Onko kotisi ylikuumentunut? Tämä yllättävä vinkki saattaa kiinnostaa sinua.

Tällä hetkellä koko Ranska on tukahduttavan kuuma. Joillakin alueilla lämpötilat ovat korkeampia kuin Saharassa. Vaikka sulkisit ikkunaluukut aamunkoitteessa ja tuulettaisit koko yön, jos elät tukahduttavan helleaallon aikana, lämpö pääsee silti sisään, vaikka yrittäisit laskea lämpötilaa. Ja koska kaikilla ei ole varaa ilmastointilaitteeseen, tämä lisävaruste, jota kukaan ei ollut aiemmin harkinnut helleaallon aikana, saattaa tarjota sinulle helpotusta.

Selviytymispeitto, edullinen suoja kuumuutta vastaan

Sääennusteita seuraten ranskalaiset toivovat lämpötilojen laskevan ja melkein kaipaavat talvisäätä ja viileitä kevätaamuja. He eivät ole koskaan unelmoineet virkistävästä sateesta niin paljon kuin nyt. Ranska on ollut punaisessa hälytystilassa jo viikon ajan, rikkoen lämpöennätyksiä yksi toisensa jälkeen. Mikään maan alue ei ole säästynyt, ei edes Bretagne, joka oli aikoinaan viileän kelin keidas, eikä pohjoinen osavaltio, joka tunnetaan läpitunkevasta harmaasta taivaastaan ja vähäisestä auringonpaisteestaan.

Media omistaa kokonaisia raportteja tälle loputtomalta tuntuvalle helleaallolle ja korostaa jatkuvasti sen ennennäkemätöntä luonnetta. Nykyiset lämpötilat ovat vuoden 2050 sääennusteiden tasolla. Itse asiassa vain 1,2 prosentilla maapallosta oli viime maanantaina Ranskaa lämpimämpiä lämpötiloja. Eivätkä tuulettimet enää riitä tarjoamaan minkäänlaista ilmanvaihtoa tai luomaan edes näennäistä ilmavirtausta. Sisälämpötila on lähes sama kuin varjossa, varsinkin jos asut huonosti eristetyssä kodissa. Tuntuu todella siltä kuin asuisit pahvitalossa.

Nyt betoniviidakoissa elävät kaupunkilaiset investoivat huippuluokan ilmastointilaitteisiin. Tämän suosion kasvun myötä hinnat ovat kuitenkin nelinkertaistuneet. Jotkut ovat muuttaneet autotalliin tai pystyttäneet pinnasängyn kellariin, kun taas toiset ovat etsineet tee-se-itse-ratkaisuja verkosta. Ja hätäpeitto on osoittautunut loistavaksi löydöksi kuumuuden torjumiseksi. Tätä lisävarustetta, jota käytetään äärimmäisissä tilanteissa hypotermiasta kärsivien lämmittämiseen, on myös viilentävä puoli, joka heijastaa auringonsäteilyä ja rajoittaa ylikuumenemista kuumalla säällä .

Katso tämä postaus Instagramissa ANTHONYn (@anthonynieto1) jakama julkaisu

Yksi tapa nostaa kodin lämpötilaa jopa 7 °C:een

Tämän lähes apokalyptisen helleaallon aikana ikkunaluukkujen pitäminen kiinni ja sisällä pimeässä pysyminen on lähes turhaa. Jopa yöt ovat sietämättömän kuumia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat selvästi. Joten meidän on improvisoitava sillä, mitä meillä on. Sen kannattajien mukaan ikkunoiden vuoraaminen selviytymispeitteellä voi alentaa lämpötilaa 7 °C. Se ei ole mikään pieni saavutus.

Selviytymispeitto ei ehkä ole yhtä esteettisesti miellyttävä kuin kirjaillut verhot , mutta se toimii lämpöeristeenä heijastaen lämpöä pois kuin kilpi. Apteekeissa alle 5 euron hintainen ja joskus jopa ilmainen ensiapukoulutuksen tai muiden ennaltaehkäisevien tapahtumien aikana saatu selviytymispeitto osoittaa arvonsa ja varmistaa mukavuuden tällä paahtavalla säällä. On kuitenkin olemassa muutamia parhaita käytäntöjä, joita kannattaa noudattaa, jotta saat kaiken irti tästä taskukokoisesta innovaatiosta, joka yleensä sijoitetaan hansikaslokeroon. Näin käytät sitä oikein:

Kiinnitä se ikkunan ulkopuolelle liimalla estääksesi säteiden pääsyn läpi ja sulje sälekaihtimet, jos sinulla on sellaiset. Videon sisällöntuottaja varoittaa: "Lämpö jää loukkuun lasia vasten, ja lämpöshokki voi aiheuttaa kaksoislasin rikkoutumisen."

Varmista, että selviytymispeitteen heijastava materiaali ei häikäise kadun toisella puolella olevia naapureita tai estä näkyvyyttä teillä.

Valkoturska (Meudon white) on myös tehokas kuumalla säällä.

Kun etsit sosiaalisessa mediassa avainsanojen avulla vinkkejä lämmönlievitykseen, olet ehkä törmännyt videoihin, joissa kekseliäät ihmiset maalaavat ikkunansa valkoisiksi. Ei, kyseessä ei ole uusi sisustusvillitys eikä naamiointitekniikka, jolla suojaudut uteliailta katseilta. Tämä maalimainen aine on itse asiassa Meudonin valkoista. Vain yksi vanhan kansan tarina tukehtumisen vähentämiseksi kodeissa, jotka tuntuvat vartaalta grillissä.

Tämä on erittäin hienojakoista valkoista jauhetta, joka koostuu pääasiassa kalsiumkarbonaatista, samasta aineesta kuin liitutauluissa käytetty liitu. Alun perin se on peräisin Meudonin louhoksista Pariisin läheltä, mistä sen nimi juontaa juurensa. Meudon White sekoitetaan yleensä pieneen määrään vettä tahnan tai paksun nesteen saamiseksi, ja levitetään sitten siveltimellä tai sienellä. Kuivuttuaan se muodostaa valkoisen hunnun, joka heijastaa osan auringonvalosta. Se on niin vakuuttava tuote, että sitä myydään jopa rautakaupoista.

Helleaallot tulevat ja menevät, jokainen erilainen kuin edellinen. Ne voimistuvat vuosi vuodelta pakottaen suuren yleisön sopeutumaan ja miettimään elinolosuhteitaan uudelleen. Jos et ole niin onnekas, että asuisit vanhassa kivitalossa tai sinulla ei olisi uima-allasta, nämä väliaikaiset ratkaisut ovat todellinen pelastus.