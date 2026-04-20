Tämä keittiöesine voi sisältää enemmän bakteereja materiaalistaan riippuen.

Käytät sitä lähes päivittäin ajattelematta: leikkuulauta on keittiön välttämättömyys. Silti sen materiaalilla voi olla merkitystä bakteerien läsnäolossa. Puuta tai muovia, valinta on vivahteikkaampi kuin miltä näyttää.

Puu vs. muovi: odottamaton kaksintaistelu

Toisin kuin yleisesti uskotaan, kaikki leikkuulaudat eivät ole tasavertaisia bakteerien suhteen. Tieteellinen tutkimus on korostanut mielenkiintoisen eron puun ja muovin välillä.

Puulaudoilla on luonnollinen rakenne, joka koostuu kuiduista, jotka kykenevät imemään kosteutta. Tämän seurauksena jotkut tutkimukset osoittavat, että ne voivat poistaa jopa 99 % bakteereista vain muutamassa minuutissa. Puuhun tunkeutuessaan mikro-organismit menettävät vettä ja ravinteita, mikä rajoittaa niiden selviytymistä.

Muovisilla leikkuulaudoilla taas on sileä pinta… ainakin aluksi. Ajan myötä ja toistuvan veitsen käytön myötä niihin ilmestyy mikronaarmuja. Näistä pienistä halkeamista tulee sitten täydellisiä bakteerien pesäkepaikkoja, joihin voi olla vaikea päästä puhdistuksen aikana.

Tämä todellakin edistää bakteerien kasvua

Leikkuulaudan materiaali ei ole kaikki kaikessa. Bakteerien esiintyminen riippuu myös siitä, miten kypsennät ja puhdistat välineesi. Tietyt ruoat, kuten raaka liha, kala tai pesemättömät vihannekset, voivat jättää mikro-organismeja pinnalle. Jos lauta on vaurioitunut, haljennut tai huonosti puhdistettu, nämä bakteerit voivat helpommin tarttua siihen.

Elintarvikehygieniatutkimukset osoittavat, että hyvin hoidetut puiset leikkuulaudat voivat olla turvallisia käyttää. Muoviset leikkuulaudat taas ovat usein parempia ammattikeittiöissä, erityisesti siksi, että ne kestävät korkeita lämpötiloja astianpesukoneissa. Toisin sanoen, kyse ei ole vain siitä, mitä käytät, vaan myös siitä, miten käytät sitä.

Hyviä tapoja omaksua päivittäin

Hyviä uutisia: sinun ei tarvitse mullistaa keittiötäsi riskien rajoittamiseksi. Muutamalla yksinkertaisella tavalla voi olla suuri merkitys.

Ensinnäkin on suositeltavaa käyttää erillisiä leikkuulaudoja raa'ille ja kypsennetyille ruoille. Tämä auttaa estämään ristikontaminaatiota.

Seuraavaksi on tärkeää puhdistaa huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Useimmissa tapauksissa riittää kuuma vesi, saippua ja hyvä huuhtelu.

Kuivaaminen on aivan yhtä tärkeää. Kostea lauta voi edistää bakteerien kasvua, varsinkin jos se säilytetään märkänä.

Lopuksi, muista tarkistaa lautojen kunto. Jos niissä on paljon naarmuja tai halkeamia, ne voi olla aika vaihtaa.

Jotkut terveyssuositukset neuvovat myös desinfioimaan pintoja säännöllisesti, erityisesti raa'an lihan käsittelyn jälkeen.

Puu vai muovi: kumman valita?

Viime kädessä valinta puun ja muovin välillä riippuu ensisijaisesti tottumuksistasi ja keittiössä viihtymisestäsi. Kummassakaan tapauksessa ei ole tarvetta pyrkiä täydellisyyteen tai tuntea syyllisyyttä jokaisesta pienestä virheestä. Keittiö, jossa on eletty, jota on käytetty ja joka on mukautettu tahtiisi, heijastaa persoonallisuuttasi. Avain on muualla: yksinkertaisten tekniikoiden omaksuminen, keittiövälineiden hoitaminen ja ruoanlaitto ympäristössä, jossa tunnet olosi mukavaksi.

Lyhyesti sanottuna leikkuulautasi materiaali voi vaikuttaa bakteerien esiintymiseen, mutta siivousrutiinisi on edelleen avaintekijä. Muutamalla vakiintuneella tavalla voit kokata mielenrauhalla ja nauttia täysin siemauksin ajastasi keittiössä.