Punapäillä saattaa olla ainutlaatuinen etu, uuden tutkimuksen mukaan.

Personnes rousses avantage génétique
Pitkään ihmiset, joilla oli punertavat hiukset ja pisamia, tunsivat itsensä kuin toiselta planeetalta tulleiksi olennoiksi. Nykyään kaikki kadehtivat heidän pisamiaan ja vaativat kampaajalta punertavanruskeaa värjäystä. Sen lisäksi, että punatukkaiset saavat kostoa esteettisessä mielikuvituksessaan, heidän sanotaan omaavan geneettisen ominaisuuden. Ja katsokaa tätä: sen oletetaan antavan heille vahvemman immuunivasteen tiettyjä infektioita vastaan.

Parempi vastustuskyky tiettyjä sairauksia vastaan?

Punapäät ovat pitkään olleet itsepintaisten stereotypioiden kohteena. Liian kalpeat, liian erilaiset, liian silmiinpistävät. Heidän ainutlaatuisia fyysisiä ominaisuuksiaan usein pilkattiin, ennen kuin niitä lopulta juhlittiin catwalkeilla, kauneuskampanjoissa ja jopa meikkitrendeissä . Kärsittyään näin ankaraa kritiikkiä he saavat nyt kaikki tunnustukset kauneusmaailmassa. Kauden halutuimman hiusvärin lisäksi punapäillä on myös muita, vähemmän ilmeisiä ominaisuuksia.

Niillä, joita nykyään kutsumme "onnekkaiksi" ja joita aikoinaan syytettiin noituudesta, saattaa hyvinkin olla joitakin voimia. Ei maagisia, vaan geneettisiä. Äskettäisen tutkimuksen mukaan tämä ominaisuus ei ole pelkästään esteettinen. Se voisi myös liittyä tiettyihin ihmisen evoluutiosta periytyviin biologisiin etuihin.

Harvardin yliopiston ja Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan tutkijat analysoivat tuhansien yli 10 000 vuotta eläneiden yksilöiden DNA:ta sekä nykyisten Länsi-Euraasiassa asuvien populaatioiden DNA:ta. Heidän tavoitteenaan oli ymmärtää, mitkä geenit ovat vähitellen yleistyneet vuosisatojen aikana luonnonvalinnan ansiosta. Yleistyneiden ominaisuuksien joukosta tutkijat löysivät useita punaisiin hiuksiin ja vaaleaan ihoon liittyviä variantteja.

Tutkijoita kiehtoo erityisesti se, että jotkut näistä geeneistä näyttävät liittyvän myös suurempaan vastustuskykyyn tiettyjä infektioita vastaan. Tulokset viittaavat erityisesti geneettisiin mekanismeihin, jotka voisivat tarjota lisääntynyttä suojaa sairauksia, kuten lepraa tai HIV:tä, vastaan. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikilla punatukkaisilla olisi "parempi" immuniteetti tai että he olisivat immuuneja taudeille. Mutta se osoittaa, että tietyt fyysiset ominaisuudet ovat saattaneet säilyä, koska ne liittyivät epäsuorasti hyödyllisiin biologisiin etuihin tietyissä ympäristöissä.

Ovatko punatukkaiset luonnostaan siunattuja?

Punapäät, leppäkertun ihmisvastineet, ovat erillisiä olentoja. Keskiajalla ne yhdistettiin kattiloihin ja teräväkärkisiin hattuihin, mutta 2000-luvulla ne ovat ainutlaatuisen, lähes mystisen kauneuden lähettiläitä. Tämän tutkimuksen mukaan ne näyttävät syntyneen koko "nuoruuden lähteen paketin" kanssa.

Näihin rohkaiseviin havaintoihin tulisi kuitenkin suhtautua varoen. Tiede on edelleen varovainen tulkinnoissaan. Tutkijat huomauttavat, että punaiset hiukset eivät välttämättä yleistyneet siksi, että ne yksinään olisivat olleet ratkaiseva etu. Genetiikassa tietyt ominaisuudet kehittyvät joskus "ryhmissä" yhdistettynä muihin selviytymisen kannalta hyödyllisempiin ominaisuuksiin.

Yhden hypoteesin mukaan vaalea iho tuottaa D-vitamiinia tehokkaammin alueilla, joilla on vähän auringonvaloa. Pohjoisilla alueilla, joilla talvet ovat pitkiä ja auringonvaloa on niukasti, tämä sopeutuminen on saattanut suosia tiettyjä väestöryhmiä. Punaiset hiukset olisivat tällöin näkyvä vaikutus laajemmasta geneettisestä alttiudesta.

Erittäin reaktiivisesta ja läpikuultavasta ihostaan huolimatta punatukkaisilla on kuitenkin joitakin ihon haavoittuvuuksia. Vaikka heillä saattaa olla luonnostaan optimoitu immuunijärjestelmä, on tärkeää muistaa, että he sietävät aurinkoa huonosti. He ovat alttiimpia UV-säteilylle . Nature Communications -lehdessä julkaistun toisen tutkimuksen mukaan punatukkaisilla on alttius ihosyöville, erityisesti melanoomalle.

Tutkimus kompleksien muuttamisesta sisäiseksi voimaksi

Vuosien ajan punatukkaisuus on usein tarkoittanut kasvamista loukkaavien kommenttien, nöyryyttävien lempinimien tai "epänormaalin" tunteen parissa. Lähes kaikki punatukkaiset ovat jossain vaiheessa elämäänsä halunneet pyyhkiä pois erottuvan piirteensä ja naamioida hohtavan punaiset hiuksensa neutraalimmilla väreillä. Monet oppivat vihaamaan sitä, mikä todellisuudessa oli heidän ainutlaatuista viehätysvoimaansa. Nykyään tämä tutkimus valaisee aihetta lähes symbolisesti. Se, mitä on pitkään pidetty virheenä, voi todellisuudessa olla todiste monimutkaisesta ja kiehtovasta geneettisestä rikkaudesta.

Viime kädessä tämä tutkimus kertoo tarinan, joka ulottuu biologisen evoluution ulkopuolelle. Se muistuttaa meitä siitä, että normista poikkeavat fyysiset ominaisuudet paljastavat usein paljon syvemmän tarinan kuin tietyn aikakauden asettamat yksinkertaiset kauneusstandardit. Punaiset hiukset eivät ole vain harvinainen väri. Ne ovat näkyvä jälki ihmisen pitkästä sopeutumisesta, jota ilmasto, sairaudet, muuttoliikkeet ja aika ovat muokanneet.

Ja kenties tämä tutkimus auttaa meitä myös tarkastelemaan eroja eri tavalla. Ei enää korjattavina poikkeavuuksina, vaan arvokkaina perintöinä, historian kantajina, jota tiede vasta alkaa ymmärtää.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
"Kosmetiikkareksia", kauneusinto, joka huolestuttaa vanhempia

