Yksinkertainen kikka voi auttaa pitämään huoneesi viileämpänä kuumalla säällä.

Kun lämpötila nousee, kodin muuttaminen viileäksi keitaaksi muuttuu nopeasti prioriteetiksi. Hyvä uutinen on, että yksi tehokkaimmista menetelmistä ei vaadi remontteja eikä kalliita laitteita. Yksinkertainen, tieteellisesti todistettu toimenpide voi tehdä todellisen eron jokapäiväisessä elämässäsi.

Refleksi omaksua heti aamulla

Usein ajatellaan, että lämpö pääsee sisään pääasiassa ulkoilman kautta. Todellisuudessa pääsyyllinen on usein itse aurinko. Kun sen säteet kulkevat ikkunoiden läpi, ne lämmittävät seiniä, huonekaluja ja lattioita, mikä nostaa nopeasti sisälämpötilaa.

Tämän vaikutuksen rajoittamiseksi paras strategia on sulkea ikkunaluukut, kaihtimet ja verhot kokonaan ennen kuumimpia tunteja. Etelään ja länteen päin olevat ikkunat kärsivät erityisesti. Tämä käytäntö on yleinen monilla Välimeren alueilla, joilla on pitkään tiedetty, että auringon estäminen on usein tehokkaampaa kuin lämmön pitäminen ulkona sen asettuttua sisään.

Mitä tutkimukset sanovat

Tutkijat ovat selvittäneet tämän käytännön todellista vaikutusta. Energy and Buildings -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa verrattiin huonetta, jossa ikkunaluukut olivat täysin kiinni, huoneeseen, jossa ne olivat hieman raollaan. Tulos: pienikin aukko heikentää merkittävästi aurinkosuojan tehokkuutta. Lämmöntuotto lisääntyi yli 70 %, kun ikkunaluukut eivät olleet täysin suljettuina. Lyhyesti sanottuna, jotta tästä viilentävästä vaikutuksesta saadaan täysi hyöty, on parasta välttää rakoja.

Uudemmat tutkimukset osoittavat myös, että aurinkosuojan optimoitu hallinta voi merkittävästi vähentää ilmastoinnin tarvetta joissakin kodeissa.

Viileydellä on myös rooli yöllä

Sälekaihtimien sulkeminen päivällä on loistava lähtökohta, mutta temppu toimii vielä paremmin yhdistettynä hyvään ilmanvaihtoon viileämpinä tunteina.

Heti kun ulkolämpötila laskee sisälämpötilan alapuolelle, avaa kaikki ikkunat ja sälekaihtimet ammolleen . Jos mahdollista, luo ristituuletus kahden talon vastakkaisilla puolilla sijaitsevan aukon välille. Tämä ilmankierto auttaa poistamaan päivän aikana kertyneen lämmön ja antaa luonnollisen viileyden tunteen.

Muutamat eleet, jotka tekevät kaiken eron

Tämän menetelmän vaikutuksen tehostamiseksi voidaan omaksua useita tapoja:

Sammuta käyttämättömät laitteet ja valmiustilassa olevat laitteet, jotka tuottavat lämpöä huomaamattasi.

Käytä puuvillasta tai pellavasta valmistettuja vuodevaatteita, jotka ovat miellyttäviä ja hengittäviä materiaaleja.

Aseta tuulettimen eteen hieman kostea liina edistääksesi viilentävää vaikutusta haihtumisen kautta.

Valitse mahdollisuuksien mukaan heijastavia materiaaleja tai pinnoitteita, jotka rajoittavat rakennuksen lämmön imeytymistä.

Lyhyesti sanottuna, yhä useammin esiintyvien helleaaltojen myötä jokainen säästetty aste on tärkeä. Sälekaihtimien sulkeminen heti aamulla saattaa tuntua vähäpätöiseltä, mutta tämä yksinkertainen tapa auttaa ylläpitämään mukavampaa sisäilmastoa koko päivän. Tämä yksinkertainen askel ei vaadi erityisasennusta, ei kuluta ylimääräistä energiaa eikä vaikuta budjettiisi – se on yksi parhaista tavoista pysyä viileämpänä tänä kesänä.