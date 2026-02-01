Search here...

Viimeisen puraisun syyllisyys: hienovarainen ilmiö, joka pilaa ateriat

Émilie Laurent
Vatsasi on täynnä ja ruokahalusi tyydytetty, mutta lautasellasi on vielä muutama pala jäljellä. Yrität tyhjentää sen viimeiseen muruun asti. Ei, kyse ei ole vanhempiesi kriittisestä äänestä korvissasi, vaan viimeisen puraisun aiheuttamasta syyllisyydestä, hienovaraisesta psykologisesta ilmiöstä, jossa aivosi sanovat kyllä, kun vatsasi huutaa ei.

Eräänlainen kohteliaisuus, mutta ei vain sitä

Se on tilanne, jonka tiedät liiankin hyvin. Olet juuri ahtautunut täyteen, eikä tilaa jää muutamalle risottojyvälle tai naurettavan pienelle kakkupalalle. Paitsi että sen sijaan, että työntäisit lautasen pois ja taittaisit aterimet sen päälle merkiksi siitä, että olet syönyt tarpeeksi, nostat nämä ruoanmurut suuhusi.

Se ei ole ahmattiutta eikä lapsuuden traumojen viipyileviä vaikutuksia, vaan hyvien tapojen refleksi. Olet vähällä hemmotella itseäsi liikaa, mutta pieni ääni kuiskaa : "Et voi pilata tätä, se olisi paheksuttavaa." Olet käytännössä ruoansulatushäiriöinen, mutta pakotat itsesi syömään, jottet järkyttäisi isäntääsi. On sanottava, että lapsuudessa vanhemmat olivat tinkimättömiä eivätkä suvainneet tällaista annoksen hylkäämistä.

Vanhempasi, jotka pakottivat sinut tiskaamaan lautasesi loppuun ja jättämään sen yhtä puhtaaksi kuin se olisi juuri tullut astianpesukoneesta, eivät kuitenkaan ole syyllisiä. He tiesivät appelsiinien olevan joulukuusen alla, keittolat , säännöstely ja rajoitetut määrät. Heille muutaman spagetin tai kahden tai kolmen pihvin jättäminen on käsittämätöntä, puhumattakaan loukkaavaa. Viimeisen puraisun syyllisyys on selviytymisperinne, joka on siirretty väärään aikakauteen, liikakulutuksen aikaan. Vaikka tämä sodanjälkeinen nollahävikkiä korostava ajattelutapa on edelleen olemassa, lautasten koko on muuttunut ja annokset kaksinkertaistuneet.

Meillä on ruokaa yllin kyllin, mutta aivomme toimivat edelleen ikään kuin nälänhätä voisi iskeä minä hetkenä hyvänsä ja jättää meidät nälkäkuolemaan. Kyseessä on ruoka-apokalypsi vastaan orgiat. Se, mikä oli ennen elintärkeä välttämättömyys, muistuttaa nyt ylensyöntiä.

Ota kaikki irti valmistamastasi tai ostamastasi ruoasta

Joskus ravintolassa yliarvioit ruokahalusi ja tilaat "koko paketin". Mutta sitten, runsaan alkupalan ja tuhdin pääruoan jälkeen, jälkiruoka inhottaa sinua enemmän kuin houkuttelee. Etkä missään nimessä aio vain ottaa haukkausta ja jättää sitä pöytään. Tuntuu kuin heität rahasi hukkaan. On olemassa niitä kuuluisia koiranruokapusseja, joilla voit viedä tähteet kotiin ja hyvittää hinnan lisäksi myös maun. Silti, jopa tästä vaihtoehdosta huolimatta, viimeiseen haukaan liittyvä syyllisyys on edelleen jatkuva ongelma.

Mieluummin syömme lautasemme loppuun, vaikka se merkitsisi tuntikausien pahoinvointia ja kaoottista ruoansulatusta, kuin tunnemme olevamme "menettäneet jotain". Ja tämä mekanismi pätee myös muihin, vähemmän hemmotteleviin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tunnemme pakkoa katsoa elokuvan loppuun asti, vaikka se tylsistyttäisi meidät kyyneliin asti, ja jatkamme itsepäisesti kirjan lukemista viimeiselle sivulle asti, vaikka se menettää meidät joka sanalla. Se on emotionaalinen refleksi. Koska aivoillemme haaskaus on lopulta epäonnistumisen synonyymi, ja se vihaa sitä.

Psykologien neuvoja siitä selviytymiseen

Viimeisen palan ympärillä oleva syyllisyys on melko salakavalaa. Olet ristiriidassa saavutuksen tunteen ja levottomuuden välillä. Tiedät tehneesi "hyvän teon" nielemällä viimeisen palan, mutta samaan aikaan syytät itseäsi siitä, ettet kunnioita kehosi rajoja. Tuo purema, jota kadut koko päivän ja joka jää kurkkuun, vaivaa sinua.

Kun kuitenkin päätät syödä viimeisenkin kakkupalan, se voi olla merkki "lohturuoasta". "Lauttaseensa loppuun syövät ihmiset eivät täytä vain vatsaansa. He saattavat myös täyttää emotionaalisen tyhjiön, koska ruoalla on puuduttava vaikutus ja se vapauttaa endorfiineja", selittää psykologi Matthew Morand HuffPost US:n sivuilla. Näin voit muuttaa viimeisen puraisun aiheuttaman syyllisyyden tietoiseksi syömiseksi :

Pidä tauko aterian keskellä

Ei kontrolloidakseen sinua. Vain kuunnellakseen itseäsi. Ennen viimeistä osan annoksestasi, hengitä syvään ja kysy itseltäsi: "Jos pysähdyn tähän, tunnenko itseni puutteelliseksi... vai vain tyytyväiseksi?" Tämä pieni tietoisuuden hetki riittää usein saamaan sinut pois autopilottitilasta.

Auta silmiäsi olemaan päättämättä kehosi puolesta

Syömme myös silmillämme, ja suuret annokset voivat helposti hämmentää sisäisiä signaalejamme. Tarkoituksena ei ole herkutella pimeässä tai sitoa silmiään joka aterialla. Kokeile tarjoilla itsellesi hieman vähemmän, valita pienempi lautanen tai ottaa hieman ruokaa sivuun ennen aloittamista. Se ei ole sääntö, vaan hyödyllinen vinkki, joka helpottaa kehosi kuuntelemista ja vähentää visuaalisen runsauden aiheuttamaa hukkua.

Korvaa kontrolli myötätunnolla

Lautasen syöminen loppuun ei ole moraalinen velvollisuus. Vatsasi ei ole roskakori. Sinulla on oikeus sanoa: "Olen saanut tarpeekseni ja lopetan tähän." Se ei ole tuhlausta. Se on kunnioituksen osoitus kehoasi kohtaan. Aivan kuten lisäannosten pyytäminen, mikään ei ole kiellettyä. Tärkeintä ei ole se, mitä muut ajattelevat, vaan se, mitä kehosi kertoo sinulle.

Viimeisen palan syöminen, joka näyttää tuomitsevan sinua lautasen toiselta puolelta, ei ole merkki "hyvistä tavoista". Se on tahatonta itsesabotaasi. Joten ensi kerralla kuuntele vatsaasi, älä sääntöjäsi.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Helpompi sulatus: tämä kuitupitoinen juoma kilpailee nyt kahvin kanssa

