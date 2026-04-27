Miksi yhä useammat naiset lopettavat mekkojen käytön?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Turkan Bakirli / Pexels

Pitkään olennaisena "naisellisena vaatteena", lähes vaatekaapin vakiovarusteena pidetty mekko on nyt menettämässä jalansijaa. Kaduilla ja vaatekaapeissa yhä useammat naiset kääntyvät siitä tietoisesti pois. Tämän hienovaraisen mutta selkeän muutoksen takana on paljon enemmän kuin pelkkä muodin evoluutio: uusi tapa ajatella mukavuutta, vapautta ja itseilmaisua.

Mukavuus ensin, ei kompromisseja

Tämän muutoksen ensisijainen ajuri on yksinkertainen ja hyvin konkreettinen: mukavuus. Vaatetustottumukset kehittyvät kohti käytännöllisempää elämää, ja selkeästi suositaan vaatteita, joita on helppo käyttää joka päivä.

Naisten vaatteiden kulutusta koskevat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat selkeän trendin kohti arkisemman pukeutumisen trendejä. Farkut, t-paidat ja löysemmät vaatteet ovat nousemassa keskiöön, kun taas mekot ja hameet ovat harvinaisempia. Mintelin vuonna 2025 tekemä tutkimus osoittaa jopa, että 78 % aikuisista asettaa mukavuuden nyt trendien edelle. Toisin sanoen asun ei enää tarvitse olla vain tyylikäs; sen on myös oltava riittävän mukava käyttää koko päivän. Ja tässä yhteydessä housut usein vievät voiton.

Turvallisuusongelma, joka on edelleen liian yleinen

Mukavuuden lisäksi asiaan liittyy myös arkaluontoisempi asia: turvallisuus julkisilla paikoilla. Luvut puhuvat puolestaan. Vuonna 2020 tehdyn Ipsos-tutkimuksen mukaan 81 % ranskalaisista naisista on jo kokenut häirintää julkisilla paikoilla. Heistä suurin osa mukauttaa käyttäytymistään ja erityisesti vaatetustaan rajoittaakseen näitä tilanteita.

Tässä yhteydessä housujen valitseminen mekon sijaan voidaan joskus tulkita suojastrategiaksi. Kyse ei ole tyylistä, vaan mielenrauhasta. Ja tämä kertoo paljon siitä, miten joidenkin naisten on silti löydettävä tapoja selviytyä ympäristöstään.

Kotoa työskentely on muuttanut tapoja

Toinen merkittävä tekijä on etätyön lisääntyminen. Vuodesta 2020 lähtien monet naiset ovat nähneet arkensa muuttuvan. Vähemmän muodollisia ammatillisia rajoituksia, vähemmän pakotettuja pukeutumiskoodeja ja enemmän vapautta asujen valinnassa. Tämän seurauksena mukavuudesta on tullut pysyvä osa heidän rutiinejaan.

Leveälahkeiset housut, pehmeät farkut ja vapaa-ajan vaatetus ovat tulleet arkipäivän perusvaatteiksi. Ja kun ne on kerran omaksuttu, niistä on vaikea luopua. Monille ajatus tiettyihin rajoittavampiin vaatteisiin "tottelemisesta" ei yksinkertaisesti ole enää järkevä.

Tarina vapaudesta, joka ulottuu kauas menneisyyteen.

Tämä liike on myös osa pidempää historiaa. Ranskassa on tärkeää muistaa, että asetus kielsi naisia käyttämästä housuja ilman lupaa vuoteen 2013 asti, vaikka sitä ei ollut enää voimassa jo kauan sitten. Vuosisatojen ajan niin sanottuja "naismaisia" vaatteita oli kodifioitu, standardoitu ja säännelty.

Pukeutumisen asteittainen hylkääminen tietyissä yhteyksissä on siis osa historiallista jatkumoa: niin sanotun "feminiinisen" vaatekaapin vapautumista. Korsetista pukuun ja sitten housuihin jokainen askel on merkinnyt normien muutosta kohti suurempaa autonomiaa.

Kyse on enemmän identiteettikysymyksestä kuin trendistä.

Pukeutuminen ei ole viime kädessä koskaan neutraali teko. Se on tapa esitellä itsensä maailmalle, tuntea olonsa hyväksi omassa kehossaan ja koko päivän. Joillekin naisille mekkojen käyttämättä jättäminen on harkittu, lähes symbolinen valinta, joka irtautuu perinteisistä kodifioidun "naisellisuuden" saneleista. Toisille se on yksinkertaisesti käytännöllisyyden ja fyysisen mukavuuden kysymys.

Kaikissa tapauksissa esiin nousee sama dynamiikka: tyylin vahvistaminen, joka heijastaa sitä, kuka olet, ilman että sinun tarvitsee mukautua ulkoisiin odotuksiin. Ja vaikka mekko ei ole kadonnut, se ei ole enää epäsuora velvollisuus. Se palaa siihen, mitä sen aina pitäisi olla: yksi vaihtoehto monien joukossa, vapaasti valittavissa toiveidesi, mukavuutesi ja omaan ihoosi sopivan olotilan mukaan.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
"Rohkeana" pidetty ainutlaatuinen mekko kiehtoo internetin käyttäjiä

"Rohkeana" pidetty ainutlaatuinen mekko kiehtoo internetin käyttäjiä

Lea Waldbergin suunnittelema lyhyt mekko herättää paljon kohua verkossa ainutlaatuisen leikkauksensa ansiosta. Vyötäröllä oleva pyöreä aukko osoittaa luovaa...

Hän loi laukun, joka kiinnittyy kuin rintaliivit, ja internetin käyttäjät rakastavat sitä.

Sisällöntuottaja Marie Gaguech (@mariegaguech) on herättänyt huomiota videolla, jossa esitellään ainutlaatuista asustetta. Julkaisussaan "Mitä @_sarah_levy -laukussani on?" hän...

Tämä plus-kokoinen malli jakaa valikoimansa ranta-asuja, jotka yhdistävät tyylin ja mukavuuden

Hyvän olon takaavan ranta-asun löytäminen voi joskus olla haastavaa. Kuumuuden, hiekan ja liikkumisvapauden halun keskellä mukavuus on välttämätöntä....

Hän luo uudelleen ikonisia prinsessamekkoja ja muuttaa lapsuuden unelman luovaksi projektiksi

Tuhkimosta Belleen ja Esmeraldaan, hän luo uudelleen lapsuuden sankarittariemme ikoniset puvut luonnollisessa koossa. Hänellä ei ole taikasauvaa, mutta...

76-vuotiaana tästä työntekijästä tuli ikoni täydellisesti tyyliteltyjen toimistoasujensa ansiosta.

Sosiaalisessa mediassa tietyt persoonallisuudet herättävät yhtäkkiä huomiota. Joskus arkipäiväiset hahmot leviävät kulovalkean tavoin. Näin on Carmellan, 76-vuotiaan toimistotyöntekijän,...

Tämä äiti ja tytär tulkitsevat Carolyn Kennedyn ikonista tyyliä uudelleen Instagramissa ja aiheuttavat sensaation.

1990-luvun minimalismi ei ole koskaan täysin poistunut vaatekaapeistamme. Instagramissa äiti-tytär-kaksikko – Kara Mendelsohn ja hänen tyttärensä Ella Grace...