Nämä karkotteet voivat pitää hyttyset luonnollisesti loitolla kesällä.

Vihreä
Fabienne Ba.
kaboompics / Pexels

Kun lämpimämpi sää saapuu, hyttyset liittyvät usein juhliin. Hyvä uutinen on, että on olemassa luonnollisia ratkaisuja, joilla voit tehdä terassistasi, parvekkeestasi tai puutarhastasi miellyttävämmän. Tietyt kasvit, jotka ovat yhtä kauniita kuin tuoksuviakin, auttavat pitämään nämä ei-toivotut vierailijat loitolla ja kaunistavat samalla ulkotilojasi.

Kasvit, jotka vievät sinut pois tuoksusta

Toisin kuin hyönteismyrkyt, karkotteet eivät tapa hyttysiä. Ne vapauttavat eteerisiä öljyjä, joiden tuoksut häiritsevät niiden hajuaistia ja vaikeuttavat ihmisten havaitsemista. Tämän seurauksena hyttyset usein pysyvät mieluummin poissa. Niiden tehokkuus vaihtelee lämpötilan, kosteuden ja sijainnin mukaan. Ne eivät tarjoa täydellistä suojaa, mutta yleensä ne luovat hyödyllisen hajuesteen asuinalueiden ympärille.

Hyttysettömän puutarhan tähdet

  • Sitruunaruoho on edelleen ensisijainen valinta. Sen sitruunainen tuoksu, jota puutarhanharrastajat arvostavat suuresti, on paljon vähemmän houkutteleva hyttysille. Olipa se sitten ruukussa tai suoraan maahan istutettuna, se viihtyy täydessä auringossa ja vaatii kohtuullista kastelua. Ovien tai ikkunoiden lähelle sijoitettuna se todella loistaa.
  • Laventeli on toinen luotettava valinta. Sen violetit kukat vapauttavat miellyttävän tuoksun sinulle, mutta paljon vähemmän hyönteisille. Vähähoitoinen ja kuivuutta kestävä, se tuo myös ihanan välimerellisen tunnelman ulkotiloihin.
  • Tuoksupelargonit, toisin kuin tavallinen pelargoni, ansaitsevat myös näkyvän paikan. Kun niiden lehdet murskataan, ne vapauttavat voimakkaan sitruunaisen tuoksun, joka on erityisen tehokas hyttysten karkottamisessa. Lisäbonuksena niiden värikkäät kukat piristävät helposti parveketta tai terassia.

Redundantit aromaattiset yhdisteet

Miksi ei yhdistäisi työtä huvin kanssa?

  • Basilika on yksi mielenkiintoisimmista kasveista. Sen lisäksi, että se antaa maun kesäresepteihisi, sen lehdet levittävät tuoksua, josta hyttyset, erityisesti sitruunaiset lajikkeet, eivät pidä.
  • Sitruunamelissa on myös erinomainen vaihtoehto sen raikkaan sitruunaruohoa muistuttavan tuoksun ansiosta.
  • Piparmintun osalta sen mentoliaromi auttaa karkottamaan hyttysiä ja samalla lisää raikkautta juomiisi ja jälkiruokiin.
  • Rosmariini ja sitruunatimjami täydentävät tätä valikoimaa täydellisesti. Kestävät, helppokasvaiset ja vähän vettä vaativat, ne tarjoavat sekä ruoanlaittoon liittyviä ominaisuuksia että luonnollisen karkottavan vaikutuksen.

Kukkia, jotka yhdistävät kauneuden ja tehokkuuden

Jotkut koristekasvit voivat myös osallistua tähän luonnolliseen strategiaan.

  • Samettikukat, kehäkukat ja krassit vapauttavat tuoksuja, jotka ärsyttävät monia hyönteisiä, kuten hyttysiä. Ne myös tuovat väriä kukkapenkkeihin ja ruukkuihin.
  • Pietaryrtti tunnetaan vaikutuksestaan useita hyönteisiä vastaan, mutta sen käytössä on koostumuksensa vuoksi oltava varovainen.

Oikea sijainti tekee kaiken eron

Saadaksesi täyden hyödyn niiden ominaisuuksista, sijoita nämä kasvit lähelle alueita, joissa vietät aikaa: terassia, puutarhakalusteita, parveketta, ikkunalaudalle tai etuovea. Ihannetapauksessa yhdistä useita lajeja yhden sijaan. Sitruunaruohon, laventelin, basilikan, tuoksupelargonin ja piparmintun yhdistelmä luo tehokkaamman tuoksuesteen.

Yhteenvetona on tärkeää muistaa, että vaikka nämä kasvit voivat olla arvokas apu, ne eivät korvaa hyviä puutarhanhoitotottumuksia . Erityisesti muista poistaa seisova vesi lautasista, ränneistä tai ulkona olevista astioista, sillä ne ovat ihanteellisia lisääntymisalueita hyttysille. Yhdistämällä muutaman hyvin valitun kasvin näihin yksinkertaisiin toimiin voit nauttia kutsuvammasta, värikkäämmästä ja luonnostaan mukavammasta ulkotilasta koko kesän.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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