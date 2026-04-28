Maalaismainen sisustustyyli on yhä suositumpi Ranskassa. Tämä autenttinen, lämmin ja ajaton tyyli vastaa yksinkertaisuuden ja perusasioiden palauttamisen pyrkimykseen.

Kaukana minimalististen trendien puhtaista ja kylmistä interiööreistä, maaseudun estetiikka kutsuu meidät juhlistamaan raaka-aineita, hyväksyttyjä epätäydellisyyksiä ja seurallisuutta.

Ranskan sisustusinstituutin vuonna 2023 julkaiseman tutkimuksen mukaan lähes 38 % ranskalaisista haluaa sisällyttää sisustukseensa luonnonmukaisia ja maalaismaisia elementtejä .

Tämä luku kuvaa täydellisesti kasvavaa innostusta tätä perinteisiin ja paikalliseen käsityötaitoon perustuvaa elämäntapaa kohtaan.

Opastamme sinua perusperiaatteiden, suositeltujen materiaalien ja käytännön vinkkien läpi autenttisen maalaismaisen sisustuksen luomiseksi.

Asuitpa sitten bretagnelaisessa pitkätalossa, provencelaisessa maalaistalossa tai kaupunkiasunnossa , tämä tyyli sopii kaikkiin tiloihin ja kaikkiin pohjaratkaisuihin.

Maalaismaisen tyylin perusteet

Ennen kuin ostat mitään, sinun on ymmärrettävä tämän tyylin ydin. Maalaismainen sisustus lepää kolmella keskeisellä pilarilla : materiaalien aitous, värien lämpö ja esineiden toimivuus.

Mikään ei saisi näyttää keinotekoiselta tai tehdyltä näyttääkseen kauniilta.

Tämän tyylin juuret ovat 1700- ja 1800-lukujen maaseudun sisustuksessa. Talonpojat ja käsityöläiset käyttivät sitä, mitä heillä oli käsillä: paikallista puuta, hakattua kiveä, raakavillaa ja taottua rautaa.

Nykyään ammennamme inspiraatiota tästä harkitusta yksinkertaisuudesta luodaksemme persoonallisia tiloja.

Epätäydellisyys on tässä ominaisuus, ei vika. Hieman epätasainen palkki, hieman kuluneet vanhanaikaiset laatat, ajan jälkiä kantava antiikkihuonekalu... kaikki nämä elementit kertovat tarinan ja lisäävät syvyyttä asuintilaan.

Suosittelemme myös käsintehtyjen ja paikallisten esineiden asettamista etusijalle . Alueellisen keramiikan valmistama kivitavararuukku, käsin punottu kori tai antiikkinen peitto tuovat korvaamattoman inhimillisen ulottuvuuden.

Nämä valinnat heijastavat herkkyyttä kauneudelle, joka ylittää pelkän estetiikan.

Luonnonmateriaalit: avain onnistuneeseen maalaistyyliin

Materiaalivalinnat ovat ensiarvoisen tärkeitä maalaistalon suunnittelussa . Ne määrittelevät kokonaistunnelman jo ennen huonekalujen sijoittelua. Kolme materiaalia on ylivoimaisesti yleisimmät: puu, kivi ja raakametalli.

Puu on epäilemättä tämän tyylin kuningas. Tammi, kastanja, saksanpähkinä tai mänty : jokainen laji tuo mukanaan oman ainutlaatuisen luonteensa. Massiivitammi tuo mieleen kestävyyden ja pitkäikäisyyden.

Mänty on edullisempi puu, jonka keveys ja kirkkaus ovat erityisen tärkeitä pienemmissä tiloissa. Suosimme aina raakaa tai kevyesti öljyttyä puuta sen luonnollisen ulkonäön säilyttämiseksi.

Kivellä on myös jäsentävä rooli. Jopa yksi pinta voi muuttaa huoneen tunnelmaa radikaalisti .

Jos aitoa kiveä ei ole saatavilla, tiiliverhous tarjoaa uskottavan ja edullisemman vaihtoehdon.

