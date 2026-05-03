Hän tutkii isoäitinsä ullakkoa; löydöt yhdistävät kaksi sukupolvea.

Isovanhempien ullakot ovat todellinen kultakaivos. Lapsena emme astuneet sinne jalallamme pelätessämme löytävämme hirviön, mutta aikuisina uskaltaudumme sinne mielellämme etsimään unohdettuja aarteita ja paljastamaan arvokkaita esineitä pölykerrosten alta. Avattuaan tämän oven, joka kätkee sisäänsä kokonaisen maailman, sisällöntuottaja löysi vaatehuoneen, joka olisi Hollywoodin suurimpien tähtien arvoinen. Hänen isoäitinsä ullakko on ainutlaatuinen.

Ullakko, joka sisältää poikkeuksellisia asuja

Ullakko on usein ”varastotila”. Sinne kasaantuu laatikoittain ”matkamuistoja”, jotka jäävät varjoihin. Ne sisältävät vanhoja koriste-esineitä, joista on tullut tylsiä katsella, perheen aterimia, täpärästi kaatopaikalta selvinneitä, tunnearvoltaan suuria leluja tai ajan jälkiä kantavia pikkuesineitä.

Meillä tämä on käytännössä romuttamo, mutta isovanhempieni luona tämä huone on pieni pala paratiisia. Vintagen nousun ja huutokauppamessujen suosion myötä nuoret ovat parveilleet sinne toivoen löytävänsä signeeratun mukin, keräilylampun tai jopa rajoitetun erän huonekalun. Edes Ali Baban luola ei ole yhtä hyvin varustettu.

Jotkut kuitenkin palaavat tyhjin käsin tehtävältään, kun taas toiset ovat onnekkaampia ja tekevät odottamattomia löytöjä. Sisään astuessaan tästä lapsia kauhistuttavasta ovesta sisällöntuottaja @colinedlg yllättyi löytäessään uskomattoman vaatekaapin. Ensi silmäyksellä tämä ullakko muistuttaa salakuljetustavarakauppaa tai, vielä parempaa, elokuvalavasteiden pukuhuonetta. Tämän ainutlaatuisen ullakon sisällä ei ole tuntemattomaan tarkoitukseen tarkoitettuja vempaimia eikä "hyödyttömiä" pikkutavaroita.

Hänen isoäitinsä Kakita keräsi vaatteita kuin jotkut postimerkkejä. Eikä ihan mitä tahansa. Nämä muotivaatteet, jotka näyttävät tulleen suoraan Brigitte Bardotin tai Marilyn Monroen vaatekaapista, ovat ikonisia. Ne ovat enemmän kuin vain vaatteita, ne ovat historian palasia, todisteita vapaasta, ilmeikkäästä ja vaivattomasti elegantista tyylistä. Ja hänen tyttärentyttärensä, jolla on itsekin tyylitaju, herättää henkiin nämä asut, jotka ovat lojuneet henkareissa aivan liian kauan.

Kun vaatekappaleesta tulee lenkki

Tässä sydäntä lämmittävässä videossa isoäiti ottaa roolinsa stylistinä erittäin vakavasti. Hän on iloinen nähdessään näiden muistojen sävyttämien asujen heräävän eloon tyttärentyttärensä vartalossa. Ja Coline puolestaan antaa itsensä ohjata itseään, aivan kuten mallit muotiviikoilla kulissien takana. Hän luottaa vanhimman tyttärensä ilmeiseen makuun. Ja kun asut puetaan, kaunis peilikuva tulee näkyviin. Kakita kukkii tyttärentyttärensä silmissä. Hän löytää uudelleen nämä rakastamansa asut uudesta näkökulmasta. Yksi asia on varma: hän menetti uransa henkilökohtaisena ostajana.

Coline toimii mallina, kun taas Kakita touhuaa ympäriinsä luoden tälle mittatilaustyönä tehtyjä asuja. Upea krokotiilikuvioinen trenssitakki , moitteettoman laadukas, istuva pilkullinen mekko, Karl Lagerfeld -tyylinen puku, yli 50 vuotta vanhaksi arvioitu retrohuivi ja leopardikuvioinen takki – nämä asut ovat omistajansa diivan arvoisia. Kakita osoittaa tarkkaa tyylitajuaan jokaisella uudella asulla ja inspiroi kaikkia sukupolvia.

Kuten taidemaalareilla, hänellä on ollut omat vaiheensa: glamouriaikakausi, hippien ajan koristelut, rock-vuodet, 80-luku ja mikromekkobuumi. Kaikkien tyylivalintojensa kautta hän todistaa, ettei mitään ole vielä keksitty. On vaikea olla hymyilemättä tälle sukupolvien väliselle spektaakkelille.

Side, joka ylittää iän ja kankaan

Coline itse sanoo: ”Kakita leikkii nukeilla kanssani.” Siitä on tullut lähes rituaali. Tämä ullakko, joka ei ole lainkaan samanlainen kuin kenenkään muun, on heidän tapaamispaikkansa. Se on heidän pukeutumisseikkailujensa lähtöpiste. Jotkut lapsenlapset tyytyvät selaamaan vanhoja valokuva-albumeita tai katsomaan videokameralla kuvattuja videoita, kun taas Coline tutkii isoäitinsä loputonta vaatekaappia ja luo omat tyylinsä uudelleen hänen suositustensa perusteella.

Koska ei, isoäidit eivät ole aina tunteneet neulottujen liivien tummuutta tai villahameiden lämpöä. Hekin ovat antaneet periksi fuksianväristen vaatteiden, syvissä uurteisten yläosien, paljettien ja hyvin sijoitettujen halkioiden houkutukselle. Kakita puolestaan on käyttänyt monumentaalisia hattuja, jotka saisivat kuningatar Elisabetin punastumaan, asuja, jotka kilpailevat Beyoncén kanssa, ja mekkoja, jotka ovat mahdottomia erottaa suurten muotinäytösten mekoista. Hänellä on täydellinen tähden laatu, ja Coline on hyvää vauhtia seuraamassa hänen jalanjälkiään.

Vaatteiden ja niiden esteettisen arvon lisäksi tällä ullakolla on jotain paljon arvokkaampaa: näkymätön perintö. Jokainen vaatekappale kertoo aikakauden, tunnelman, Kakitan menneen version tarinan. Ja niitä käyttämällä Coline ei vain pukeudu itseensä, vaan hän jatkaa tarinaa.