Talon sisäänkäynti havaitaan muutamassa sekunnissa, kauan ennen kuin vierailija on edes vilkaissut olohuoneeseen tai keittiöön. Ensivaikutelmien psykologiaa käsittelevän tutkimuksen mukaan alustavan arvion muodostamiseen kuluu vain kymmenesosa sekuntia, ja seitsemän sekuntia riittää pysyvän vaikutelman luomiseen.

Silti tämä eteinen jää usein sisustussuunnittelun laiminlyödyksi osaksi. Keskitämme huomiomme usein oleskelutiloihin ja unohdamme, että sisäänkäynti on kodin todellinen käyntikortti.

Sen on yhdistettävä tyyliä, toimivuutta ja persoonallisuutta käytettävissä olevasta budjetista riippumatta. Värit, valaistus, peilit, säilytystila, lattiamateriaalit, kasvit tai tunnusomainen seinä: jokainen yksityiskohta on tärkeä ikimuistoisen ensivaikutelman luomisessa.

Leikitään väreillä ja materiaaleilla luodakseen tunnelmaa ensisilmäyksellä

Väri on ensimmäinen elementti, jonka silmä huomaa huoneeseen astuessa. Se luo välittömästi tunnelman, olipa se sitten lämmin, moderni tai minimalistinen.

Syvänvihreän, keskiyönsinisen tai terrakotan sävyisen tehosteseinän käyttö luo silmiinpistävän vaikutelman, varsinkin kun muu koti on neutraalimmin sävytetty.

Kapeassa tai pimeässä käytävässä vaaleat värit, kuten valkoinen, kermanvärinen tai pastellisävyinen, heijastavat valoa ja suurentavat tilaa visuaalisesti. Graafinen tai teksturoitu tapetti lisää syvyyttä peittämättä seiniä liikaa.

Materiaaleilla on yhtä tärkeä rooli: kivijäljitelmäverhous, vaalea puu tai teksturoitu rappaus lisäävät huoneeseen luonnetta. Ajatuksena on tunnistaa vahva elementti, joka toimii katseenvangitsijana heti oven avautuessa ja jäsentää koko sisustuksen sen ympärille.

Valitse huolella valittu valaistus luodaksesi viihtyisän tunnelman.

Yksi keskeinen kattovalaisin ei riitä antamaan luonnetta eteiseen. Valaistus on kuitenkin yksi tehokkaimmista työkaluista viihtyisän ja kutsuvan tunnelman luomiseen.

Valonlähteiden määrän lisääminen muuttaa radikaalisti käytävän tunnelmaa.

Design-riippuvalaisin voi toimia katon keskipisteenä. Seinävalaisin puolestaan levittää epäsuoraa valoa, joka pehmentää tilaa ja korostaa peiliä tai maalausta.

Konsolipöydälle sijoitettu lamppu tai hyllyn alle sijoitettu huomaamaton LED-nauha lisää syvyyttä. Himmennettävien valojen ansiosta voit säätää valon voimakkuutta kellonajan tai mielialan mukaan.

Lämpimän sävyiset lamput lisäävät mukavuuden tunnetta ja kutsuvat ihmisiä sisään.

Käytä peilejä tilan laajentamiseen ja tyylin lisäämiseen

Peili on ykkösliittolainen missä tahansa eteisessä, erityisesti pienissä tai huonosti valaistuissa tiloissa. Oven vastapäätä tai lähellä se heijastaa valoa ja luo välittömän visuaalisen syvyyden tunteen .

Sen kaksoistoiminto, käytännöllinen lopputarkistusta varten ennen lähtöä ja koristeellinen, tekee siitä olennaisen osan pohjaratkaisua.

Muodot ovat loputtomat: pyöreät, kaarevat, XXL-kokoiset, kultaisella metallikehyksellä tyylikkääseen tyyliin tai vaalealla puulla skandinaaviseen estetiikkaan. Useiden erikokoisten ja -muotoisten peilien kokoaminen luo lumoavan seinämosaiikin .

Kehykset itsessään lisäävät tekstuuria ja väriä huoneen tyylin mukaisesti. Suuri seinäpeili on edelleen tehokkain ratkaisu eteisen visuaaliseen suurentamiseen ja elegantin ilmeen antamiseen.

Luo omaleimainen lattiamateriaali, joka määrittelee ja personoi sisäänkäynnin

Lattia on itsessään koriste-elementti, jota usein käytetään liian vähän. Erilaisen lattiapäällysteen valitseminen kuin kodin muu lattiamateriaali määrittää visuaalisesti sisäänkäynnin, mikä on erityisen hyödyllistä avoimissa oleskelutiloissa.

Kuvioidut laatat, sementtilaatat tai kontrastiväriset puulattiat voivat muuttaa tunnelman vain muutamassa neliömetrissä. Hyvä uutinen on, että itseliimautuvat sementtilaatat poistavat tarpeen suurille remonteille.

Hyvin valittu matto täyttää saman koristeellisen tehtävän: geometrinen modernisoimaan , itämainen boheemiin sävyyn ja villalanka tuomaan lämpöä.

