Värit ja kuviot, jotka imartelevat kurvikkaille vartaloille

Mitä jos lakkaisimme sanomasta kurvikkaille vartaloille, että niiden tulisi olla hillittyjä? Värit ja kuviot eivät ole kiellettyjä, vaan pikemminkin ilmaisun leikkikenttä. Jäykistä säännöistä poiketen ajatus on yksinkertainen: sinulla on oikeus käyttää sitä, mistä pidät, ja ennen kaikkea loistaa tyylissä, joka heijastaa sitä, kuka olet.

Väri ei ole rajoitus, se on vapaus

Pitkään kurvikkaisiin vartaloihin on liitetty pelkistävä ajatus: sinun on suosittava tummia värejä "laihtuaksesi". Todellisuudessa kehollasi ei ole mitään piilotettavaa tai korjattavaa. Värit, olivatpa ne pehmeitä, syviä tai eloisia, ovat olemassa ilmaisemaan tyyliäsi. Sähkönsininen, kirkkaan pinkki, intensiivisen vihreä tai aurinkoinen keltainen löytävät paikkansa vaatekaapistasi. Vaikka maailma on joskus harmaa, se ei tarkoita, että sinun täytyy luopua sävyistä, jotka saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi.

Tietyt yhdistelmät voivat luoda erityisen mielenkiintoisia visuaalisia tehosteita. Esimerkiksi yksiväriset lookit luovat sulavan linjan. Syvät sävyt, kuten viininpunainen, metsänvihreä tai suklaa, lisäävät rakennetta. Nämä ovat vaihtoehtoja, eivät vaatimuksia. Voit yhtä hyvin valita väriyhdistelmän, leikkiä kontrasteilla tai valita näyttäviä vaatteita. Tärkeintä on, miltä sinusta tuntuu niitä käyttäessäsi.

Kuviot: uskalla, todella uskalla!

Printit eivät sovi vain yhdelle vartalotyypille. Päinvastoin, ne voivat imarrella kaikkia vartalotyyppejä, myös kurvikkaimpia. Raidat, kukkakuviot, abstraktit, graafiset tai taiteelliset kuviot: kaikki käy. Pystysuuntaiset raidat voivat pidentää siluettia, jos haluat sen. Keskikokoiset printit luovat visuaalista tasapainoa. Sulavat kuviot täydentävät kauniisti kurveja.

Jälleen kerran, mikään ei ole kiveen hakattu. Rakastatko rohkeita printtejä? Käytä niitä. Kiehtovatko mikrokuviot? Anna palaa. Ainoa oikea sääntö on, että asusi tulisi heijastaa persoonallisuuttasi. Kuviot voivat olla myös tapa kiinnittää huomiota haluamaasi paikkaan: printtitoppi, rohkea hame tai näyttävä mekko. Sinä päätät, mihin huomio kiinnittyy.

Leikitäänkö kontrasteilla… vai ei

Kontrastivärit ja -pinnat voivat jäsentää siluettia, mutta ne eivät ole missään nimessä välttämättömiä. Vaalea yläosa ja tummempi alaosa voivat luoda puhtaan linjan. Värikäs vaatekappale voi olla asun keskipiste. Pystysuuntaiset yksityiskohdat, kuten napit tai saumat, voivat luoda illuusion pituudesta.

Voit aivan yhtä helposti rikkoa näitä sääntöjä. Käytä vaaleita värejä päästä varpaisiin, sekoita printtejä, kerrosta tekstuureja… Kaikki on kiinni henkilökohtaisista mieltymyksistä, ei säännöistä. Joustavat kankaat laskeutuvat luonnollisesti vartalon ympärille, kun taas strukturoidummat materiaalit luovat erilaisia tehosteita. Jälleen kerran, kyse ei ole vartalon "korjaamisesta", vaan siitä, mistä pidät.

Sinun tyylisi, sinun sääntösi

Trendit tulevat ja menevät, mutta tyylisi pysyy. Minimalistinen, värikäs, klassinen, rohkea, romanttinen tai katutyyli: mikään estetiikka ei ole varattu vain yhdelle vartalotyypille. Kurvikkaille vartaloille sopii mikä tahansa. Tärkeintä ei ole noudattaa neuvoja kirjaimellisesti, vaan tehdä niistä omiasi, jos ne resonoivat kanssasi.

Ja ennen kaikkea on tärkeää muistaa yksi asia: sinun ei tarvitse pukeutua näyttääksesi hoikemmalta. Voit pukeutua tunteaksesi olosi hyväksi, ilmaistaksesi itseäsi ja pitääksesi hauskaa. Muoti ei ole työkalu, jolla pakotetaan sinut lokeroon. Se on tapa olla täysillä.

Lyhyesti sanottuna kyllä, tietyt valinnat voivat jäsentää siluettia tai luoda visuaalisia tehosteita, mutta niiden ei pitäisi koskaan olla rajoitteita. Sinulla on oikeus rakastaa eloisia lookeja, rohkeita printtejä ja odottamattomia yhdistelmiä. Kaunein tulos ei lopulta ole "täydellinen" siluetti.