Aikuisten makuuhuone ei ole vain nukkumistila. Se on henkilökohtainen pyhäkkö, omaan kuvaamme muotoiltu tila, jossa jokainen yksityiskohta on tärkeä: seinien väreistä vuodevaatteiden valintaan.

Oikeilla tyyli- ja sisustusvalinnoilla tavallisesta makuuhuoneesta tulee todellinen paratiisi.

Tässä artikkelissa tarkastellaan ihanteellisia väripaletteja, tärkeimpiä trendityylejä, huonekalujen järjestelyjä, luovia seinäratkaisuja, tekstiilejä, valaistusta ja vinkkejä erityisesti pieniin tiloihin.

Värit ja maali: luo täydellinen tunnelma makuuhuoneeseesi

Väri on ensisijainen työkalu rentouttavan ja viihtyisän tunnelman luomiseen. Sävyiksi suosittelemme luonnonvalkoista , helmenharmaata , vaaleansinistä , salvianvihreää , vaaleaa beigeä ja puuterinvaaleanpunaista .

Nämä pehmeät sävyt ovat lempeät silmälle ja kutsuvat luonnollisesti rentoutumaan.

Toisaalta intensiivisen mustan, kirkkaan punaisen, kirkkaan keltaisen, kirkkaan oranssin tai tumman violetin värit tulisi kieltää makuuhuoneesta: ne ovat liian stimuloivia ja estävät rentoutumista .

Pastellisävyt ovat erittäin monipuolisia: ne sopivat hyvin yhteen monien materiaalien kanssa ilman yhteentörmäyksen riskiä. Erilaiset beigen sävyt sopivat lähes mihin tahansa tyyliin.

Maanläheiset värit, kuten lämmin ruskea tai terrakotta, tuovat seinille ihanan lämpöä. Harkitse myös vaaleita sävyjä huoneen visuaalisen suurentamisen aikaansaamiseksi: valkoinen, beige tai vaaleanharmaa heijastamalla valoa luovat välittömän avaruuden vaikutelman.

Sijoittelun suhteen hyödynnä väriblokkeja, syvennyksiä, kaaria tai jalkalistoja lisätäksesi seiniesi dynaamisuutta ja eleganssia.

Sisustustyylit tyylikkääseen ja henkilökohtaiseen aikuisten makuuhuoneeseen

Luonnollinen tyyli ja japanilainen tyyli

Luonnollinen tyyli korostaa aitoja materiaaleja: aitoja puukalusteita, vaaleita värejä, pastellisävyjä ja ei keinotekoisia esineitä. Tunnelma on pehmeä, orgaaninen ja palauttava.

Japandi- tyyli, japanilaisen ja skandinaavisen tyylin yhdistelmä, vie minimalismin vielä pidemmälle. Puhtaat linjat, runsas valo ja rajallinen beigen, ruskean, hiilenharmaan ja terrakotan sävyjen paletti. Mitkään ylimääräiset asusteet eivät häiritse visuaalista rauhaa.

Klassisen tyylikäs, romanttinen ja vintage-tyyli

Klassisen tyylikäs tai romanttinen tyyli pyörii samettiverhoillun sängynpäädyn ympärillä, ja sitä on saatavilla enintään kaksi väriä: tummansininen, violetti, puuteripinkki tai valkoinen.

Kukka- tai geometrisilla kuvioilla varustettu tapetti on siellä ehdottomasti näkemisen arvoinen.

Vintage- tyyli kukoistaa kodissa , jossa on luonnetta: vaaleanbeiget seinät, kirpputoreilta tai käytettyjen tavaroiden liikkeistä löydetyt esineet, historiaa kantavat huonekalut. Tiffany-lamppu tai pylvässänky riittää tunnelman luomiseen.

Boheemi, teollinen ja art deco -tyyli

Boheemi tyyli tuo mieleen matkustamisen mausteisilla sävyillään, värikkäillä julisteillaan, pienoispatsaillaan, peileillään ja matoillaan. Teollinen tyyli puolestaan syleilee raaka-aineita: metallia, betonia, vanhennettua puuta sekä mustia ja ruskeita sävyjä, joita lämmittävät pronssin tai kuparin patinat .

1920-luvulta periytynyt ja jälleen kerran erittäin suosittu art deco koristaa seiniä kauniilla tapeteilla, suosii jaloja materiaaleja: saksanpähkinää, mahonkia, eebenpuuta ja kristallia: ja esittelee rautatöitä, kullatusta sekä keskiyönsinisen, vaaleanpunaisen ja kullan värejä.

Sängyn ja muiden tärkeiden huonekalujen valitseminen toimivaan makuuhuoneeseen

Sänky luo tunnelmaa. Ennen ostoa mittaamme käytettävissä olevan tilan tarkasti: sängyn molemmilla puolilla ja edessä on oltava vapaata liikkumavaraa.

Takorauta- tai pylvässänky symboloi romanttista sisustusta; suorat puulinjat sopivat moderniin tai skandinaaviseen tyyliin; alkuperäiset ja värikkäät muodot koristavat modernia tai tyylikästä makuuhuonetta.

