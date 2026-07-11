Tietty kylpyhuoneessa vietetty tapa voi osaltaan vaikuttaa pahan hajun syntymiseen.

Luuletko, että kylpyhuoneesi pahat hajut johtuvat yksinomaan huonosta ilmanvaihdosta tai siivouksesta? Myös tapa, jonka monet meistä omaksuvat tiedostamattaan, voi vaikuttaa asiaan. Tieteellinen tutkimus korostaa päivittäistä käytäntöä, joka edistää bakteerien leviämistä huoneessa... kun wc sijaitsee kylpyhuoneessa.

Tämä refleksi, joka monilla meistä on

Tämä tilanne koskee koteja, joissa wc ja kylpyhuone jakavat saman huoneen. Monissa kodeissa wc on erillinen, mikä luonnollisesti rajoittaa mikropisaroiden leviämistä pyyhkeisiin, hammasharjoihin tai muihin kylpyhuonetarvikkeisiin. Tätä kokoonpanoa pidetään usein myös hygieenisempänä.

Kun wc on integroitu kylpyhuoneeseen, on kuitenkin yleistä huuhdella vessa sulkematta kantta kunnolla. Tällä näennäisesti harmittomalla toiminnalla voi olla seurauksia. Kun wc-pönttö huuhdellaan, se ei tyhjennä vain pönttöä, vaan se myös luo ilmavirran, joka voi levittää pieniä, näkymättömiä pisaroita kaikkialle huoneeseen. Tämä ilmiö jää täysin huomaamatta, mutta se voi vaikuttaa kylpyhuoneen hygieniaan.

Huoneen läpi kulkevat mikropisarat

Arizonan yliopiston tutkijat , joita johti mikrobiologi Charles Gerba, selvittivät tätä kysymystä American Journal of Infection Control -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Heidän työnsä kuvaa sitä, mitä tiedemiehet kutsuvat "wc-pilveksi". Kun wc huuhdellaan, muodostuu mikropisaroiden pilvi, joka voi kuljettaa erilaisia mikro-organismeja.

Nämä hiukkaset laskeutuvat sitten lähellä oleville pinnoille: lattialle, seinille, pesualtaalle ja jopa huoneeseen jääneille esineille. Siksi tutkijat suosittelevat wc-pöntön kannen sulkemista aina ennen huuhtelua ja wc-pöntön ja ympäröivien pintojen säännöllistä puhdistamista.

Miksi tämä voi edistää pahoja hajuja

Tutkimus keskittyy ensisijaisesti bakteerien leviämiseen, mutta tämä ilmiö voi myös vaikuttaa pysyvien hajujen kehittymiseen. Kun tietyt mikro-organismit ovat kerrostuneet kosteille pinnoille, ne löytävät kasvulleen suotuisan ympäristön. Kosteat pyyhkeet, kylpymatot, hammasharjat ja muut arkipäiväiset esineet voivat siten muuttua lisääntymisalueiksi, joissa bakteerit lisääntyvät helpommin.

Jotkut näistä aineista ovat kuitenkin juuri vastuussa kylpyhuoneessa mahdollisesti kehittyvistä epämiellyttävistä hajuista. Vaikka tämä ei olekaan ainoa mahdollinen selitys, tämä leviäminen voi siten osaltaan tehdä ilmapiiristä epämiellyttävämmän.

Oikeat askeleet "raikkaampaan" kylpyhuoneeseen

Hyvä uutinen on, että muutamat yksinkertaiset tavat voivat auttaa rajoittamaan tätä ilmiötä.

Ensimmäinen refleksi on sulkea wc-pöntön kansi ennen jokaista huuhtelua.

On myös suositeltavaa tuulettaa kylpyhuone päivittäin kosteuden vähentämiseksi, puhdistaa wc-pönttö ja muut usein käytetyt pinnat säännöllisesti ja antaa pyyhkeiden kuivua kunnolla käytön jälkeen.

Toinen käytännöllinen vinkki: vältä hammasharjan säilyttämistä aivan wc:n vieressä, jos ne sijaitsevat samassa huoneessa.

Viime kädessä wc-kannen sulkeminen vie vain sekunnin, mutta tämä yksinkertainen tapa voi auttaa pitämään kylpyhuoneen puhtaampana ja miellyttävämpänä joka päivä. Kuten usein hygienian kohdalla, juuri näillä pienillä, toistuvilla toimilla voi olla todellinen vaikutus päivittäiseen mukavuuteen.