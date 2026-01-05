"Huurretut huulet", talven huulille somistava huulitrendi

Huulet – nuo 2000-luvun ikoniset helmiäishuulet – ovat palanneet talven must-have -kosmetiikkatrendinä. TikTokista catwalkeihin, ne lämmittävät kylmää vuodenaikaa jääkylmällä kosketuksella, joka on sekä retro että moderni. Britney Spearsin ja Kate Mossin ikonisista lookeista inspiroituneet ne tarjoavat jäisen kiillon, joka sopii täydellisesti juhlapyhiin... tai yksinkertaisesti kylmyyden uhmaamiseen tyylikkäästi.

Erittäin toivottu Y2K-perintö

90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa suosituksi tulleet huulille huulille yhdistyvät hohtava kiilto ja hieman metallinhohtoinen viimeistely. Christina Aguilera, Paris Hilton ja Brandy tekivät niistä tunnusomaisen lookinsa, vastakohtana nykyään hallitseville mattapinnoille. Tämä uusi tulokas vetoaa uuteen sukupolveen, joka kaipaa rohkeaa pop-aikakautta.

Jäinen kiilto, joka sopii täydellisesti talveen

Lopputulos? Hienovaraisesti "jäätyneet" huulet hopeisilla tai hieman sinertävillä korostuksilla. Täydellinen vaalean ihon korostamiseen talvella tai iltalookin täydentämiseen. Yhdistettynä smoky eye -meikkiin tai huurrettuihin ripsiin ne lisäävät ripauksen talvista glamouria olematta kuitenkaan liian liioiteltu.

Nopeat 3-vaiheiset ohjeet

Valmistele huulesi ravitsevalla balsamilla. Piirrä ääriviivat ihonväriäsi lähellä olevalla kynällä. Levitä huulille helmiäishohtoista huulikiiltoa tai hohtavaa öljyä. Kopauta saadaksesi tahmean, "lasisen" pinnan.

Bonus: kevyt sokerikuorinta ennen levittämistä tehostaa peilimäistä kiiltoa.

Tähtituotteet, jotka kannattaa ottaa käyttöön

Loistaaksesi tekemättä virheitä, keskity seuraaviin asioihin:

Harvinaisen kauniin hohtavan huuliöljyn

Charlotte Tilbury Tyynypuhe (helmiversio)

NYX Butter Gloss Shimmer budjettiystävälliselle

Harkitse pitkäkestoisen kynien yhdistämistä kiiltävään päällyslakkaan leviämisen estämiseksi. Ja jos etsit vegaanisia tai puhtaita vaihtoehtoja, Sephoralla on runsaasti vastuullisia vaihtoehtoja.

Miksi me (edelleen) rakastamme heitä

Välittömän täyteläisyyden lisäksi huurteinen huulimeikki kosteuttaa huulia talvella. Tämä universaali trendi sopii kaikille kasvojen muodoille ja tyyleille. Ja toisin kuin voisi luulla, se ei ole vain ohimenevä villitys: sen paluu, modernisoituna kevyemmillä tekstuureilla ja hienovaraisilla sävyillä, lupaa sille näkyvän paikan myös talven jälkeen.

Nostalgian ja modernin ajan risteyskohdassa huulille maalatut huulet ovat vakiinnuttaneet asemansa paljon enemmän kuin pelkkä viittaus 2000-luvulle. Mukavilla koostumuksilla ja hienovaraisemmilla heijastuksilla uudelleentulkittuna ne ilmentävät valoisaa, itsevarmaa ja lohduttavaa kauneutta talven sydämessä.