Puhtaat puusängyt: skandinaaviseen tai moderniin tyyliin

Taotut rauta- tai pylvässängyt: klassiseen tyylikkääseen tai romanttiseen tyyliin

Alkuperäisillä muodoilla varustetut sängyt: moderniin tai pop-tyyliin

Sängyt parvella: ihanteellinen ratkaisu pieniin tiloihin

Yöpöydät eivät ole koskaan valinnaisia. Valitse oikean korkuiset pöydät, jotta et rasita itseäsi makuuasennossa. Vaaleanvärinen vaatekaappi tai komeron vaatekaappi estää huoneen visuaalisen ahtaan tuntumisen.

Sängynpääty : penkki, lipasto tai pieni konsolipöytä: tuo eleganttia ilmettä reilun kokoiseen makuuhuoneeseen.

Seinien sisustus: luovia ideoita makuuhuoneen seinien sisustamiseen

Seinät ansaitsevat yhtä paljon huomiota kuin muutkin seinät. Erityisesti arkkitehtonisen sisustuksen johtavien valmistajien Orac Décorin tai Soboplacin tarjoamat 3D-reliefit tarjoavat maalattavia, vedenkestäviä ja helposti asennettavia pintakäsittelyjä.

Puurimoilla voi luoda geometrisia kuvioita, raitoja tai orgaanisia muotoja, jotka tuovat tekstuuria ja lämpöä: ne voivat jopa muodostaa rakenteellisen koristeellisen väliseinän.

Kehyksillä varustetut seinäkoostumukset ovat saatavilla useissa eri järjestelyissä:

Vaakasuora järjestely: tilan visuaalinen pidentämiseen Rakenteinen asettelu: huoneen selkeä kehystäminen Geometrinen järjestely: lisää dynamiikkaa kokonaisuuteen Hyllyjen sijoittelu: helppo uudelleenjärjestely

Metalli-, puu- tai messinkiset kelluvat hyllyt sopivat pientavaroille, kynttilöille, kasveille ja kirjoille. Tapettien osalta yhteistyökumppani Naé tarjoaa laajan valikoiman kuvioita ja tekstuureja sekä räätälöintityökalun.

Erityisen elegantti idea: luo sängynpääty yhdistämällä seinään maalia ja tapettia.

Tekstiilit, valaisimet ja koriste-esineet: viimeistely, joka tekee kaiken eron

Kankaat muuttavat kylmän huoneen viihtyisäksi tilaksi. Makramee, unisiepparit, sängynpäätyinä käytetyt matot: nämä boheemista tai skandinaavisesta tyylistä inspiraationsa saaneet elementit tuovat välitöntä pehmeyttä .

Vuodevaatteet ansaitsevat erityistä huomiota: puuvillaperkaali, puuvillaharso, puuvillasatiini, pellava tai hamppu ovat ylellisiä materiaaleja, jotka todella muuttavat huoneen tunnelmaa. Lisää tyynyjä, päiväpeitto tai päiväpeitto vaihdellaksesi värejä ja tekstuureja.

Valaistuksen rooli jää usein aliarvioiduksi. Tyylikäs keskivalaisin levittää pehmeää valoa, jota täydentävät yölamput, seinävalaisimet tai lattiavalaisin.

Lämpimänväristen lamppujen valitseminen on ratkaisevan tärkeää: liian valkoinen valo luo karua ja steriiliä tunnelmaa, joka on päinvastainen kuin haluttu rentoutuminen. Useat pehmeät valonlähteet ovat aina tehokkaampia kuin yksi voimakas valonlähde.

Puuvillaperkaali: pehmeyttä ja hengittävyyttä

Pellava ja hamppu: luonnollinen, kestävä, aito

Puuvillasatiini: hienovaraista kiiltoa ja eleganssia

Puuvillaharso: kevyt ja mukava kaikkina vuodenaikoina

Kaunis maljakko, vihreä kasvi, hyllyllä esillä oleva matkamuisto: nämä henkilökohtaiset esineet antavat sisustukselle ainutlaatuisen tarinan ja persoonallisuuden .

Pienen aikuisten makuuhuoneen sisustaminen: vinkkejä jokaisen senttimetrin optimointiin

Rajallinen tila ei ole väistämätöntä. Ulosvedettävä sänky optimoi säilytystilan viemättä kuitenkaan tilaa huoneesta.

Parvisänky vapauttaa koko lattiatilan säilytystilaa varten, jos kattokorkeus on riittävä. Sängynkorotus luo tilaa ja sen alla on mittatilaustyönä tehdyt laatikostot.

Ullakolla katon kaltevuudesta tulee mahdollisuus: mittatilaustyönä tehdyt säilytysratkaisut löytävät siellä luonnollisesti paikkansa.

Vaaleat värit ovat edelleen välttämättömiä tilan visuaaliseksi suurentamiseksi. Peilit heijastavat valoa tehokkaasti, mutta ole varovainen: fengshuin periaatteiden mukaan niitä on parasta käyttää säästeliäästi, jotta ne eivät aiheuta stressiä tai häiritse visuaalista tasapainoa.

OEKO-TEX STANDARD 100 -sertifikaatti (numero 23.HCN.55627) vahvistaa, että valitut tekstiilit on testattu yli 1 000 mahdollisesti haitallista kemikaalia vastaan: kriteeri, jota ei pidä unohtaa makuuhuoneessa, jossa vietetään keskimäärin kolmannes elämästä.