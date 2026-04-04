Miksi kylpyhuoneesi saattaa haista pahalle puhdistuksen jälkeenkin

Anaëlle G.
Olet siivonnut, kuurannut ja huuhdellut kaiken… ja silti kylpyhuoneessasi leijuu epämiellyttävä haju. Turhauttavaa, eikö vain? Syy on usein yksinkertainen: jotkin näkymättömät syyt jäävät säännöllisen puhdistuksen ulkopuolelle ja ruokkivat edelleen pahoja hajuja.

Kuivat sifonit, yleinen syyllinen

Lavuaarin, suihkun tai kylpyammeen alla on piilossa tärkeä osa: sifoni. Sen tehtävänä on pidättää pieni määrä vettä ja muodostaa luonnollinen este viemärin hajuja vastaan.

Kuitenkin, kun tämä vesi haihtuu – varsinkin jos hanaa käytetään harvoin – tämä suojaava vaikutus häviää. Tämän seurauksena kaasut nousevat vapaasti ylös ja jättävät jälkeensä viipyilevän hajun jopa täysin puhtaassa huoneessa. Yksinkertainen toimenpide voi riittää: laskea kuumaa vettä hanasta muutaman minuutin ajan joka viikko. Voit myös lisätä hieman valkoviinietikkaa tehon tehostamiseksi.

Puhdista putket… vain pinnallisesti

Vaikka pinnat olisivat kiiltäviä, putkien sisäpuoli kertoo joskus toisenlaisen tarinan. Sinne kerääntyy ajan myötä hiuksia, saippuajäämiä ja kalkkikertymiä. Tämä seos muodostaa niin sanotun biofilmin , joka on ihanteellinen ympäristö bakteereille. Hajottamalla näitä materiaaleja bakteerit tuottavat kaasuja, jotka aiheuttavat epämiellyttäviä ja joskus pysyviä hajuja.

Perinteiset puhdistusmenetelmät eivät yllä näihin syviin alueisiin. Ongelman ratkaisemiseksi sen lähteellä kuukausittainen huolto ruokasoodalla ja lämpimällä etikalla voi auttaa rajoittamaan näitä kerrostumia. Joissakin tapauksissa mekaaninen puhdistus voi olla tarpeen.

Kosteus, homeen kasvualusta.

Kylpyhuone on luonnostaan kostea tila. Ja missä on kosteutta, siellä on ihanteelliset olosuhteet homeen kasvulle. Home voi viihtyä laattojen saumoissa, suihkunurkissa, verhoissa tai jopa kylpyhuoneen mattojen alla. Se voi palata nopeasti jopa puhdistuksen jälkeen, jos kosteus jatkuu.

Nämä mikro-organismit vapauttavat yhdisteitä, jotka aiheuttavat joskus hienovaraisia mutta pysyviä hajuja. Huoneen tuulettaminen noin puolen tunnin ajan jokaisen suihkun jälkeen voi tehdä todellisen eron. Saumauslaastin säännöllinen puhdistaminen auttaa myös rajoittamaan niiden kehittymistä.

Ilmanvaihto on joskus riittämätöntä.

Jos ilma ei kierrä kunnolla, kosteus jää loukkuun huoneeseen. Viallinen ilmanvaihtojärjestelmä tai tukkeutunut mekaaninen ilmanvaihto estää höyryn ja hajujen kyllästämän ilman poistumisen. Yhdessä suihkun lämmön kanssa ympäristöstä tulee entistä suotuisampi bakteerien ja homeen lisääntymiselle. Siksi on tärkeää varmistaa asianmukainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtoritilöiden puhdistaminen tai järjestelmän toiminnan tarkistaminen voi parantaa tilannetta pitkällä aikavälillä.

Tekstiilit ja pienet unohdukset, joilla on merkitystä

Emme aina ajattele sitä, mutta tietyt arkipäivän esineet voivat myös osaltaan vaikuttaa epämiellyttäviin hajuihin. Kosteat pyyhkeet, kylpymatot ja jopa kylpyhuoneen roskakorit pidättävät kosteutta ja edistävät bakteerien kasvua. Nämä bakteerit puolestaan tuottavat epämiellyttäviä hajuja. Muutaman yksinkertaisen tavan omaksuminen voi auttaa: pese tekstiilit säännöllisesti korkeassa lämpötilassa, kuivaa ne huolellisesti ja tyhjennä roskakori usein.

Jos kylpyhuoneesi haisee pahalle parhaista yrityksistäsi huolimatta, kyse ei välttämättä ole puhtaudesta. Usein se on merkki siitä, että ongelma on muualla. Kohdistamalla ongelman lähteisiin – viemäreihin, putkiin, kosteuteen tai ilmanvaihtoon – voit ryhtyä tehokkaampiin toimiin ja palauttaa miellyttävän tilan. Koska viime kädessä terveellisessä kylpyhuoneessa on kyse myös oikean tasapainon löytämisestä hygienian, raikkaan ilman ja pienten, säännöllisten huoltotehtävien välillä.

Tämä kodin alue, jonka aina unohdamme siivota, mutta silti se kerää eniten likaa.

Kun siivoat, ajattelet luultavasti lattiaa, kylpyhuonetta tai työtasoja. Se on ymmärrettävää. Yksi usein käytetty alue kuitenkin jää usein...

Kodissa jotkut esineet antavat vaikutelman tahrattomista. Silti niiden puhtaan ulkonäön takana voi joskus piileä pölyä, bakteereja ja näkymättömiä...

Joka vuosi sama tarina: heti maaliskuun saapuessa kotisi näyttää yhtäkkiä pölyisemmältä. Auringonsäteet paljastavat hiukkasia kaikkialla, ja pinnat tuntuvat...

Oletko koskaan tuntenut, että käytät enemmän aikaa ruokajätteiden perässä juoksemiseen kuin ruoanlaittoon? Yksinkertainen kikka voi mullistaa keittiörutiinisi: aseta...

Menet kylpyhuoneeseesi. Onko se siisti ja puhdas vai täynnä tuotteita, pyyhkeitä, letkuja ja muita asusteita? Näkemäsi voi hyvinkin...

Kun puhumme kylpyhuoneen hygieniasta, huomiomme kohdistuu luonnollisesti kylpyammeeseen, suihkuun tai pesualtaisiin. Kuitenkin paljon huomaamattomampi ja kaikkialla läsnä oleva...