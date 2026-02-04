Tämä naispuolinen musiikkiryhmä joutui "seksistisen" kritiikin kohteeksi esityksen jälkeen

Kuusijäseninen yhdysvaltalainen tyttöbändi Katseye on uuden kohun keskipisteessä sen jälkeen, kun heidän "Gnarly"-kappaleensa esitys Grammy-gaalassa nousi kulovalkean suosioon aivan vääristä syistä. Jäseniä syytetään "laulutaidon puutteesta", ja he ovat saaneet osakseen kritiikkiä, jota monet fanit pitävät "seksistisinä". He tuomitsevat musiikkialan nais- ja miesartistien välisen kaksoisstandardin.

Hyvin odotettu esitys, jota kritisoitiin ankarasti

Yhtenä illan kohokohdista mainostettu Katseyen Grammy-gaalassa järjestetty esiintyminen oli symbolinen virstanpylväs yhtyeelle, joka oli ollut kritiikin kohteena jo useiden kuukausien ajan. Kuusi jäsentä esitti fandomissa jo ennestään kiistanalaisen kappaleen "Gnarly", yhdistäen intensiivisen koreografian erittäin energiseen lavaesiintymiseen.

Esityksestä tehdyt pätkät tulvivat nopeasti sosiaaliseen mediaan, ja niihin liittyi ankaria kommentteja ryhmän laulutaidoista ja kappalevalinnoista. Jotkut käyttäjät jopa kutsuivat yhtyettä "yhdeksi huonoimmista musiikkiesityksistä". Yhden jäsenen kulissien takana kuvatut kommentit : "Kaikki vihasivat tätä kappaletta ennen, nyt soitamme sitä Grammy-gaalassa", ruokkivat entisestään joidenkin katsojien vihaa, jotka näkivät sen pikemminkin ylimielisyytenä kuin symbolisena kostona.

Monet fanit pitävät kritiikkiä "seksistisenä"

Tämän vihan aallon edessä monet fanit ja tarkkailijat tuomitsevat joidenkin kommenttien syvästi seksistisen luonteen. He huomauttavat, että Katseye on tyttöbändi, joka tanssii ja laulaa samanaikaisesti, mikä vaatii todellista fyysistä ponnistelua, kun taas monet miesartistit yksinkertaisesti laulavat pysyen suhteellisen staattisina lavalla ilman, että heitä tarkastellaan samalla tavalla.

Internetin käyttäjät huomauttavat myös, että Katseyen tapauksessa kaikkea tarkastellaan tarkasti: ulkonäköä, "vulgaariksi" luokiteltuja asuja, koreografiaa, hengitystä, ilmeitä ja jopa heidän backstage-kommenttejaan. Toisaalta mieslaulajia tai -ryhmiä, joiden lauluosuudet ovat keskinkertaisia, mutta joita lavastus- tai tuotantotehosteet tukevat, hyökätään harvoin näin raivokkaasti, ja vielä harvemmin heidän kehojaan tai "kunnioitettavuuttaan" vastaan.

Kaksoisstandardit musiikkiteollisuudessa

Tämä tapaus sytyttää uudelleen laajemman keskustelun siitä, miten musiikkiala muotoilee ja arvioi naisartisteja. K-popissa ja globaalissa popissa naisidoleita arvioidaan usein ikään kuin jatkuvassa kilpailussa: kauneus, ääni, tanssi, asenne… kaikki lasketaan yhteen ja sitten vertaillaan, kuten Katseyen jäsenet ovat jo tuominneet puhumalla "dystopisista" kommenteista ja läpitunkevista seksistisistä kommenteista.

Kaksoisstandardi ilmenee useilla tasoilla:

Miehen on helpompi sietää "keskinkertaista" suoritusta, jos hänellä on karismaa, kun taas naisen on yhdistettävä laulullinen, visuaalinen ja koreografinen erinomaisuus. Samat tanssiliikkeet voidaan miehessä kokea "voimakkaiksi" ja naisessa "mauttomiksi" tai "sopimattomiksi". Pieninkin naisryhmien tekemä virhe muuttuu tekosyyksi häirintäkampanjoille, joskus jopa tappouhkauksille, kuten Katseye on jo todistanut.

Tässä yhteydessä Katseyen "pettymykseksi" katsottu esitys toimii katalysaattorina keskusteluille, jotka menevät paljon pelkän musiikkikritiikin tuolle puolen ja käsittelevät sitä, miten naisia havaitaan ja arvioidaan lavalla.

Katseyen tapaus osoittaa viime kädessä, kuinka ohut raja on oikeutetun taiteellisen kritiikin ja seksististen hyökkäysten välillä. Kyllä, lauluvalinnoista tai laulutaidoista voi väitellä, mutta fanit tuomitsevat oikeutetusti sen, että näitä nuoria naisia tuomitaan ankarammin kuin monia miespuolisia kollegoitaan. Niin kauan kuin tämä kaksoisstandardi jatkuu, jokainen Katseyen kaltaista tyttöbändiä koskeva kiista tulee olemaan epämiellyttävä heijastus alasta ja yleisöstä, jotka eivät arvioi artisteja tasapuolisesti.