Fibremaxxing: Asiantuntijoiden mukaan tämä trendi syödä yhä enemmän kuitua on valheellinen hyvä idea.

Kuulee kaikkialla, että kuitu on paras terveysliittolainen, joten miksi ei nauttisi sitä vielä enemmän? Sosiaalisessa mediassa trendi nimeltä "fibremaxxing" lupaa onnellista suolistomikrobiomia ja huippuenergiaa. Tämä pyrkimys "enemmän ja enemmän" kätkee sisäänsä myös joitakin sudenkuoppia, joita asiantuntijat mieluummin vähättelevät.

Hyvistä aikomuksista syntynyt trendi

Ravintokuitu on ollut jo jonkin aikaa kovassa huudossa. Ja hyvästä syystä: se on välttämätöntä sujuvalle ruoansulatukselle, tasapainoiselle suoliston mikrobistolle ja terveelle aineenvaihdunnalle. Uusi trendi vie kuitenkin tämän hyvän aikomuksen äärimmäisyyksiin. Fibremaxxing tarkoittaa suositellun päivittäisen kuidun saannin, noin 25–30 gramman, ylittämistä huomattavasti, joskus jopa 50 tai jopa 60 gramman verran. Paperilla ajatus vaikuttaa houkuttelevalta. Todellisuudessa se on monimutkaisempaa.

Todellinen kuidun puute nykyaikaisessa ruokavaliossa

Tämä kuitupakkomielle juontaa juurensa hyvin todellisesta havainnosta: suurin osa aikuisista ei syö tarpeeksi kuitupitoisia ruokia. Prosessoitujen ruokien, jalostettujen tuotteiden ja mukaan otettavan aterian ohella vihannekset, hedelmät, palkokasvit ja täysjyväviljat jäävät usein taka-alalle. Silti näillä ruoilla on keskeinen rooli kehosi asianmukaisessa toiminnassa. Ne edistävät säännöllistä suolen toimintaa, ravitsevat hyödyllisiä suolistobakteereja, vakauttavat verensokeritasoja ja auttavat ehkäisemään tiettyjä sairauksia, kuten paksusuolen syöpää. Toisin sanoen kuidun saannin lisääminen on erinomainen tavoite.

Kun liika kuitu alkaa olla haitallista

Ongelma syntyy, kun tästä lisääntymisestä tulee äkillinen ja liiallinen. Ruoansulatusjärjestelmäsi, joka on tottunut vähäkuituiseen ruokavalioon, ei pysty sopeutumaan yhdessä yössä valtavaan kasviperäisen aineen tulvaan. Tuloksena on turvotusta, vatsakramppeja, kaasua, löysää ulostetta tai jopa ripulia. Tämä liikatuotanto voi aiheuttaa liiallista käymistä paksusuolessa, mikä johtaa epämukavuuteen ja ruoansulatusväsymyksiin. Joillakin ihmisillä, erityisesti niillä, joilla on herkkä suolisto tai epätasapainoinen suoliston mikrobisto, nämä oireet voivat olla erityisen voimakkaita.

Kaikki kuidut eivät ole tasavertaisia.

Toinen usein unohdettu seikka: kaikki kuidut eivät ole samanlaisia.

Liukoisia kuituja, joita löytyy esimerkiksi kaurasta, omenoista tai palkokasveista, muodostuu suolistossa geelimäinen rakenne, joka ravitsee hyödyllisiä bakteereja.

Ja leseissä, raaoissa vihanneksissa tai tietyissä täysjyväviljoissa on liukenemattomia kuituja, jotka mekaanisesti stimuloivat suolen toimintaa.

Molemmat ovat tärkeitä, mutta tasapainossa suhteissa. Kuitupitoisemmassa ruokavaliossa suositaan kuitenkin usein ruokia, joissa on paljon liukenematonta kuitua, joskus suolelle hellävaraisempien kuitujen kustannuksella. Tämä epätasapaino voi pahentaa ruoansulatusvaivoja, erityisesti ihmisillä, jotka ovat herkkiä fermentoituville sokereille.

Keskity edistymiseen suorituksen sijaan

Ravitsemustilanteen parantamisen sijaan terveydenhuollon ammattilaiset suosittelevat asteittaisen edistymisen priorisointia. Kuidun lisääminen asteittain, lähteiden vaihteleminen ja kehosi reaktioiden kuunteleminen mahdollistavat pysyvien hyötyjen saavuttamisen ilman epämukavuutta. Tavoitteena ei ole rikkoa ennätyksiä, vaan ravita kehoasi säännöllisesti, monipuolisesti ja huolella. Kulhollinen kypsennettyjä vihanneksia, annos palkokasveja, pala tuoretta hedelmää ja täysjyväviljaa riittävät usein saavuttamaan suositellun saannin samalla, kun otetaan huomioon ruoansulatuskanavan tasapaino.

"Puhdistavien" trendien ansa

Fibremaxxing kuuluu pohjimmiltaan tunnettuun kategoriaan: "detox"- tai "puhdistus"-trendeihin, jotka lupaavat nopeaa muutosta äärimmäisten harjoitusten avulla. Kehosi ei kuitenkaan tarvitse liiallisuutta toimiakseen optimaalisesti. Se tarvitsee johdonmukaisuutta, lempeyttä ja kunnioitusta.

Lyhyesti sanottuna kuidun saannin lisääminen on terveellinen ja positiivinen askel kehollesi, ruoansulatuksellesi ja elinvoimallesi. Vuosien puutteen kompensointi vain muutamassa päivässä voi kuitenkin aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Ruoansulatuskanavan hyvinvoinnin todellinen avain on tasapainossa, monipuolisuudessa ja kehosi kuuntelemisessa – arvoissa, jotka ovat paljon kestävämpiä kuin mikään viruksen kaltainen trendi.