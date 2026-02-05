Louvren ryöstön jälkeen Eugenien kruunu näyttää tunnistamattomalta aiemmin näkemättömissä valokuvissa.

Louvren museon julkaisemat aiemmin näkemättömät valokuvat näyttävät keisarinna Eugénien kruunun kunnon. Kruunu löydettiin epämuodostuneena varkaiden hylättyä sen ryöstön aikana 19. lokakuuta 2025. Museo vahvistaa, että kruunu voidaan entisöidä "turvautumatta jälleenrakennukseen".

Historiallinen helmi lähes ehjä vaurioista huolimatta

Napoleon III:n vaimolle vuonna 1855 luotu Eugénien kruunu, jota koristavat timantit ja smaragdit, oli ollut esillä Louvren Apollo-galleriassa ennen ryöstöä. Pakonsa aikana varkaat salakuljettivat sen vitriinin kapean aukon läpi, jolloin se murskaantui ja vääntyi pahasti. Julkaistuissa kuvissa näkyy murskattu esine, mutta museon lausunnon mukaan se on säilynyt "lähes täydellisessä kunnossa", mikä mahdollistaa täydellisen restauroinnin ilman puuttuvien osien rekonstruointia tai korvaamista.

Katso tämä postaus Instagramissa Versailles Culturen (@versailles_culture) jakama julkaisu

Havaitun vahingon yksityiskohdat

Louvren vahvistamien tietojen mukaan lähes kaikki kruunun osat ovat edelleen tallella lukuun ottamatta yhtä pientä koristeellista kultaista elementtiä. Jalokiveä koristavat 56 smaragdia ja valtaosa 1 354 timantista pysyivät paikoillaan iskusta huolimatta. Kruunu löydettiin Apollo-gallerian juurelta jo varkauspäivänä. Aluksi se toimi todisteena tutkijoille, ennen kuin se uskottiin museon koristetaiteiden osastolle asiantuntija-analyysiä ja konservointia varten.

Asiantuntijaryhmän valvoma restaurointi

Louvre on päättänyt nimittää akkreditoidun konservaattorin suorittamaan restaurointityöt kilpailutetun tarjouskilpailun jälkeen. Asiantuntijakomitea, jonka puheenjohtajana toimii museon johtaja Laurence des Cars ja joka koostuu asiantuntijoista, tukee ja neuvoo tämän herkän operaation teknisissä valinnoissa. Komiteaan kuuluu erityisesti edustajia merkittävistä historiallisista ranskalaisista korutaloista, jotka tuovat mukanaan asiantuntemustaan jalokivien ja arvometallien käsittelystä ja rikastamisesta.

Ryöstön konteksti ja vielä puuttuvat osat

Lokakuussa 2025 tapahtuneen Louvren ryöstön aikana Apollo-galleriasta varastettiin kahdeksan taideteosta, joiden arvoksi arvioidaan kymmeniä miljoonia euroja. Näihin kuului muun muassa tiaroita, kaulakoruja ja historiallisia koruja. Eugenien kruunu on ainoa tähän mennessä löydetty esine, vaikka se on vaurioitunut. Muut varastetut jalokivet ovat edelleen kateissa, ja Ranskan viranomaiset tutkivat niitä edelleen. Ryöstön jälkeen on tehty useita pidätyksiä.

Eugénien kruunun restaurointi on siten voimakas symboli ranskalaisen perinnön kestävyydestä ilkivallan ja varkauksien edessä. Vaikka muita kadonneita jalokiviä ei ole löydetty, Louvre aikoo restauroida tämän historiallisen teoksen alkuperäiseen loistoonsa muistuttaen meitä siitä, että vastoinkäymisistä huolimatta historia ja taide voidaan säilyttää ja siirtää tuleville sukupolville.