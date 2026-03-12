Yli puolet valtameristä vaihtaa väriä ja muuttuu vihreämmäksi, kertoo tutkimus.

Maapalloa on aina kutsuttu lempinimellä "sininen planeetta" sen pintaa peittävien valtamerten vuoksi. Viimeaikaiset tieteelliset havainnot kuitenkin osoittavat, että tämä ikoninen väri voi vähitellen muuttua. Useiden satelliittidataan perustuvien tutkimusten mukaan suuri osa maailman valtameristä on jo alkanut muuttaa sävyään viime vuosikymmeninä ja muuttunut hieman vihreämmäksi.

Yli kahdenkymmenen vuoden ajalta tehtyjä havaintoja

Ilmiö tunnistettiin analysoimalla noin kahdenkymmenen vuoden aikana kerättyjä satelliittikuvia. Näiden tietojen avulla tutkijat pystyivät tutkimaan valtamerten värivaihteluita maailmanlaajuisesti. Nature-tieteellisessä lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yli 56 prosentissa valtameristä koettiin mitattavissa oleva värinmuutos tänä aikana. Tutkijat havaitsivat, että jotkut valtamerialueet muuttuivat vihreämmiksi.

Näitä muutoksia on usein vaikea havaita paljaalla silmällä, mutta satelliittianturit voivat havaita pieniä eroja siinä, miten valo heijastuu vedestä. Tutkijat pitävät näitä muutoksia tärkeänä indikaattorina meriekosysteemeihin vaikuttavista muutoksista.

Kasviplanktonin rooli tässä värinmuutoksessa

Yksi tutkijoiden esittämistä tärkeimmistä selityksistä koskee kasviplanktonia, fotosynteesiin kykenevää meressä elävää mikro-organismien ryhmää. Nämä organismit sisältävät muun muassa klorofylliä, pigmenttiä, joka absorboi tiettyjä valon aallonpituuksia ja voi antaa vedelle vihreämmän sävyn.

Kun kasviplanktonin pitoisuudet lisääntyvät tietyillä valtamerialueilla, veden väri voi muuttua hieman. Kasviplanktonilla on tärkeä rooli valtamerten tasapainon ylläpitämisessä. Se muodostaa monien meren ravintoketjujen perustan ja osallistuu myös hiilidioksidin imeytymiseen ilmakehästä.

Ilmiö, joka mahdollisesti liittyy ilmastonmuutokseen

Tutkijat uskovat, että nämä värivaihtelut voivat liittyä valtameriin vaikuttaviin ympäristömuutoksiin. Kohonnut veden lämpötila, muutokset valtameren virtauksessa ja ravinteiden saatavuuden muutokset voivat kaikki vaikuttaa kasviplanktonin jakautumiseen.

Ilmastonmuutos voi siis epäsuorasti edistää tiettyjen merimikrobien lisääntymistä joillakin alueilla. Tutkijat ovat kuitenkin edelleen varovaisia: vaikka havainnot osoittavat selvästi värinmuutosta monilla valtamerialueilla, tarvitaan lisätutkimuksia, jotta asiaan liittyvät mekanismit ymmärretään täysin.

Mahdolliset seuraukset meriekosysteemeille

Nämä muutokset voivat vaikuttaa valtamerten ekosysteemien tasapainoon. Koska kasviplankton muodostaa monien ravintoketjujen perustan, kaikki sen levinneisyyden muutokset voivat vaikuttaa siitä riippuvaisiin lajeihin. Jotkut kala- tai merieliöpopulaatiot voivat siten kukoistaa tietyillä alueilla, kun taas toiset voivat vähentyä.

Lisäksi kasviplanktonilla on rooli tietyissä ilmakehän prosesseissa, erityisesti vapauttamalla yhdisteitä, jotka edistävät pilvien muodostumista. Nämä valtamerten, ilmaston ja biosfäärin väliset monimutkaiset vuorovaikutukset ovat tällä hetkellä paljon tieteellisen tutkimuksen kohteena. Satelliittihavainnot osoittavat, että valtamerten väri ei ole staattinen. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana yli puolet valtameristä on kokenut mitattavissa olevan muutoksen, ja trendi on hieman vihreämpi.

Vaikka nämä vaihtelut saattavat joskus olla ihmissilmälle huomaamattomia, ne ovat tärkeä signaali meriekosysteemeissä käynnissä olevista muutoksista. Tiedemiehille näiden muutosten seuranta voisi auttaa ymmärtämään paremmin ilmaston vaikutusta valtamerten tasapainoon.