Munien säilyttäminen jääkaapissa: huono idea?

Saatat ajatella, että jääkaappi on turvallisin paikka munille. Ranskassa tämä syvään juurtunut tapa voi kuitenkin olla haitallinen. Munien säilytys ei ole mikään pikkujuttu, vaan se vaikuttaa niiden turvallisuuteen ja tuoreuteen.

Miksi jääkaappi ei ole aina ystäväsi

Toisin kuin Yhdysvalloissa, Ranskassa myytäviä munia ei pestä ennen kauppojen hyllyille asettamista. Niiden luonnollinen suojakerros, ohut suojakalvo, pysyy ehjänä ja toimii esteenä bakteereja, erityisesti salmonellaa, vastaan. Munien laittaminen jääkaappiin ja ottaminen sieltä kypsentämään aiheuttaa kuoreen kondensaatiota. Tämä kosteus heikentää suojakerrosta ja paradoksaalisesti lisää kontaminaatioriskiä.

Asiantuntijat suosittelevat siksi munien säilyttämistä vakaassa huoneenlämmössä, 13–18 °C:ssa, ja 28 päivän enimmäissäilytysajan noudattamista ilmoitetusta munintapäivästä lukien. Huoneenlämmössä asianmukaisesti säilytetty muna pysyy tuoreena ja turvallisena ilman, että sitä tarvitsee säilyttää jääkaapissa.

Kultaiset säännöt optimaaliseen säilytykseen

Huoneenlämmössä: tämä on ihanteellinen ranskalaisille kananmunille. Säilytä ne terävä pää alaspäin alkuperäispakkauksessaan, valolta ja voimakkailta hajuilta, kuten juuston tai sipulin tuoksuilta.

Säilytä jääkaapissa tarvittaessa: vain jos ostit esijäähdytettyjä munia ja kylmäketju on säilytetty. Aseta ne aina jääkaapin keskelle, ei koskaan oven väliin, alkuperäispakkauksessaan ja vältä niiden ottamista ennen käyttöä kondenssiveden muodostumisen rajoittamiseksi.

Pahvilaatikko viileällä tiskillä on usein paras vaihtoehto. Näin voit nauttia munistasi pidempään ilman tarpeetonta käsittelyä tai lisäriskejä. Tällä lähestymistavalla säilytät sekä niiden laadun että ravintoarvon.

Muita vinkkejä: älä koskaan pese munia, heitä pois ne, joissa on säröillä kuoret, ja kypsennä ne huolellisesti herkille ihmisille, kuten lapsille, raskaana oleville naisille tai immuunipuutteisille henkilöille.

Mitä viranomaiset sanovat

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA muistuttaa kuluttajia, että munien säilyttäminen yli kolme viikkoa, jopa jääkaapissa, voi lisätä salmonellan riskiä. Ranskassa ANSES (Ranskan elintarvike-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusvirasto) suosittelee siksi munien säilyttämistä huoneenlämmössä ja viimeistä käyttöpäivää tarkistamista. Jääkaappisäilytys on edelleen hyödyllistä pestyjen amerikkalaisten munien kohdalla, mutta käsittelemättömien eurooppalaisten munien kohdalla vakaan lämpötilan ylläpitäminen on parasta niiden tuoreuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.

Entä jos munia ei tarvitsisi ollenkaan?

Sinun ei tarvitse syödä kananmunia. Ruoanlaitto ilman kananmunia tai maitoa on täysin mahdollista, ja useimmat klassiset reseptit voidaan valmistaa 100 % kasvipohjaisina. Tässä on muutamia yksinkertaisia vinkkejä:

Vatkattu kikhernemehu korvaa vatkatun kananmunanvalkuaisen.

Maissitärkkelys, perunatärkkelys, tapioka tai nuolijuuri saavat kostutettuna hyytelömäisen rakenteen, joka muistuttaa kananmunaa, ja toimivat sideaineena.

Pellavansiemenet tai chiasiemenet tuottavat lima-ainetta joutuessaan kosketuksiin veden kanssa ja voivat korvata kananmunat terrineissä, suolaisissa ruoissa tai jopa muffineissa.

Hedelmähillokkeilla, kuten omena- tai kasvissoseilla (kurpitsa, kurpitsa, porkkana, kesäkurpitsa), voi korvata munat lisäämällä makeiden leivonnaisten kosteutta ja keveyttä tai paksuntamalla suolaisia leivonnaisia.

Agar-agar sopii erinomaisesti terrineihin, kermoihin, panna cottoihin tai flaneihin.

Silkkitofu tai soijajogurtti sopii, kun reseptissä vaaditaan paljon kananmunia.

Kovaksi keitettyjen munien maun palauttamiseksi riittää muutama ripaus mustaa suolaa.

Joten olipa kyse sitten munien säilyttämisestä parhaissa olosuhteissa tai ruoanlaitosta ilman niitä, voit hallita ruokavaliotasi ja luoda herkullisia ja turvallisia ruokia täysin vapaasti.