Yhdessä kalkkikipsin kanssa kivi luo voittavan kaksikon maalaismaiseen sisustukseen.

Raaka tai taottu metalli viimeistelee tämän triptyykin. Taotut rautaiset seinävalaisimet, kiillotetut teräksiset ovenkahvat tai vanhat metalliset verhotangot lisäävät pehmeän teollisen ulottuvuuden , joka sopii täydellisesti yhteen puun ja kiven kanssa.

Vältä ruostumatonta terästä ja kromia, sillä ne ovat liian kylmiä tälle asetukselle.

Pellava, paksu puuvilla ja raakavilla koristavat tekstiilipintoja. Luonnonväriset pellavaverhot, maalaismaiset villahuovat tai juuttityynyt täydentävät ilmeen ripauksella pehmeyttä.

Nämä materiaalit hengittävät ja ikääntyvät hyvin, mikä tekee niistä kestäviä ja runsaita valintoja.

Väripaletti maalaismaiseen tunnelmaan

Maalaismaisen sisustuksen värit eivät ole koskaan räikeitä tai keinotekoisia. Maalaismainen paletti on saanut inspiraationsa suoraan luonnosta : okran maanläheiset sävyt, lämpimät beigen sävyt, salvianvihreät, haalistuneet petroolinsiniset, luonnonvalkoiset ja kivenharmaat.

Nämä sävyt luovat rauhoittavan ja ajattoman harmonian.

Luonnonvalkoinen on edelleen ajaton valinta seinille. Toisin kuin puhdas valkoinen, joka voi tuntua kylmältä, norsunluunvalkoinen tai pellavanvalkoinen lämmittää tunnelmaa välittömästi ja korostaa puu- tai kivielementtejä.

Suosittelemme mattapintaista vaihtoehtoa muovisen vaikutelman välttämiseksi.

Maanläheiset värit tuovat syvyyttä ja rikkautta. Sammaleenvihreä keittiön seinällä, terrakotta makuuhuoneen seinällä tai liuskekivi sininen kirjastossa luovat intiimejä ja kutsuvia tiloja .

Nämä värit sopivat erityisen hyvin näkyviin jäävien tummien puupalkkien kanssa.

Pieniin tiloihin suosittelemme paletin rajaamista kahteen tai kolmeen sävyyn . Liian monet eri värit rikkovat visuaalisen yhtenäisyyden ja saavat koko tilan tuntumaan sekavalta.

Pääväri seinille, puun sävy huonekaluille ja kolmas väri aksenttina riittää luomaan harmonisen ja tasapainoisen tilan.

Älä unohda kasveja. Sisäkasveilla on tärkeä kromaattinen rooli tässä tyylissä.

Kuivattujen yrttien kimppu, muutama laventelin oksa tai luonnonkukkien seppele tuo luonnollista raikkautta, joka sopii täydellisesti tähän maanläheiseen palettiin.

Maalaistyyliset huonekalut: löydä, pelasta ja paranna

Huonekalut ovat maalaisromanttisen sisustuksen sydän. Maalaisromanttisen kodin sisustamiseen ei tarvitse kuluttaa omaisuuksia .

Päinvastoin, käytetyillä, pelastetuilla tai periytyneillä huonekaluilla on aitoutta, jota uudet kappaleet eivät voi jäljitellä.

Kirpputorit, antiikkitorit ja kirpputorit ovat ihanteellisia metsästysmaita. Normandia edustava vaatekaappi veistetyillä ovilla, maalaistalon senkki sorvatuilla jaloilla tai massiivitammeinen maalaistalon pöytä ovat arvokkaita hankintoja .

Nämä kappaleet ovat eläviä, niissä on jälkiä ja ne kertovat tarinan, joka rikastuttaa sisustustasi.

2010-luvulta lähtien alustat, kuten Le Bon Coin tai Selency, ovat demokratisoineet pääsyä antiikki- ja vintage-huonekaluihin.

