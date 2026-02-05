Search here...

"Bridgerton": Kausilla 5 ja 6 esiintyy kaksi naista.

Kulttuuri
Léa Michel
Extrait de la série « La Chronique des Bridgerton »

Vaikka "Bridgertonin" neljäs tuotantokausi rikkoo ennätyksiä Netflixissä Benedictin ja Sophien romanssilla, uskollisimmat fanit miettivät jo, mitä seuraavaksi. Uusien paljastusten ansiosta mysteeri on selviämässä: viides ja kuudes tuotantokausi keskittyvät kahteen odotettuun sankarittareen, Francescaan ja Eloise Bridgertoniin. Toinen tutkii rakkauden tuskaa menetyksen jälkeen, toinen itsenäisyyden haasteita rajoittavassa maailmassa.

Eloïse ja Francesca: seuraavat rakastettavat… omalla tavallaan

Sarjan tuoreessa ennakkonäytöksessä sarjan tuottaja Jess Brownell tarjosi kurkistuksen tuleviin tuotantokausiin. Amerikkalaiselle medialle Colliderille antamassaan haastattelussa hän paljasti, että seuraavat tuotantokaudet keskittyisivät kahteen naishahmoon ja lisäsi ilkikurisesti: "Tiedostoissani olevat nimikirjaimet ovat E ja F." Toisin sanoen Daphnen (kausi 1), Anthonyn (kausi 2), Colinin (kausi 3) ja Benedictin (kausi 4) jälkeen huomio kiinnittyy kahteen heidän sisarestaan: Eloise Bridgertoniin, jota esittää Claudia Jessie, ja Francesca Bridgertoniin, jota esittää Hannah Dodd.

Queer-romanssi Francescalle?

Tämä paljastus ilahduttaa Julia Quinnin romaanien ystäviä, joihin sarja löyhästi perustuu. Kirjoissa Francesca kokee koskettavan rakkaussuhteen Michael Stirlingin, edesmenneen aviomiehensä Johnin serkun, kanssa. Sarja näyttää kuitenkin ottavan täysin uuden suunnan, uskollisena halulleen keksiä genre uudelleen.

Michaelin hahmo on todellakin muuttunut Michaela Stirlingiksi, mikä vihjaa Francescan ja toisen naisen väliseen queer-romanssiin. Tämä on merkittävä käännekohta suositulle sarjalle, kuten "Bridgerton", joka voisi siten kuvata kahden naisen välisen rakkaustarinan tyypillisen heteronormatiivisessa maailmassa. Shondalandin Netflix-tuotannolle tämä kehitys vaikuttaa sekä johdonmukaiselta että odotetulta.

Eloise, nonkonformistinen älykkö

Eloisen, kapinallisesta luonteestaan, räikeästä sopimusten välinpitämättömyydestään ja terävästä nokkeluudestaan tunnetun hahmon, näkeminen koko kauden keskipisteenä lupaa mukaansatempaavaa juonenkäännettä. Romaaneissa hän rakastuu Sir Phillip Craneen, kuolleen ystävänsä leskeen. Jää nähtäväksi, pysyykö sarja kiinni tästä juonesta vai tarjoaako se uuden käänteen, kuten se on tehnyt aiemmin.

Fanit toivovat, että tämä kausi käsittelee itsenäisen naisen dilemmaa, joka painii romanttisten halujen kanssa yhteiskunnassa, joka odottaa alistumista ja säyseäisyyttä. Eloisen hahmo on pitkään ollut niiden suosikki, jotka samaistuvat hänen haluunsa irtautua yhteiskunnan normeista.

Yhä kattavampi sarja

Alusta alkaen Bridgerton on pyrkinyt uudistamaan historiallista romanssia rohkeudella, monimuotoisuudella ja aistillisuudella. Nostamalla esiin kaksi naista, joilla on vastakkaiset mutta yhtä syvälliset taustat, kaudet 5 ja 6 lupaavat laajentaa heidän edustustaan valkokankaalla entisestään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Francescan ja Eloisen myötä sarja voisi hyvinkin uudistaa kaavansa pysyen samalla uskollisena sille, mikä tekee siitä menestyksen: huolellisesti suunnitellut romanttiset juonet, monimutkaiset hahmot, loistelias estetiikka ja osallistava uudelleentulkinta 1800-luvun sosiaalisista perinteistä.

