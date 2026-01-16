Totuus talvihimostasi (ja miksi sinun ei pitäisi tuntea syyllisyyttä)

Uusi vuosi tuo usein mukanaan uusia lupauksia, ja yksi niistä nousee jatkuvasti mieleen: syö vähemmän ja paremmin. Mutta ei ole mitään syytä laittaa itseään rajuille dieeteille, tukahduttaa makunystyröitään tai punnita ruokaa gramman tarkkuudella. Jos sinulla on kyltymätön ruokahalu talvella, se ei ole ongelma, vaan pikemminkin selviytymisvaisto. Sinun on korvattava kylmyyden vuoksi menettämäsi kalorit.

Enemmän syömistä talvella, syyllinen mutta luonnollinen refleksi

Vaikka muutama salaatti on täysin riittävä kesällä, talvella vatsamme ovat valppaina ja makunystyrämme ylivilkkaita. Meillä on Obelixin ruokahalu, eikä vuodenaika auta asiaa. Talvi on racletten , fonduen, jättimäisten perheaterioiden ja nostalgisten iltapäivävälipalojen aikaa. Tuijotamme käytännössä aina lautasiamme, eikä syöminen ole enää vain välttämättömyys, vaan täysimittainen ajanviete. Nälkämme on kyltymätön: tuplaamme annoksemme, nautimme runsaista annoksista ja vatsamme tuntuvat hallitsevan jokaista liikettämme. Eikä sinun tarvitse olla hiihtämässä koko päivää himoitaaksesi tartiflettea tai kermaisia gratiineja.

Nämä himot, joita yritämme hillitä detox- mehuilla ja dieettiresepteillä, eivät ole patologisia. Ne ovat vaistonvaraisia eivätkä johdu tahdonvoiman puutteesta. Aikana, jolloin media kehottaa meitä laihtumaan joulunajan kilot ja pommittaa meitä "laihdutus"-viesteillä, on aika muistaa tämä biologinen todellisuus.

”Kyse ei ole vain nälästä; kyse on siitä, miten aivosi kompensoivat alakuloa ja vähäistä auringonvaloa, mikä voi helposti johtaa ylensyöntikierteeseen”, selittää tohtori Crystal Wyllie Study Finds -lehdessä. Pohjimmiltaan emme ole itse vastuussa näistä talvisista nälkähimoista; kyse on alkukantaisesta kehon refleksistä. Se kääntyy yksinkertaisimman ja ilmeisimmän asian puoleen täyttääkseen dopamiini- ja serotoniinivajeen: jääkaapin.

Keho hakee energiaa… ruoasta

"Talvella täytyy syödä pysyäkseen lämpimänä", "Kun kylmyys puree, kattila ei saa olla tyhjä." Olemme kaikki kuulleet nämä lauseet isovanhemmiltamme. Ehkä on aika kuunnella todellista viisauden ääntä ja lakata syyttämästä itseämme "mekastumisista", jotka eivät oikeastaan ole lainkaan.

Talvella keho tekee kovemmin töitä ylläpitääkseen sisälämpötilaansa. Vaikka kotona olisi mukavan lämmintä, kehomme aistii ulkoa tulevan kylmyyden ja aktivoi puolustusmekanisminsa. Tämä vaatii energiaa. Ja se saa tämän energian syömästämme ruoasta. Siksi on tärkeää, ettemme ole liian ankaria itsellemme ja ulkonäöllemme.

Kylmällä säällä kylläisyyden tunnetta on myös vaikeampi saavuttaa, eikä se ole vain tunne. Kylmän ja auringonvalon puutteen vuoksi nälkäiseksi tekevän hormonin, greliinin, määrä nousee elimistössä. Samaan aikaan leptiinin, joka kertoo meille "olen saanut tarpeekseni", määrä laskee. Tämän seurauksena voimme syödä racletten ja sen jälkeen suklaafondantin tuntematta oloamme "kylläiseksi". Tämä johtaa meidät harhaan ja saa meidät syömään liikaa.

Miksi himoitsemme eniten sokeria ja rasvaa?

Talvella meitä ei houkuttele kurkkusalaatti tai porkkanakasetti. Sen sijaan rasvaisemmat ruoat eivät edes täytä Nutri-Score-pisteitä. Kun meillä on talvihimo, emme tartu tuoreeseen omenaan, vaan täyteläisiin kakkuihin, suolattuihin kinuskipatukoihin tai suoraan suklaalevitepurkkiin. Tämä ei välttämättä ole merkki bulimiasta tai jonkin muun syömishäiriön heijastus. "Tieteellinen" selitys on rauhoittavampi.

Sokerilla ja rasvalla on yksi yhteinen piirre: ne antavat nopean energiapiikin. Aivot rakastavat sitä, varsinkin kun väsymys, kylmä sää ja auringonvalon puute kasaantuvat. Mutta kyse on muustakin. Nämä ruoat stimuloivat serotoniinin ja dopamiinin, hyvän olon hormonien, tuotantoa. Talvella, kun mieliala laskee, keho etsii vaistomaisesti sitä, mikä rauhoittaa sitä. Kermainen keitto, suklaajälkiruoka tai pastaruoka luo emotionaalisen turvallisuuden tunteen. Kyse ei ole hemmottelusta. Kyse on itsesäätelystä.

Rasvan varastointi talvella on välttämätöntä

Nämä talven himot, joita usein syytetään, mutta harvoin ymmärretään, eivät ole hillitsemättömiä ruokahimoja eivätkä seurausta "itsensä irti päästämisestä". Silti aikana, jolloin esi-isämme kantoivat eläinten nahkoja vyötäröillään, tätä ylimääräistä painoa ei kritisoitu, vaan sitä pikemminkin kannustettiin. UC San Franciscon tutkijoiden tekemä tutkimus vahvistaa tämän teorian, jota usein käytetään perusteluna.

"Rasvavarastojen kerryttäminen syksyllä, kun hedelmiä ja pähkinöitä on runsaasti, on syvästi esi-isien perimä strategia talvesta selviytymiseksi", selittää biologi, professori Andrew Higginson The Telegraphille .

Talvi on vetäytymisen, hitauden ja suojelemisen aikaa. Yrittäminen syödä kuin olisi kesän keskivaihe, on usein itsetuhoista. Kehosi tietää, mitä se tarvitsee selviytyäkseen kylmästä, joten anna sen tehdä tehtävänsä.