Miljoonat kaupat vuosittain koskevat maalaistyylisiä huonekaluja , mikä vahvistaa tämän tyylin kestävää vetovoimaa ranskalaisten keskuudessa.

Hyödynnämme näitä resursseja löytääksemme ainutlaatuisia kappaleita edulliseen hintaan.

Niille, jotka suosivat uusia huonekaluja, jotkut valmistajat tarjoavat perinteisillä tekniikoilla valmistettuja massiivipuukalusteita.

Maisons du Monden kaltaiset tuotemerkit tai paikalliset käsityöläiset tarjoavat mallistoja, jotka kunnioittavat menneiden aikojen maaseudun huonekalujen estetiikkaa .

Tärkeintä on valita massiivipuu laminaatin tai lastulevyn sijaan.

Maalaismaiseen olohuoneeseen kannattaa valita luonnonvärinen pellava- tai samettiverhoiltu sohva. Vältä keinonahkaa, joka on liian sileää ja kiillotettua tähän tyyliin.

Ruutukankaalla verhoiltu nojatuoli tai sorvattu puujakkara täydentää kokonaisuuden persoonallisella tavalla . Jokaisen kappaleen tulisi löytää paikkansa luonnostaan.

Maalaiskeittiö: seurallisuutta ja perinteitä

Keittiö on maalaismaisen kodin sydän. Tässä tyylissä sen on tarkoitus olla lämmin, toimiva ja tilava .

Inspiraatio on peräisin suurista maatilakeittiöistä, joissa ruokaa tehtiin koko perheelle, hillot olivat rivissä avohyllyillä ja pöytä oli aina valmis vastaanottamaan vieraita.

Massiivipuiset etuosat, mieluiten pienin epätäydellisyyksin, määrittelevät maalaiskeittiön luonteen. Kermanvalkoinen, salvianvihreä tai ankanmunansininen ovat perinteisiä värejä maalaistyylisille keittiökalusteille.

Sementtilaatoista tai vanhoista terrakottalaatoista tehty välitilalevy vahvistaa perinteistä tunnelmaa.

Valkoinen keraaminen tai kivinen allas on ikoninen elementti. Kaksoisallas, jossa lasitettu kivitavara , jollaisia löytyy jokaisesta ranskalaisesta maalaistalosta viime vuosisadalla, on edelleen ehdoton tyylisuuntautunut.

Se ikääntyy hyvin, on helppohoitoinen ja tuo heti aitoutta.

Avohyllyt tarjoavat paikan kauniiden saviastioiden, lasipurkkien ja puisten ruokailuvälineiden esillepanolle. Arkiesineiden taitava järjestely muuttaa keittiön omaksi koristeelliseksi tilaksi.

Palkista roikkuva tuoreiden yrttien kimppu, hedelmillä täytetty pajukori tai riviin asetetut purkit luovat kaikki tämän luonnollisen maalaisvaikutelmaa.

Tamminen maalaistyylinen pöytä on ehdoton hankinta. Suuri ja tukeva, se kutsuu jakamiseen ja seurusteluun . Yhdistettynä yhteensopimattomiin kiinalaisiin tuoleihin tai puiseen penkkiin se luo tilavan ja rennon ruokailutilan.

Emme epäröi sekoittaa tyylejä ja aikakausia autenttisuuden lisäämiseksi.

Huoneet ja rentoutumisalueet bukoliseen tyyliin

Maalaistyylisen sisustuksen makuuhuoneen tulisi olla rauhan ja hiljaisuuden tyyssija. Tavoitteena on luoda ajaton tila , kaukana arjen hälinästä.

Pehmeät tekstuurit, rauhalliset värit ja luonnonmateriaalit ovat keskeisessä roolissa.

Massiivipuinen sänky, mieluiten tankojen tai katoksen kera, luo maalaismaisen tunnelman ja hillityn eleganssin . Kierrätetystä ajopuusta tai raakapuusta valmistetut sängynpäädyt ovat tämänhetkisiä trendejä, jotka sopivat täydellisesti tähän tyyliin.