Käytännöllisen ja kestävän maton tulisi sopia sisustuksen väreihin ja tyyliin. Hyvin suunniteltu kynnysmatto täydentää ulkoilmettä.

Järjestä fiksuja säilytysratkaisuja kauniiseen ja toimivaan eteiseen

Selkeä eteinen näyttää suuremmalta ja tyylikkäämmältä. Hyvin suunnitellut säilytysratkaisut mahdollistavat takkien, kenkien, laukkujen ja avainten löytämisen sotkematta tilaa.

Haasteena on kätkeä toiminnallisuus hienostuneen estetiikan taakse.

Tässä ovat tärkeimmät ratkaisut käytännöllisen ja tyylikkään eteisen luomiseksi:

Pieniin tiloihin ihanteellinen seinälle kiinnitettävä naulakko on saatavana mattamustana metallina, vaaleana puuna tai patinoituna puuna halutusta tyylistä riippuen.

on saatavana mattamustana metallina, vaaleana puuna tai patinoituna puuna halutusta tyylistä riippuen. Kenkäkaappi , jossa on ovet tai laatikot siistin ilmeen saavuttamiseksi, joskus varustettu integroidulla istuimella.

, jossa on ovet tai laatikot siistin ilmeen saavuttamiseksi, joskus varustettu integroidulla istuimella. Eteisen konsoli , puusta, metallista tai lasista, koriste- ja hyödyllisten esineiden asettamiseen kulkua tukkimatta.

, puusta, metallista tai lasista, koriste- ja hyödyllisten esineiden asettamiseen kulkua tukkimatta. Integroidulla säilytystilalla varustettu penkki yhdistää kenkien riisumisen mukavuuden ja jokapäiväisen toimivuuden.

yhdistää kenkien riisumisen mukavuuden ja jokapäiväisen toimivuuden. Korkeat hyllyt, koukut ja korit avainten, postin ja pienten tavaroiden säilyttämiseen ja lattiatilan vapauttamiseen.

Monitoimikalusteet ovat erityisen arvokkaita kapeissa käytävillä. Jokainen senttimetri voi olla hyödyksi, kun pohjaratkaisu on hyvin harkittu.

Lisää ripaus vehreyttä eloisaa ja kutsuvaa sisäänkäyntiä varten

Kasvit hengittävät eloa ja luonnollista energiaa mihin tahansa tilaan.

Jopa pieneen eteiseen on usein mahdollista sijoittaa lattialle, huonekalulle tai ripustaa kasvi. Ne myös parantavat sisäilmaa.

Tämän tyyppiseen käytävään sopeutuneista lajeista pothos-kasveja voidaan kasvattaa ruukuissa tai riippukoreissa, eivätkä ne vaadi käytännössä lainkaan hoitoa. Zamioculcas, jolla on kiiltävät tummanvihreät lehdet, sietää hyvin puolivarjoa.

Sansevieria tuo modernin ja graafisen ilmeen. Pienet mehikasvit tai kaktukset koristeellisissa ruukuissa sopivat täydellisesti hämärään tilaan.

Kun luonnonvaloa on vähän, laadukkaat tekokasvit tai seinäruukut tarjoavat houkuttelevan vaihtoehdon ilman, että lattia täyttyy liikaa.

Luo oma seinäsi, joka korostaa persoonallisuuttasi heti sisäänkäynnistä lähtien.

Sisäänkäynnin seinä on ihanteellinen ilmaisualusta, joka tekee pysyvän vaikutuksen ensimmäisestä askeleesta lähtien.

Panoraamatapetti, muraali tai kehysgalleria vahvistaa tyyliä ja antaa persoonallisuutta tilaan, joka on usein liian neutraali, etenkin uudemmissa asunnoissa.

Kehykset tai maalaukset lisäävät persoonallisuutta ja syvyyttä. Taideteosten tulisi heijastaa asukkaiden tunteita ja sopia samalla huoneen värimaailmaan.

Eri kokojen ja muotojen leikkiminen luo dynaamisen ja eloisan sommitelman . Muutama hyvin sijoitettu esine – maljakko, kehystetty juliste, kynttilänjalka – on aina parempi kuin epäjärjestäytynyt asusteiden kasa.

Määrittele sisäänkäynti olohuoneeseen avoimeen tilaan

Kun etuovi avautuu suoraan olohuoneeseen, tilan visuaalinen määrittely on olennaista sen oman identiteetin antamiseksi.

Tämän kulkualueen rakentamiseksi ilman suuria töitä on olemassa useita strategioita.

Penkki, kirjahylly tai banquet-pöytä luo selkeän rajan eteisen ja olohuoneen välille ja tarjoaa samalla säilytystilaa. Maali on tehokas työkalu: eteisen maalaaminen syvän siniseksi erottaa sen välittömästi viereisestä olohuoneesta.

Erottuva lattiapäällyste vahvistaa tätä erottelua. Lasiseinä jakaa tilan säilyttäen samalla valon, ja sen teollinen ilme on nykyään erittäin suosittu.

Puurimoilla on samanlainen rooli: ne luovat todella lämpimän eteisen, ne voidaan maalata haluttuun väriin ja ne on helppo yhdistää säilytyskalusteisiin, jolloin eteisestä tulee sekä kaunis että toimiva.