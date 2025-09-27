Skincare salade : elle prend soin de sa peau à chaque repas

Le secret de son teint radieux ne tient pas dans une crème performante enrichie en algues ou boostée à l’acide hyaluronique. Cette peau lumineuse et glowy, elle la doit à une salade bien pensée avec des ingrédients qui profitent à son minois. Parce que la beauté passe aussi par l’assiette, cette créatrice de contenu concocte des menus skincare qui rivalisent avec les soins les plus aboutis du marché.

Une salade pour prendre soin de sa peau

Il y en a qui passent des heures devant le miroir, munies de fioles onéreuses pour conter fleurette à leur reflet et il y a Dani Cole du compte @danicolexx qui met les pieds sous la table pour choyer sa peau et lui accorder toute la lumière qu’elle mérite. Tandis que certaines se badigeonnent de crèmes en tout genre, elle se sert de ses mains pour cuisiner des plats aux allures de potions beauté. Si la plupart des beauty addicts façonnent leur routine avec des produits issus du placard de la salle de bain, cette Aphrodite 2.0, elle, puise dans son frigo et sa corbeille à fruits.

Dans une vidéo, devenue virale, la jeune femme prépare une “skincare salade”, avec son teint de poupée à l’appui. De la peau de saumon pour une bonne portion de collagène, des carottes pour une dose de vitamine C, du chou rouge pour l’effet détox, des épinards crus pour accélérer la cicatrisation, de l’avocat, naturellement apaisant, et du poivron rouge pour réduire les éruptions cutanées. Le tout assaisonné avec une sauce façon “tzatziki” aux vertus hydratantes. C’est un festin pour le derme !

Son assiette, qui ne manque pas de couleur ni de saveur, est l’équivalent gourmand de plusieurs produits en tubes. Cette salade de Jouvence, qui ne régale pas seulement les papilles, atténue les cernes, lutte contre le vieillissement des cellules, diminue les rougeurs et fait l’éclat du teint. Finalement, Mère Nature est la meilleure adresse pour avoir bonne mine. La réponse à vos soucis cutanés se trouve certainement à ciel ouvert. Quelque part sur une branche, sous la terre ou dans le potager.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dani Cole (@danicolexx)

La peau s’entretient aussi de l’intérieur

La peau est le reflet de notre alimentation et Dani Cole a bien retenu la leçon. La jeune femme, ancrée dans l’esthétique “clean girl”, ne se contente pas de quelques ablutions devant le lavabo. La serial testeuse, qui a une trousse de toilettes remplie à ras bord, succombe à toutes les tendances virales, de la K-Beauty aux masques led. Sa peau en a vu défiler des soins : en stick, en patch, en gel. Mais malgré cette routine rodée, elle ne voyait aucun changement dans le miroir, jusqu’à ce qu’elle adapte son alimentation.

Pour gâter sa peau, elle s’approvisionne dans les rayons de Sephora mais aussi sur les étales du marché. Elle vante une beauté “à croquer”, qui agit de l’intérieur et non pas seulement en surface. Sur son compte Instagram, elle passe plus de temps devant son plan de travail à faire de la sorcellerie avec ses fruits et légumes frais qu’entre les murs de sa salle de bain. Elle allie l’utile à l’agréable et en tire profit sur son visage, qui a de quoi faire pâlir toute la famille Kardashian réunie.

Ces aliments qui valent autant qu’un produit de beauté

Dani Cole a trouvé la recette d’une peau éclatante. Si sa skincare salade a un côté diététique, la créatrice de contenu qui nourrit son charme au va-et-vient de la fourchette, sait aussi comment attirer la salive. Brownie façon “Dubaï chocolate”, burger de patate douce, tablette maison à la framboise inspirée des friandises “Franui”… Ces créations culinaires, qui déteignent positivement sur la peau, sont loin d’être un supplice pour les papilles. Puisque la beauté commence dans l’assiette, voici une liste non exhaustive d’ingrédients skin-friendly à accoutumer selon vos goûts :

L’avocat : riche en acides gras essentiels et en vitamine E, il hydrate la peau et lui redonne de l’élasticité.

Les fruits rouges : bourrés d’antioxydants, ils luttent contre le vieillissement cutané et protègent des radicaux libres.

Les noix et amandes : excellentes sources d’oméga-3 et de zinc, elles renforcent la santé des cheveux et des ongles.

Le saumon : grâce à ses acides gras oméga-3, il aide à maintenir une peau souple et lumineuse.

Le thé vert : reconnu pour ses propriétés détoxifiantes, il purifie l’organisme et donne de l’éclat au teint.

Bonus : l’eau de gombo. La créatrice n’a que ce breuvage en bouche. Pour cause, dans les traditions africaines, on le présente comme un Élixir naturel. Obtenu à partir d’une plante tropicale du même nom, il recèle de micronutriments.

Avec sa skincare salade, la créatrice de contenu fait un rappel essentiel. Avoir une routine skincare sophistiquée ne sert à rien si l’alimentation ne suit pas. Alors, optez pour des rituels « comestibles » plutôt que des sérums derniers cris aux promesses parfois mensongères. Au lieu de gaver votre peau de produits mal choisis, préparez des menus favorables à votre teint.