Värit ja kuviot, jotka imartelevat kurvikkaille vartaloille

Julia P.
@lilla.marinho / Instagram

Mitä jos lakkaisimme sanomasta kurvikkaille vartaloille, että niiden tulisi olla hillittyjä? Värit ja kuviot eivät ole kiellettyjä, vaan pikemminkin ilmaisun leikkikenttä. Jäykistä säännöistä poiketen ajatus on yksinkertainen: sinulla on oikeus käyttää sitä, mistä pidät, ja ennen kaikkea loistaa tyylissä, joka heijastaa sitä, kuka olet.

Väri ei ole rajoitus, se on vapaus

Pitkään kurvikkaisiin vartaloihin on liitetty pelkistävä ajatus: sinun on suosittava tummia värejä "laihtuaksesi". Todellisuudessa kehollasi ei ole mitään piilotettavaa tai korjattavaa. Värit, olivatpa ne pehmeitä, syviä tai eloisia, ovat olemassa ilmaisemaan tyyliäsi. Sähkönsininen, kirkkaan pinkki, intensiivisen vihreä tai aurinkoinen keltainen löytävät paikkansa vaatekaapistasi. Vaikka maailma on joskus harmaa, se ei tarkoita, että sinun täytyy luopua sävyistä, jotka saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi.

Tietyt yhdistelmät voivat luoda erityisen mielenkiintoisia visuaalisia tehosteita. Esimerkiksi yksiväriset lookit luovat sulavan linjan. Syvät sävyt, kuten viininpunainen, metsänvihreä tai suklaa, lisäävät rakennetta. Nämä ovat vaihtoehtoja, eivät vaatimuksia. Voit yhtä hyvin valita väriyhdistelmän, leikkiä kontrasteilla tai valita näyttäviä vaatteita. Tärkeintä on, miltä sinusta tuntuu niitä käyttäessäsi.

Kuviot: uskalla, todella uskalla!

Printit eivät sovi vain yhdelle vartalotyypille. Päinvastoin, ne voivat imarrella kaikkia vartalotyyppejä, myös kurvikkaimpia. Raidat, kukkakuviot, abstraktit, graafiset tai taiteelliset kuviot: kaikki käy. Pystysuuntaiset raidat voivat pidentää siluettia, jos haluat sen. Keskikokoiset printit luovat visuaalista tasapainoa. Sulavat kuviot täydentävät kauniisti kurveja.

Jälleen kerran, mikään ei ole kiveen hakattu. Rakastatko rohkeita printtejä? Käytä niitä. Kiehtovatko mikrokuviot? Anna palaa. Ainoa oikea sääntö on, että asusi tulisi heijastaa persoonallisuuttasi. Kuviot voivat olla myös tapa kiinnittää huomiota haluamaasi paikkaan: printtitoppi, rohkea hame tai näyttävä mekko. Sinä päätät, mihin huomio kiinnittyy.

Leikitäänkö kontrasteilla… vai ei

Kontrastivärit ja -pinnat voivat jäsentää siluettia, mutta ne eivät ole missään nimessä välttämättömiä. Vaalea yläosa ja tummempi alaosa voivat luoda puhtaan linjan. Värikäs vaatekappale voi olla asun keskipiste. Pystysuuntaiset yksityiskohdat, kuten napit tai saumat, voivat luoda illuusion pituudesta.

Voit aivan yhtä helposti rikkoa näitä sääntöjä. Käytä vaaleita värejä päästä varpaisiin, sekoita printtejä, kerrosta tekstuureja… Kaikki on kiinni henkilökohtaisista mieltymyksistä, ei säännöistä. Joustavat kankaat laskeutuvat luonnollisesti vartalon ympärille, kun taas strukturoidummat materiaalit luovat erilaisia tehosteita. Jälleen kerran, kyse ei ole vartalon "korjaamisesta", vaan siitä, mistä pidät.

Sinun tyylisi, sinun sääntösi

Trendit tulevat ja menevät, mutta tyylisi pysyy. Minimalistinen, värikäs, klassinen, rohkea, romanttinen tai katutyyli: mikään estetiikka ei ole varattu vain yhdelle vartalotyypille. Kurvikkaille vartaloille sopii mikä tahansa. Tärkeintä ei ole noudattaa neuvoja kirjaimellisesti, vaan tehdä niistä omiasi, jos ne resonoivat kanssasi.

Ja ennen kaikkea on tärkeää muistaa yksi asia: sinun ei tarvitse pukeutua näyttääksesi hoikemmalta. Voit pukeutua tunteaksesi olosi hyväksi, ilmaistaksesi itseäsi ja pitääksesi hauskaa. Muoti ei ole työkalu, jolla pakotetaan sinut lokeroon. Se on tapa olla täysillä.

Lyhyesti sanottuna kyllä, tietyt valinnat voivat jäsentää siluettia tai luoda visuaalisia tehosteita, mutta niiden ei pitäisi koskaan olla rajoitteita. Sinulla on oikeus rakastaa eloisia lookeja, rohkeita printtejä ja odottamattomia yhdistelmiä. Kaunein tulos ei lopulta ole "täydellinen" siluetti.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Tämä plus-kokoinen vaikuttaja jakaa pukeutumisvinkkejään, ja hänen neuvojaan ylistetään kaikkialla.

Hyvän olon vaatteiden löytäminen voi muuttaa kaiken. Sosiaalisessa mediassa jotkut sisällöntuottajat määrittelevät muotinormeja uudelleen osallistavammalla ja rennommalla lähestymistavalla....

Asun yksityiskohta, jolla on suuri merkitys, kun haluat näyttää "eleganttisemmalta".

Muodissa eleganssi ei koske pelkästään pukeutumistasi. Usein pienet yksityiskohdat antavat asulle tyyliä ja yhtenäisyyttä. Muutamalla yksinkertaisella muutoksella voit...

Nämä 5 kenkätyyppiä heikentävät jalkojasi, jalkaterapeutin mukaan

Valitsemme ne tyylin tai välittömän mukavuuden vuoksi. Jotkut arkikengät voivat kuitenkin pitkällä aikavälillä heikentää jalkoja ja horjuttaa ryhtiä....

Mitä pukeutumistapasi nukkuessa voi paljastaa persoonallisuudestasi

Saatat ajatella, että yöasusi ovat vain käytännöllinen yksityiskohta. Silti tämä huomaamaton valinta kertoo paljon suhteestasi kehoosi, mukavuudestasi ja...

Huivi: tämä hygieniatieto, joka usein unohtuu talvella

Talvella se suojaa meitä kylmältä, emmekä juuri koskaan ota sitä pois. Huivista voi kuitenkin tulla myös todellinen bakteerien...

Salaisuus vaatekaapin järjestämiseen ja aamuisen epäröinnin välttämiseen

Aamuisin tuhlaamme niin paljon aikaa pukeutumiseen, ja vaikka vaatekaappimme olisi pursuamassa vaatteita, emme koskaan tiedä, mitä pukea päälle....