Yhdistämme sen pestyihin pellavaisiin vuodevaatteisiin sen hieman ryppyisen ja luonnollisen rakenteen vuoksi.

Vuodevaatteet tai paksut puuvillaiset vuodevaatesetit ovat sekä kauniita että kestäviä. Luonnonvalkoiset, norsunluunväriset tai helmenharmaat sävyt sopivat täydellisesti tähän tyyliin.

Voit laittaa sängyn jalkopäähän villapeiton tai vanhan täkin tuomaan lämpöä ja volyymia.

Ikkunat ansaitsevat erityistä huomiota. Läpikuultavat, luonnonpellavasta valmistetut verhot, jotka suodattavat valoa, luovat valoisan ja ilmavan tunnelman.

Paksut puuvilla- tai samettiverhot maanläheisissä sävyissä tarjoavat sekä lämpöä että visuaalista eristystä yksityisyyden lisäämiseksi. Vältä muovisia sälekaihtimia, jotka ovat liian moderneja tähän tyyliin.

Pieni henkilökohtainen kosketus voi olla ratkaiseva: antiikkipeili hieman kullanhohtoisilla heijastuksilla, luonnonvalkoiseksi maalattu antiikkinen lipasto tai kokoelma antiikkikirjoja käsittelemättömällä puuhyllyllä .

Nämä yksityiskohdat paljastavat herkkyyden kauneutta ja aitoutta kohtaan, joka ylittää pelkät koristeelliset trendit.

Maalaistyylinen valaistus ja tunnelmavalaistus

Valaistus aliarvioidaan usein maalaismaisessa sisustuksessa. Silti se määrittää täysin huoneen havaitun tunnelman .

Maalaistyylisessä sisustuksessa valon tulisi olla lämmintä, hillittyä ja vaihtelevaa odotushuoneefektin välttämiseksi.

Taotut rauta-, rottinki-, paju- tai luonnonpuuvalaisimet sopivat täydellisesti tähän ympäristöön. Punottu pajuinen riippuvalaisin ruokapöydän yläpuolella luo välittömästi maalaismaisen tunnelman.

Käytävän tai makuuhuoneen seinillä olevat kiillotetut metalliset seinävalaisimet levittävät lämmintä, suunnattua valoa.

Kynttilät ja lyhdyt ovat edelleen välttämättömiä asusteita.

Puutarjottimella oleva kynttiläsarja , muutama puhalletusta lasista valmistettu kynttilänjalka tai hapettunut metallilyhty sohvapöydällä luovat intiimin ja rauhoittavan tunnelman, jota arvostetaan erityisesti syys- ja talvi-iltoina.

Käytännölliseen valaistukseen sopivat lamput, joissa on näkyvä hehkulanka. Nämä Edison-lamput , joiden hehkulanka muistuttaa varhaisia hehkulamppuja, levittävät pehmeää, meripihkanväristä valoa, joka täydentää täydellisesti maalaistyyliä.

Niiden lämmin hehku ylittää reilusti liian karkeiden valkoisten LEDien hehkun.

Suosittelemme himmentimien asentamista pääpiireihin. Valon voimakkuuden säätäminen kellonajan mukaan antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa huoneen tunnelmaa vaihtamatta valaisinta.

Illalla pehmeä valo muuttaa tavallisen olohuoneen lämpimäksi ja kutsuvaksi rentoutumistilaksi.

Asusteet ja koriste-esineet: pienet yksityiskohdat, jotka tekevät kaiken eron

Asusteet viimeistelevät onnistuneen maalaistyylisen sisustuksen . Ne personoivat tilaa ja paljastavat siellä asuvien ihmisten tunteet. Tässä tyylissä jokaisella esineellä on oltava tarkoituksensa, olipa se sitten toiminnallinen tai symbolinen.

