Kynnet, jotka muuttuvat mielialaasi mukaan? Fiktiosta tulee totta

Meikki
Émilie Laurent
Jos vartuit 90-luvulla, muistat luultavasti ne lämpöherkät kynsilakat, jotka muuttivat väriä altistuessaan auringonvalolle tai vedelle. No, tämä on täysin erilainen kauneusinnovaatio. Eräs tuotemerkki on lanseerannut älykynnet, joita voit personoida muutamalla napsautuksella ja mukauttaa mielialaasi tai asuusi. Tieteiskirjallisuuden arvoinen laite, joka saapuu pian kylpyhuoneeseesi.

Jälleen yksi kauneusteknologian saavutus

Kuvittele maailma, jossa voit vaihtaa manikyyriäsi mielesi mukaan menemättä salonkiin. Maailma, jossa tämä kauneudenhoitoharrastus ei ole työlästä tai ajanhukkaa, vaan yksinkertainen muodollisuus. Rinnakkaisuniversumi, jossa voit käyttää kameleonttikynsiä, joita voit muokata muutamalla klikkauksella. Ei, tämä ei ole uusi Black Mirror -käsikirjoitus eikä dystopisen kauneustarinan käsikirjoitus. Se on todellisuutta: teknologia on löytämässä tiensä kauneusrutiineihimme ja lupaamassa helpottaa asioita. Mutta olemmeko todella valmiita delegoimaan tämän herkän työn tekoälylle ja hylkäämään kynsiteknikkomme?

Painonauhojen jälkeen yhä monimutkaisemmilla malleilla kilpailevat käyttövalmiit kynnet ja irrotettavat koristeet, kynsirenkaat, väistyvät älykynsien tieltä! Tämä on startup-yritys iPolishin kekseliäs luomus, joka esitteli keksintönsä Las Vegasin Consumer Electronics Show (CES) 2026 -messuilla. Nämä kynnet ylittävät kaiken, mitä olemme koskaan kokeneet. Käärmeennahkaefektin luova irtoava kynsilakka ja holografiset päällyslakat ovat lastenleikkiä verrattuna näihin.

Kynsien muuttamiseen ei tarvita kynsilakkaa tai siveltimenvetoja. iPolishin teknologia on uraauurtava: sen avulla voit muuttaa kynsien väriä ilman liuottimia. Mutta miten se kaikki tehdään? Nämä tavallisia kynnenkärkiä muistuttavat kynnet on rikastettu elektroforeettisilla nanopolymeereillä. Niitä myydään "taikasauvan" – tai pikemminkin verkkoon yhdistetyn laitteen – kanssa – ja ne muuttuvat mobiilisovelluksen kautta.

Digitaaliset tekokynnet yksilölliseen manikyyriin

Nämä seuraavan sukupolven kynnet, jotka ylittävät villeimmätkin unelmamme ja täyttävät nopean manikyyrin fantasian, tyydyttävät tämän palavan yksilöllisyyden kaipuun. Niitä voi korjata etänä, vaivattomasti ja ilman hermoromahduksen riskiä. Koska rehellisesti sanottuna: kynsilakan levittäminen on kärsivällisyyden harjoitus, jossa jokainen virhe tarkoittaa alusta aloittamista.

Esittelyvideo antaa meille selkeämmän kuvan tämän laitteen loputtomista mahdollisuuksista. Laitetta mallintava nuori nainen valitsee värin laajasta paletista ja sävyn, joka sopii hänen senhetkiseen mielialaansa. Hän tarttuu upeaan laitteeseensa, ja aivan silmiemme edessä, vielä tottumattomana tällaiseen kädentaitoon, hänen kyntensä muuttuvat vihreästä oranssiksi. Kymmenessä sekunnissa hän on saavuttanut sen, mikä meiltä vie tunnin. Tämä tilauksesta tehtävä kauneushoito on ennennäkemätön. Ja kynsiteknikot ovat jo huolissaan.

Futuristinen luomus, joka jakaa mielipiteitä

Nämä futuristiset kynnet, jotka olisivat voineet olla osa Trinityn pukua tai visionäärisen elokuvantekijän aivoitusta, ovat ennakkotilattavissa ennen niiden virallista julkaisua kesäkuussa. Hintaa pikaisesti muokattavalle manikyyrille? Pakkaus, joka sisältää 24 kynttä 12 vakiokoossa, taikasauvan ja USB-C-latauskaapelin, maksaa 95 Yhdysvaltain dollaria.

Vaikka nämä toisiinsa yhteydessä olevat kynnet ovat vielä työn alla eivätkä aivan vastaa ammattikynsiteknikkojen huolellista työtä, ne julistavat uuden kauneuden aikakauden: välittömämmän ja avustetumman. LED-naamioiden ja puhuvien peilien aikakaudella ne herättävät sekä innostusta että skeptisyyttä. "Olen erittäin kiinnostunut kokeilemaan niitä", huudahtaa yksi. "Ne ovat mielenkiintoisia kynsilakalle allergisille ihmisille", lisää toinen. Jotkut kuitenkin valittelevat lopputulosta ja pitävät sitä hieman liian raakana, jotta sitä voisi todella arvostaa.

Nämä high-tech-kynnet, jotka sopivat yhteen kiireisen elämäntyylimme kanssa, eivät ole yleisesti suosittuja. Ne ovat liian avantgardeja kauneusaddikteille, jotka pitävät manikyyrejä taiteena, eivätkä nopeana ja helppona tehtävänä.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Hän ammentaa inspiraatiota elokuvista meikkilookkiensa luomiseen ja kiehtoo internetin käyttäjiä.

