuessaan, toisin kuin muut.

Jos siis peität ripsesi saastuneella ripsiväriharjalla, silmäsi eivät anna sinulle anteeksi, ja juuri välttymäsi silmäkoettelemus alkaa alusta. Tee siis pieni meikkidetox säilyttääksesi arvokkaan näköaistisi ja päivitä meikkipussisi, jos sinulla on epäilyksiä. Nestemäinen rajauskynä, puuterimaiset tai voidemaiset luomivärit, ripsiväri, kynä… Kyllä, sinun on tehtävä tämä rikos ja heitettävä kaikki pois. Ja tietenkin sinun on steriloitava kaikki siveltimesi (tiedäthän, ne, joita et ole pessyt ostamisen jälkeen). Miten? Antibakteerisella saippualla ja toista prosessi kerran viikossa.

Muutamia muistutuksia terveellisen meikin hygieniasäännöistä

Asiantuntijat käyttävät tilaisuutta hyväkseen muistuttaakseen meitä hyvistä kosmetiikkakäytännöistä. Ensinnäkin, älä koskaan lainaa meikkiäsi (ei edes parhaalle ystävällesi, joka anelee sinua Saapasjalkakissa-naamallaan). Toinen suositus purkkituotteille: käytä puhdasta lastaa niiden levittämiseen, älä sormiasi. Valinnainen mutta ei vähäpätöinen: kirjoita meikin ensimmäinen käyttöpäivämäärä etikettiin varmistaaksesi, että noudatat pienessä symbolissa ilmoitettua viimeistä käyttöpäivämäärää.

Meikin heittäminen pois sairastumisesta huolimatta ei ole "pakkomielteisen hullun" juttu, vaan ennaltaehkäisevä toimenpide. Siksi on hyödyllistä poistaa osa tuotteista kasvoiltasi. Saatat huomata, että "meikittömän" tyylin omaksuminen on helpompaa luettuasi tämän artikkelin.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
Kynnet, jotka muuttuvat mielialaasi mukaan? Fiktiosta tulee totta

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kynnet, jotka muuttuvat mielialaasi mukaan? Fiktiosta tulee totta

Jos vartuit 90-luvulla, muistat luultavasti ne lämpöherkät kynsilakat, jotka muuttivat väriä altistuessaan auringonvalolle tai vedelle. No, tämä on...

Hän ammentaa inspiraatiota elokuvista meikkilookkiensa luomiseen ja kiehtoo internetin käyttäjiä.

Meikkitaiteilija Emerald Vysions lumoaa miljoonia internetin käyttäjiä muuttamalla ikonisia elokuvia kuvallisiksi teoksiksi silmäluomilla. Elävien värien ja rohkeiden tekstuurien...

"Huurretut huulet", talven huulille somistava huulitrendi

Huulet – nuo 2000-luvun ikoniset helmiäishuulet – ovat palanneet talven must-have -kosmetiikkatrendinä. TikTokista catwalkeihin, ne lämmittävät kylmää vuodenaikaa...

Vartalon kimallus on taas muodissa: tässä syy miksi sanomme kyllä!

Ne olivat kadonneet meikkipusseistamme 2000-luvulta lähtien, ja nyt ne ovat palanneet kauneusrituaaleidemme ytimeen. Glitter pölyttää jälleen kehojamme ja...

Tämä poskipuna valloittaa trendit myrskyn lailla: hakujen määrä kasvoi +130 % vain muutamassa viikossa

Pitkään vain viimeisteleväksi silaukseksi pidetty poskipuna on nyt kiistaton ihonvärin tähti. Se herättää, kirkastaa ja juhlistaa kaikkia ihonsävyjä...

Hän tatuoi huulensa ja katuu lopputulosta välittömästi.

Kalita Hon ei koskaan unohda päivää, jolloin hän tunsi paniikin nousevan huulten poskipunauksen aikana – puolikestomeikkitekniikalla, jonka tarkoituksena...

© 2025 The Body Optimist