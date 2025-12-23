Vuoden malliksi valittu hän jakaa järkyttävän totuuden.

Vain päiviä sen jälkeen, kun hänet kruunattiin "Vuoden 2025 malliksi", supermalli Anok Yai liikutti fanejaan jakamalla koskettavan viestin terveydestään. Valokeilan ja punaisten mattojen takana eteläsudanilainen malli paljasti taistelleensa hiljaa henkensä edestä. Hänen rohkeutensa ja rehellisyytensä herättivät välittömästi kannatusaallon muotimaailmassa.

Meteorinen nousu, jota varjosti näkymätön koettelemus

Anok Yai, joka nousi kuuluisuuteen vuonna 2017 viraaliksi levinneen kuvansa ansiosta, on nauttinut yhdestä vaikuttavimmista mallinuran uran saralla. Pradan, Versacen ja Diorin muusana hän vakiinnutti asemansa monimuotoisuuden johtohahmona catwalkilla. Samalla kun hän oli kiireinen kävelemässä catwalkeilla, nuori nainen kamppaili salaa synnynnäistä sydän- ja verisuonisairautta vastaan.

Instagramissa hän selitti löytäneensä sairautensa sattumalta: "Sain tietää, että minulla oli epämuodostuma, joka rasitti sydäntäni liikaa ja tuhosi hitaasti keuhkojani." Aluksi Anok Yai luuli sen olevan vain ohimenevää yskää, mutta lopulta hänelle kehittyi rintakipuja ja hengitysvaikeuksia, ennen kuin hän tajusi tilanteen vakavuuden.

Katso tämä postaus Instagramissa ROCKin (@anokyai) jakama julkaisu

Hengenpelastusoperaatio ja toivon sanoma

Viestissään Anok Yai paljasti, että hänelle oli onnistuneesti tehty robottiavusteinen keuhkoleikkaus, joka on monimutkainen mutta nykyään yleinen toimenpide vakavien keuhkosairauksien hoidossa.

Hän ilmaisi syvän kiitollisuutensa NYU Langone -sairaalan ja Beverly Hills Concierge Healthin lääkintätiimeille ja erityisesti tohtori Robert Cerfoliolle ja tohtori Harmik Soukiasianille, jotka diagnosoivat ja hoitivat hänen tilansa ajoissa: "Olen ikuisesti kiitollinen lääkäreille, sairaanhoitajille ja perheelleni, ensimmäisille kasvoille, jotka näin herätessäni. Heidän ansiostaan minulla on enemmän aikaa." Malli ilmoitti keskittyvänsä nyt toipumiseensa, ennen kuin vakuutti faneilleen: "Lepään hetken... mutta palaan pian. Nähdään pian."

Massiivinen tuki kaikkialta maailmasta

Hänen tarinansa levisi nopeasti viraaliksi sosiaalisessa mediassa ja laukaisi tulvan kannustusviestejä. Heidän joukossaan useat muodin ja viihteen alan tunnetut henkilöt ilmaisivat kiintymystään häntä kohtaan:

Brittiläis-jamaikalainen malli ja näyttelijä Naomi Campbell: "Lähetä rakkauttasi, valoasi ja parantumistasi. Jumala suojelkoon sinua."

Amerikkalainen näyttelijä, laulaja, tuottaja ja kirjailija: Taraji P. Henson: "Olet parantunut Jeesuksen nimessä."

Amerikkalainen koripalloilija Angel Reese kirjoitti: "Rukoilen puolestasi, sisareni. Olet vahva ja voitat tämän taistelun."

Katso tämä postaus Instagramissa ROCKin (@anokyai) jakama julkaisu

Määrätietoinen ja kiitollinen Anok Yai muistuttaa meitä siitä, että sairaus ei valitse hetkiään – ei edes menestyksen huipulla. Hänen rohkeutensa ja haavoittuvuutensa tarjoavat harvinaisen vilpittömyyden hetken maailmassa, jota usein hallitsee täydellisyys. Jakamalla tarinansa supermalli antaa arvokkaan oppitunnin: todellinen vahvuus ei näy vain catwalkilla, vaan myös vaikeiden aikojen hiljaisessa sitkeydessä.