Antiikkiset ja käsintehdyt esineet ovat kunnioitettuja. Kivinen mortteli, vanha keittiövaaka, kivitavarapannu tai rottingkori tuovat esiin perinteistä ja runollista ulottuvuutta.

Näiden kappaleiden ei tarvitse olla harvinaisia tai arvokkaita ollakseen liikuttavia. Tärkeintä on, että ne sopivat yhteen paikan hengen kanssa.

Kuivatut kasvit kokevat selvän elpymisen.

Vuodesta 2020 lähtien pampasruoho-, vehnänvarsi- tai kuivattujen puuvillakukkien kimppujen suosio on huomattavasti vahvistanut maalaismaista estetiikkaa nykyaikaisissa sisustuksissa .

Nämä sävellykset tuovat keveyttä ja runoutta vaatimatta minkäänlaista ylläpitoa.

Tekstiilit vaihtelevat ruutukuvioisista pöytäliinoista ja paksuista pellavalautasliinoista antiikkisiin, maalausten kaltaisiin kehyksiin kehystettyihin keittiöpyyhkeisiin. Ranskalaiseen perinteeseen juurtunut kodintekstiilien taide saa täällä täyden ilmaisunsa.

Valkoinen puuvillapöytäliina, jossa on ohuet raidat, tai punottu juutista valmistettu pöytäliina muuttaa tavallisen pöydän maalaishenkiseksi kattaukseksi.

Älä unohda maalauksia ja kehyksiä. Vanhat kasvitieteelliset kuvitukset, Ranskan maaseudun topografiset kartat tai maaseudun elämää kuvaavat kaiverrukset sopivat tähän maailmaan luonnollisesti .

Yksinkertaisesti luonnonpuuhun tai kiillotettuun metalliin kehystettyinä ne täydentävät paikan visuaalista kerrontaa merkityksellisyydellä ja tyylikkyydellä.

Ulkokoristelu ja terassi maalaistyyliin

Maalaistyyli ulottuu luonnollisesti ulos. Tällä tyylillä suunniteltu terassi tai puutarha luo harmonisen jatkumon sisä- ja ulkotilojen välille.

Tämä kokonaisvaltainen yhtenäisyys vahvistaa paikan identiteettiä ja voimistaa tunnetta siitä, että on eri maailmassa.

Luonnonpuusta tai taotusta raudasta valmistetut puutarhakalusteet ovat ilmeinen ensimmäinen valinta. Tiikki- tai akaasiapuusta valmistettu puutarhapöytä ja massiivipuupenkit tarjoavat vankan perustan ulkotilalle.

Vältä muovia tai anodisoitua alumiinia, jotka ovat liian moderneja tähän maalaismaiseen tyyliin.

Terrakottaruukut, puiset istutusastiat ja ruostuneet sinkkilaatikot lisäävät miellyttävän silauksen terasseille ja käytäville . Istuta niihin aromaattisia yrttejä, kirsikkatomaatteja tai pelargonioita tuomaan ripauksen eloa ja väriä.

Nämä mielleyhtymät tuovat mieleen menneiden aikojen yksinkertaisia ja runsaita kasvimaita.

Ulkotilojen lattiamateriaalit ansaitsevat huomiota. Luonnonkivilaatat, kierrätetyt antiikkiset pihakivet tai valkoinen sora luovat tilalle autenttisen ilmeen .

Japanilaistyylinen askelkivikäytävä, jossa on epäsäännöllisiä liuskekivi- tai hiekkakivilaattoja, lisää luonnetta ylikuormittamatta tilaa visuaalisesti.

Ulkovalaistuksen tunnelman luomiseksi Edison-lamppusarjat tai riippuvat lyhdyt levittävät lämpöä sisältä terassille .

Nämä yksinkertaiset laitteet muuttavat ulkoilma-aterian maalaismaiseksi seurusteluhetkeksi vuodenajasta riippumatta.

