Cannesissa tämän vieraan täytyi matkustaa makuuasennossa pukeutumisensa vuoksi.

Epätavallinen kohtaus levisi viraaliksi sosiaalisessa mediassa vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla. Palais des Festivalsin vieras Jordan (@jo.rdyyy TikTokissa) joutui matkustamaan makuuasennossa autossa, koska hänen mekkonsa ei yksinkertaisesti antanut hänen istua.

Saapuminen, joka oli vähintäänkin odottamaton.

Se oli näky, jota kukaan ei ollut osannut odottaa. Vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla ajoneuvo pysähtyi Palais des Festivalsin eteen, kuten niin monet muutkin luksusautot jättämässä VIP-matkustajiaan. Kun punaisen maton turvallisuudesta vastaava mellakkapoliisi lähestyi avaamaan ovea, häntä odotti hyvin epätavallinen näky: matkustaja Jordan (@jo.rdyyy TikTokissa), makasi selällään auton takaosassa. Nuoren naisen TikTokissa jakama tilanne levisi välittömästi viraaliksi sosiaalisessa mediassa.

Python-mekko, joka tekee istumisen mahdottomaksi

Selitys tälle epätavalliselle asennon on yhtä yksinkertainen kuin se onkin silmiinpistävä: Jordanin (@jo.rdyyy) käyttämä python-kuvioinen mekko oli niin istuva ja muotoiltu, ettei hän voinut istua alas. Päästäkseen palatsiin rypistämättä kangasta tai vaarantamatta leikkausta ainoa ratkaisu oli maata auton takapenkillä. Autosta noustuaan Jordan (@jo.rdyyy) sai selvästi takaisin täyden liikkumisvapautensa ja käveli portaat ylös.

Sarjakuva, joka levisi viraaliksi vain muutamassa tunnissa

TikTokissa, jossa video jaettiin, siitä tuli välitön hitti. Erityisesti mellakkapoliisien reaktio vaikutti videon viraaliuteen. Poliisi, joka oli selvästi tottunut näkemään matkustajien nousevan ulos näyttävissä asuissa, ei ilmeisesti odottanut näkevänsä matkustajaa makaamassa istuimella. Hänen yllätyksensä, joka näkyi täysin videolla, sai laajan kommentoinnin internetin käyttäjiltä.

Internetin käyttäjät ylistivät sekä asun rohkeutta, Jordanin (@jo.rdyyy) tyyneyttä että mellakkapoliisin erittäin spontaania reaktiota. Video levisi sitten muille alustoille ja siitä tuli yksi Cannesin elokuvajuhlien puhutuimmista muotihetkistä.

Cannes, näyttävien asujen näyttämö vuosikymmenten ajan

Tämä jakso muistuttaa siitä, kuinka paljon Cannesin punainen matto ohjaa vieraita "äärimmäisiin" asuvalintoihin. Erittäin tiukat mekot, pitkät laahukset, leikittelevät tekstuureilla, veistokselliset rakenteet... toiminnalliset kompromissit ovat usein toissijaisia, ja julkkikset hyväksyvät helposti asujensa fyysiset rajoitukset esiintymisensä ajaksi. Vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlat eivät ole poikkeus mieleenpainuvien asujen perinteestä.

Alustaan vuonna 1946 lähtien tapahtumasta on tullut yksi maailman arvostetuimmista punaisen maton esittelyistä, joka houkuttelee suunnittelijoita, stylistejä ja julkkiksia ympäri maailmaa joka vuosi. Mieleenpainuvimpia kuvia Croisettelta ovat usein "epätavalliset" mekot, jotka kykenevät uhmaamaan painovoimaa, ergonomiaa tai joskus jopa maalaisjärkeä.

Ikuinen kysymys: millä hinnalla muoti tulee?

Epätavallisen luonteensa lisäksi tämä anekdootti herättää punaisen maton maailmassa toistuvan kysymyksen: kuinka pitkälle muoti voi mennä käyttäjän keholle asettamissa rajoituksissa? Makuuasennossa matkustaminen mekon säilyttämiseksi on sekä täydellinen sitoutuminen poikkeukselliseen vaatteeseen että mukavuuden uhraaminen imagon vuoksi. Jotkut vieraat pitävät sitä todellisena "tyylimerkkinä", kun taas toiset näkevät sen "poikkeuksellisena kokemuksena". Joka tapauksessa Cannesin kohtaus muistuttaa siitä, että Croisettella ulkonäöllä on joskus tärkeämpää kuin pelkkä istumapaikka.

Lyhyesti sanottuna, sekä python-mekkoaan suojellakseen makuuasennossa matkustavan vieraan että näkyvästi hermostuneen mellakkapoliisin välillä, kohtaus vangitsee täydellisesti sen, mistä internetin käyttäjät pitävät: aitouden hetken erittäin kodifioidussa maailmassa. Lisää todisteita, jos niitä tarvitaan, siitä, että Cannesin elokuvajuhlat tuottavat edelleen joka vuosi yhtä odottamattomia kuin unohtumattomia kuvia.