Search here...

Tämä plus-kokoinen malli pukeutuu cowboyksi ja aiheuttaa sensaation

Mallit
Fabienne Ba.
@tabriamajors/Instagram

Tabria Majors, yhdysvaltalainen plus-kokoinen malli, jolla on yli kaksi miljoonaa Instagram-seuraajaa, on tullut vaikutusvaltaiseksi hahmoksi kehopositiivisuusliikkeessä. Hän on jo vuosia käyttänyt Instagramia osoittaakseen, että kauneutta ei määritellä standardoiduilla kokoilla, ja kannustaakseen naisia omaksumaan kehonsa muodosta riippumatta.

Kimalteleva cowboy-ilme

Tabria Majors jakoi hiljattain Instagram-tilillään useita julkaisuja, joissa hän vihjasi omaksuneensa cowboy-lookin Beyoncén konsertteihin. Hän vihjasi läsnäoloonsa useilla kiertuepäivillä ja kirjoitti kuvatekstiksi: "ATL Night 3 vie voiton!! Seuraavaksi Vegas! Kommentoi 'cowboy' saadaksesi lisätietoja asusta! "

Eräässä toisessa postauksessa mainitaan "Cowboy Carter Houston was everythingthiiinnng!" ("Cowboy Carter Houston oli aivan uskomaton!"), mikä on suora viittaus Beyoncén universumiin. Lukuisat tykkäykset ja kommentit korostavat Beyoncén yhteisön innostusta tätä kiertueen inspiroimaa tyylivalintaa kohtaan.

Tämä sisältö herätti paljon kiinnostusta sosiaalisessa mediassa ja korosti Tabria Majorsin luovaa ja osallistavaa lähestymistapaa, sillä hän ei pelkää leikitellä erilaisilla tyylikoodeilla tavanomaisten mallinnusstandardien ulkopuolella. Näiden cowboy-henkisten lookien kautta hän välittää positiivisen viestin: vartalotyypistä riippumatta kaikki voivat omaksua tämän tyylin, pitää hauskaa muodin parissa, pukeutua hienosti tai vapaasti haluamallaan tavalla – ja se näyttää upealta!

Katso tämä postaus Instagramissa

Tabria Majorsin (@tabriamajors) jakama julkaisu

Vaikutus muotistandardeihin

Olipa kyse sitten osallistavista kampanjoistaan tunnettujen brändien kanssa tai sosiaalisen median julkaisuistaan, Tabria Majors osallistuu aktiivisesti muotimaailman uudelleenmäärittelyyn esittelemällä tyyliä, joka on kaikkien naisten saatavilla. Hän on vakiinnuttanut asemansa inspiroivana hahmona, joka juhlistaa kehon monimuotoisuutta ja kannustaa trendien vapaaseen omaksumiseen ilman rajoituksia tai rajoittavia normeja.

Instagramissa hän jakaa säännöllisesti erilaisia asuja, muoti-inspiraatioita ja hetkiä henkilökohtaisesta ja ammatillisesta elämästään, tarjoten yhteisölleen aidon ja esteettömän tyylivision. Tämän laajan tyyliskaalan kautta – glamourismista rennompiin tai teemaisiin asuihin – hän osoittaa, että muoti voi olla kaikille avoin ilmaisun, nautinnon ja itseluottamuksen tila.

Omaksumalla Beyoncén popularisoiman cowboy-estetiikan Tabria Majors todistaa jälleen kerran, ettei muodilla ole kokorajoituksia tai jäykkiä sääntöjä. Hänen menestyksensä ei perustu pelkästään ulkonäköön, vaan myös välittämäänsä voimakkaaseen viestiin: jokaisella on oikeus tuntea olonsa kauniiksi, itsevarmaksi ja vapaasti leikitellä trendien kanssa. Tabria inspiroi edelleen miljoonia ja tuo pysyvän muutoksen muotialan asenteisiin.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Runsasmuotoisilla kurveillaan tämä australialainen malli säteilee

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Runsasmuotoisilla kurveillaan tämä australialainen malli säteilee

New South Walesissa (NSW) asuva Kate Wasley on vakiinnuttanut asemansa yhtenä inklusiivisen mallinnuksen ikonisimmista kasvoista. Ylpeästi esitellyillä kurveillaan,...

Tämä plus-kokoinen malli loistaa alkuperäisessä pitsiasussaan

Plus-koon muodin pioneeri Candice Huffine lumoaa jälleen kerran mustassa pitsihousupuvussa, joka korostaa hänen vartaloaan. Tämä tyylikäs asu vahvistaa...

Näiden intialaisten vanhempien tunteet tyttärensä avatessa Chanelin näytöksen

Bhavitha Mandavan vanhemmille tyttärensä näkeminen avaamassa Chanelin näytöstä New Yorkissa oli unelmien täyttymys. Loiston ja glamourin takana piilee...

Hayley Hasselhoff, plus-kokoinen malli, joka rikkoo kauneusstandardeja

Muotimaailmassa, joka on usein pakkomielteisesti pakkomielteinen saavuttamattomista standardeista, Hayley Hasselhoff erottuu joukosta raikkaana tuulahduksena. Tämä amerikkalainen plus-kokoinen malli...

"Aivan upea": tämä kurvikka malli herättää positiivisia reaktioita

La'Tecia Thomas, kurvikka australialainen sisällöntuottaja ja malli, on noussut some-sensaatioksi kuvillaan, jotka esittelevät ylpeänä esiteltyä vartaloaan ja tarttuvaa...

Tämän brittiläisen mallin kuvat osoittavat, että hän on ehdoton muoti-ikoni.

Rosie Huntington-Whiteley jatkaa asemansa vakiinnuttamista muoti-ikonina valokuvasarjalla, joka lumoaa sekä eleganssillaan että tyylillisellä rohkeudellaan. Brittiläinen malli edustaa sekä...

© 2025 The Body Optimist