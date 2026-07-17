Tämä sohvan sijoittelutapa voi häiritä sisustuksen harmoniaa.

Olohuoneessa sohva luo tunnelmaa: se jäsentää tilaa, kutsuu rentoutumaan ja tuo rakkaat yhteen. Hyvin yleinen järjestely voi kuitenkin joskus horjuttaa huoneen tasapainoa. Pitääkö sohvan todella aina olla seinää vasten? Ei välttämättä.

Refleksi asettaa sohva seinää vasten

Tapaa, tilanpuutetta tai yksinkertaisesti siksi, että se tuntuu loogisimmalta ratkaisulta, monet ihmiset sijoittavat sohvansa suoraan seinää vasten. Tämä järjestely voi todellakin olla käytännöllinen joissakin kodeissa, erityisesti pienissä tiloissa, joissa jokainen senttimetri on tärkeä.

Suuremmassa huoneessa tämä automaattinen sijoittelu voi kuitenkin luoda vähemmän kutsuvan vaikutelman. Työntämällä kaikki huonekalut seiniä vasten olohuoneen keskelle syntyy suuri tyhjä tila, mikä voi antaa kylmän ja epäkutsuvan vaikutelman. Huone vaikuttaa tällöin vähemmän vilkkaalta, ikään kuin huonekalut odottaisivat paikkaansa sen sijaan, että loisivat todellisen turvasataman.

Sohvan nostaminen: yksinkertainen temppu tasapainoisempaan olohuoneeseen

Joskus vain muutama senttimetri riittää muuttamaan huoneen tunnelman täysin. Sohvan siirtäminen hieman kauemmas seinästä voi antaa olohuoneelle lisää syvyyttä ja luoda järjestelmällisemmän tilantunnun. Tätä sisustusalan ammattilaisten usein käyttämää kikkaa käytetään luomaan sulavampi ja harmonisempi tila. Sohvasta tulee näin olennainen osa sisustusta, eikä se ole vain seinää vasten asetettu huonekalu.

Suurissa huoneissa tai avoimissa tiloissa tästä ideasta voi jopa tulla todellinen hyödyke. Keskelle sijoitettu sohva voi toimia luonnollisena jakajana useiden alueiden välillä: rentoutumisalue voidaan näin erottaa ruokailutilasta tai keittiöstä ilman väliseinän lisäämistä.

Aseta ystävällisyys etusijalle ennen kaikkea

Miellyttävä olohuone on ennen kaikkea jakamisen paikka. Huonekalujen järjestelyllä on siksi ratkaiseva rooli yleisen tunnelman luomisessa. Sen sijaan, että istuimet sijoitettaisiin kauas toisistaan, on parempi luoda tila, joka kannustaa keskusteluun. Sohvan vastapäätä oleva nojatuoli, toinen istuin tai hyvin sijoitettu sohvapöytä voivat muuttaa huoneen todelliseksi kokoontumispaikaksi.

Tavoitteena ei ole vain kaunis olohuone, vaan tila, jossa tunnet olosi mukavaksi, jossa haluat asettua aloillesi ja jutella. Myös matto voi auttaa jäsentämään tilaa. Sopivan kokoisena valittuna se yhdistää visuaalisesti eri huonekalut. Ihannetapauksessa sohvan ja nojatuolien etutassut lepäävät sen päällä yhtenäisemmän kokonaisuuden luomiseksi.

Säilytä valo ja luonnollinen kierto

Sohvan täydellinen sijoittelu riippuu myös huoneen ympäristöstä. Kauneinkin asetelma menettää viehätyksensä, jos se peittää ikkunan, vähentää luonnonvaloa tai pakottaa liikkumaan huonekalujen välillä. Sujuvan liikkeen ylläpitäminen on välttämätöntä miellyttävän arjen asuintilan kannalta.

Sohva voidaan mieluiten sijoittaa katseenvangitsijaa, kuten takkaa, kirjahyllyä, kaunista ikkunaa tai koristeellista huonekalua, kohti. Toisaalta sohvan sijoittaminen selkä sisäänkäyntiä kohti voi joskus luoda vähemmän avoimen ja kutsuvan tunnelman.

Sisustamisessa ei ole ehdottomia sääntöjä.

Vaikka sohvan siirtäminen pois seinästä voi tuoda uuden tasapainon joihinkin olohuoneisiin, se ei tarkoita, että olisi olemassa yksiselitteisiä sääntöjä. Jokainen koti on erilainen, jokaisessa huoneessa on omat rajoituksensa ja jokaisella ihmisellä on omat toiveensa. Sisustus ei ole tiukkojen kieltojen luettelo. Pohjasuunnittelun suhteen ei ole yksiselitteisiä sääntöjä, aivan kuten ei millään muullakaan alueella. Jos sohvan sijoittaminen seinää vasten sopii sinulle, tarjoaa mukavuutta ja heijastaa elämäntyyliäsi, se on oikea valinta.

Viime kädessä tärkeintä on luoda sisustus, jossa tunnet olosi mukavaksi. Joskus pelkkä asennonmuutos riittää löytämään olohuoneesi uudelleen, mutta paras pohjaratkaisu on aina se, joka sopii jokapäiväiseen elämääsi ja persoonallisuuteesi.