Maalaismaisen tyylin mukauttaminen kaikkiin tiloihin ja kaikentyyppisiin asuntoihin

Yksi maalaismaisen sisustuksen suurista vahvuuksista on sen muunneltavuus . Toisin kuin yleisesti uskotaan, tämä tyyli ei ole varattu suurille maalaistaloille.

Se mukautuu kaupunkiasuntoihin, pieniin tiloihin ja suuriin tiloihin muutamalla yksinkertaisella säädöllä.

Kaupunkiasunnossa muutama keskeinen elementti riittää luomaan maalaishenkeä. Raaka puuhylly, terrakottaiset asusteet ja pellavakankaat muuttavat huoneen täysin ilman remonttia.

Suuren kasvin lisääminen käsintehtyyn keraamiseen ruukkuun vahvistaa luonnollista ankkurointia.

Pieniin tiloihin suosittelemme leikkimistä vertikaalisuudella ja visuaalisella keveydellä .

Korkeat vaaleasta puusta valmistetut hyllyt, luonnonkehyksiset peilit ja vaaleat pellavaverhot suurentavat tilaa optisesti säilyttäen samalla maalaismaisen tunnelman.

Vältä liian monien esineiden keräämistä, sillä ne voivat visuaalisesti sotkea pientä tilaa.

Suurissa taloissa sitä vastoin on varaa itsevarmempiin koriste-elementteihin : vaikuttavaan kivitakkaan, suuriin näkyviin palkkeihin katossa tai massiivipuuportaikkoon.

Nämä rakenteelliset arkkitehtoniset elementit luovat perustan yhtenäiselle ja majesteettiselle maalaismaiselle sisustukselle.

Olipa tilasi koko tai pohjaratkaisu mikä tahansa, maalaismainen sisustus tarjoaa ratkaisuja jokaiseen tilanteeseen . Se tarjoaa lämpimän, aidon ja kestävän elinympäristön, joka mukautuu kaikkien tarpeisiin ja makuihin.

Ehkä se onkin sen paras ominaisuus: se ei pyri tekemään vaikutusta, vaan yksinkertaisesti toivottamaan tervetulleeksi.

Oman tasapainon löytäminen maalaistyyliin

Maalaistyylin sudenkuoppa on liiallinen juonittelu. Liika puu, antiikkiesineet ja ruutukuviot voivat nopeasti muuttaa sisustuksen jäätyneeksi museoksi.

Haasteena on löytää tasapaino autenttisuuden ja modernin mukavuuden välillä.

Suosittelemme sisällyttämään muutaman huomaamattoman modernin elementin. Mattamusta metallisuunnittelun design-valaisin , neutraalien sävyjen geometrinen matto tai puhtaan linjan sohva sopivat yhteen antiikkihuonekalujen kanssa ilman, että ne aiheuttavat ristiriitaa.

Tämä hienovarainen yhdistelmä usein herättää sisätilat eloon.

Personointi on edelleen kultainen sääntö. Sisustuksen tulisi heijastaa sinua , tarinaasi ja matkojasi.

Marokon-matkalta tuotu keramiikkaesine, Provencesta ostettu pöytäliina tai taiteilijaystävän maalaus sulautuvat luontevasti maalaismaiseen, maailmalle avoimeen ympäristöön. Nämä henkilökohtaiset esineet ovat usein kauneimpia.

Lopuksi, maalaismainen tyyli kutsuu hidastamaan tahtia, huolehtimaan asioista ja tiloista . Se asettaa laadun määrän edelle ja kestävyyden katoavaisuuden edelle.

Valitsemalla tämän sisustustyylin teemme myös arvojen valinnan: kunnioitamme materiaaleja, käsityötaitoa ja historiaa kantavia esineitä.

Jokainen tässä hengessä huolellisesti sisustettu huone muuttuu turvapaikaksi , tilaksi, jossa tuntee olonsa suojatuksi ja kotoisaksi arjen oikuista riippumatta.

Se on kaunein lahja, jonka maalaistyylinen sisustus voi tarjota tämän katon alla asuville.