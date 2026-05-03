Elämää maatilalla: tämä sisällöntuottaja muuttaa käsityksiä arkipäivän maanviljelystä

Gersin alueella Zoé (@zoe.la.gersoise) lisää tietoisuutta. Hän on graafisen suunnittelijan taiteellinen johtaja ja maanviljelijä Ludovicin vaimo. Viime kuukausina hänen TikTok-videonsa maatilaelämästä ovat levinneet kulovalkean tavoin ympäri Ranskaa.

"Maanviljelijän vaimo ja bon vivant"

Näin Zoé esittelee itsensä TikTok-tilillään @zoe.la.gersoise. Itä-Ranskasta kotoisin oleva Zoé saapui Occitanieen 9-vuotiaana, meni opiskelemaan Yhdysvaltoihin ja palasi sitten Gersin alueelle, jossa hänen kumppaninsa otti haltuunsa perheen maatilan Samatanin ja Gimontin välillä. Nykyään hän työskentelee graafisen suunnittelun taiteellisena johtajana Toulousessa. Hän on kaukana stereotypiasta "kotona pysyvästä" maanviljelijän vaimosta, ja dokumentoi heidän jokapäiväistä elämäänsä omituisesta ja ironisesta näkökulmasta.

Vain kolmessa kuukaudessa hänen kymmenet julkaisunsa ovat keränneet 15 miljoonaa katselukertaa, lähes 16 000 seuraajaa ja 837 000 tykkäystä. Yksi hänen katsotuimmista julkaisuistaan on video, jossa hän esiintyy iltapuvussa, koska "hänen poikaystävänsä sanoo hänelle: 'Mennäänkö ulos?'" – eli pellolle. Pelkästään video on kerännyt yli 800 000 katselukertaa. Salaisuus? Helppolukuinen huumori, samaistuttavat tilanteet ja kyky muuttaa arkielämää joksikin universaaliksi.

"Maanviljelijöihin liittyvien stereotypioiden murtaminen"

"Tavoitteenani on hälventää maanviljelijöiden elämään liittyviä ennakkoluuloja ja osoittaa, kuinka rikastuttavaa heidän päivittäinen rutiininsa voi olla", Zoé selittää. Hän käsittelee karjankasvattajien suurta työmäärää – pakotettua työskentelemään viikonloppuisin ja kaikenlaisissa sääolosuhteissa – mutta myös "vähän tunnettuja" etuja: yhteyttä luontoon ja sitä, että kaksi päivää ei ole koskaan samanlaisia. Hän saa "paljon kiitosviestejä" ja huomauttaa, että "monet maanviljelijät näkevät itsensä" hänen videoissaan ja tukevat häntä.

Tiivis kaksikko kameran edessä

Perheen maatilaa hoitavan kumppaninsa Ludovicin inspiroimana Zoé (@zoe.la.gersoise) julkaisee päivittäin videoita, joissa hän usein esittelee yhteisiä seikkailujaan. Kaksikko toimii hyvin yhdessä: Zoé on vahvasti maanviljelyyn perehtynyt; Zoé on graafinen suunnittelija, jolla on ulkopuolisen näkökulma ja joka etsii aina "absurdeja" tai koskettavia yksityiskohtia. Kahden pienen tyttären äitinä hän yhdistää perhe-elämän ja intohimonsa sisällöntuotantoon.

Lopulta Zoé haluaa siirtää kertomuksensa sisältöä "teknisemmäksi", korostaen karjankasvattajien tai viljanviljelijöiden työtä, ja kehittyä "nuoren maanviljelijäpariskunnan kertomukseksi". Tämä projekti vastaa todelliseen kysyntään: hänen yleisönsä haluaa nähdä enemmän, ymmärtää enemmän ja nähdä itsensä edelleen heijastuvan tässä heille tähän asti huonosti kuvatussa arjessa.

Yhä enemmän verkottunut sektori

Maatalousalalla on yhä vahvempi läsnäolo sosiaalisessa mediassa: ADquationin tutkimuksen mukaan vuonna 2024 79 prosentilla viljelijöistä oli ainakin yksi aktiivinen tili. Ja alan lukuisista haasteista huolimatta 92 prosenttia ranskalaisista sanoo, että heillä on "positiivinen kuva viljelijöistä" – kasvava arvostus, joka osittain selittää maataloustilien, kuten Zoén (@zoe.la.gersoise), menestyksen sosiaalisessa mediassa.

Tätä "lavastusta" ei kuitenkaan hyväksytä yleisesti. Jotkut tuomitsevat sen idealisoituna näkemyksenä ammatista, joka on pelkistetty kiillotetuiksi kuviksi auringonnousuista peltojen yllä, rauhallisesta avioelämästä ja läheisestä siteestä eläimiin. Tätä kuvausta pidetään harhaanjohtavana, koska se hämärtää maatalousyhteisön osan kokemia fyysisiä vaikeuksia, henkistä rasitusta, taloudellista epävarmuutta ja psykologista ahdinkoa. Toiset taas viittaavat romantisoituun karjankasvatuksen kuvaukseen, jossa lehmien ja vuohien kanssa kohdatut hellyydenosoitukset peittävät alleen tuottavan todellisuuden: eläimet, joita hyväksikäytetään ja sitten lähetetään teurastamolle. Maalaismaisen kertomuksen takana sosiaalisesta mediasta tulee näin ollen keskusteluareena siitä, mitä ammatin puolia päätämme – tai emme – näyttää.

Lyhyesti sanottuna Zoé (@zoe.la.gersoise) ei väitä mullistavansa maataloutta. Huumorilla, ilman ylimielisyyttä tai "liiallista romantiikkaa", hän yksinkertaisesti paljastaa todellisuuden, josta monet eivät olleet tietoisia. Ja selvästikin 15 miljoonaa ihmistä on samaa mieltä.