Saako "Siivooja" jatko-osan tämän levottoman lopun jälkeen?

Kulttuuri
Léa Michel
Freida McFaddenin menestysromaanista sovitettu ja Paul Feigin ohjaama trilleri "The Housemaid" on tuottanut jo 92 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti ensi-iltansa jälkeen 24. joulukuuta 2025 Box Office Pron mukaan. Sydney Sweeneyn, Amanda Seyfriedin ja Brandon Sklenarin tähdittämä kirjallisuustrilogian ensimmäinen osa on herättänyt kiinnostuksen jatko-osalle, varsinkin kun sen 35 miljoonan dollarin budjetti on ylittynyt merkittävästi.

Kaupallinen menestys ja kirjallinen trilogia

"The Housekeeper" -sarjaa on myyty yli 2,5 miljoonaa kappaletta Ranskassa ja 4,5 miljoonaa Yhdysvalloissa. Tarina seuraa Millietä, nuorta taloudenhoitajaa, jonka varakas pariskunta Nina ja Andrew Winchester palkkaavat. Ihanteelliselta tuntuva työ muuttuu painajaiseksi täynnä salaisuuksia ja manipulointia heidän kartanossaan.

(JUONIPALJASTUSVAROITUS) Elokuva, jota katsojat ylistivät Letterboxd- sivustolla arvosanalla 3,1/5, päättyy jännittävään tilanteeseen: Millie auttaa uutta pomoa väkivaltaisen aviomiehen kanssa. Tämä antaa viitteitä jatko-osista ”Secrets of the Housekeeper” ja ”The Housekeeper Sees Everything”, joissa hän yhdistää voimansa Enzon (Michèle Morrone) kanssa pelastaakseen hädässä olevia naisia.

Ovatko näyttelijät ja ohjaaja valmiita jatkamaan kuvaamista?

Mainoskiertueen aikana italialainen näyttelijä ja laulaja Michele Morrone, joka palaa yhteen amerikkalaisen näyttelijän Paul Feigin kanssa elokuvan "A Simple Favor 2" jälkeen, tunnusti haastattelussa "rakastuneensa" arvoitukselliseen Enzo-hahmoon, joka esiintyy kaikissa kolmessa romaanissa: "Olen valmis. Allekirjoita sopimus!" Paul Feig suostui humoristisesti.

Kirjojen fani, yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Sydney Sweeney, kuvailee sankaritarta "tuliseksi" ja "naisellisen raivon" ruumiillistumaksi ja sanoo olevansa "innoissaan voidessaan tutkia hahmoaan lisää". Freida McFadden ja Paul Feig julistavat olevansa "avoimia yhteistyölle jatko-osien parissa", edellyttäen että lipputulot ovat hyvät.

Elokuva on tuottanut 92 miljoonaa dollaria ja on jo ylittänyt budjettinsa, mikä takaa lupaavan sijoitetun pääoman tuoton. Historiallisesti tällainen menestys – yhdistettynä jännittävään jännitykseen ja laajentuneeseen universumiin – tasoittaa tietä jatko-osille, kuten "Gone Girlille" tai Paul Feigin käänteitä täynnä oleville trillereille. Virallista vahvistusta odotetaan vielä: studiot ja levittäjät seuraavat tarkasti lopullisia lipputulolukuja, mutta näyttelijät, käsikirjoittaja ja ohjaaja ovat todennäköisesti mukana tutkimassa Millien ja Enzon "salaisuuksia".

Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Miksi tykkäämme katsoa sarjoja, joita vihaamme?

