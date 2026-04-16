Hän loi laukun, joka kiinnittyy kuin rintaliivit, ja internetin käyttäjät rakastavat sitä.

Fabienne Ba.
Sisällöntuottaja Marie Gaguech (@mariegaguech) on herättänyt huomiota videolla, jossa esitellään ainutlaatuista asustetta. Julkaisussaan "Mitä @_sarah_levy -laukussani on?" hän esittelee Sarah Levyn suunnitteleman laukun, joka on tarkoitettu pidettäväksi suoraan rinnalla ja joka on suunniteltu käytännöllisyyden ja tyylikkyyden rajamailla.

Laukku, jollaista ei ole toista

Videollaan Marie Gaguech (@mariegaguech) esittelee Sarah Levy -laukun ja korostaa sen kompaktia kokoa samalla osoittaen, että se soveltuu hyvin tärkeiden tavaroiden säilyttämiseen. Laukun muotoilu kiehtoo välittömästi. Toisin kuin klassinen laukku, se ei lepää olkapäällä eikä mene rinnan yli. Sen sijaan se kiinnitetään suoraan vartalon etupuolelle, ja sen rakenne muistuttaa selvästi rintaliivejä. Tämä omaleimainen lähestymistapa muuttaa asusteen aidoksi keskustelunavaajaksi.

Vaatteiden ja asusteiden risteyskohdassa syntynyt luomus

Belgialainen suunnittelija Sarah Levy esittelee verkkosivuillaan tätä mallia nimellä "Habit 01 Chest Bag Black". Tuotekuvauksessa sitä kuvaillaan pehmeäksi nahkatuotteeksi, jossa on integroitu tasku, säädettävä olkahihna ja säädettävä rintaremmi. Toisin sanoen, se ei ole vain visuaalinen uutuus. Suunnittelija on kehittänyt todellisen hybridituotteen, joka on jossain vaatteiden, nahkatuotteiden ja veistoksellisen esineen välimaastossa. Tämä lähestymistapa on linjassa sen kanssa, miten useat artikkelit esittelevät hänen töitään: maailma, jossa asusteita käytetään lähes kehon jatkeena.

Tämä laukku herättää paljon huomiota, koska se toimii useilla tasoilla samanaikaisesti. Ensinnäkin sen muoto yllättää ja kyseenalaistaa tutun vaatekaapin peruselementin. Se vetoaa käyttäjiin myös toiminnallisuutensa ansiosta, sillä Marie Gaguechin (@mariegaguech) video perustuu juuri ajatukseen näyttää, mitä laukun sisään voi laittaa.

Sarah Levy, suunnittelija, joka jo tekee itselleen nimeä

Tämän luomuksen herättämä kiinnostus voidaan selittää myös Sarah Levyn uralla. Belgialainen suunnittelija voitti ANDAM Accessories Prize -palkinnon vuonna 2025, ja tämä palkinto auttoi lisäämään hänen näkyvyyttään muotimaailmassa.

Hänen töitään kuvaillaan usein "tavaksi keksiä uudelleen arkipäivän eleitä hybridi-, ilmeikkäiden ja toiminnallisten asusteiden avulla". Tämä rinnan yli kannettava laukku ilmentää täydellisesti tätä filosofiaa: se ei pyri pelkästään täydentämään asua, vaan ehdottaa uutta tapaa ajatella siitä, missä ja miten laukkua voi käyttää.

Tässä Sarah Levy -laukun esittelyvideossa sisällöntuottaja Marie Gaguech (@mariegaguech) nostaa esiin kappaleen, joka haastaa perinteiset asusteiden normit. Tämä luomus ei ole vain epätavallinen esine, vaan se osoittaa, kuinka puhutuimmat asusteet ovat usein niitä, jotka muuttavat odotuksia juuri sopivasti yllättääkseen tinkimättä toiminnallisuudesta.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Tämä plus-kokoinen malli jakaa valikoimansa ranta-asuja, jotka yhdistävät tyylin ja mukavuuden

