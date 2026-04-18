2000-luvulta inspiraationsa saaneet ylisuuret lasit ovat palanneet muotiin

Fabienne Ba.
XXL-lasit leveine sankoineen, itsevarmoine muotoineen ja visuaalisine ulkonäköineen tekevät vahvan paluun muotiin vuonna 2026. Edellisten vuosien minimalistisesta huomaamattomuudesta poiketen XXL-siluetit saavat kasvoille vahvan, lähes ikonisen läsnäolon, joka tuo mieleen 2000-luvun tähtilookit.

2000-luvun tyylin uudelleentulkinta

Nykyiset XXL-kehykset vangitsevat täydellisesti 2000-luvun hengen: vaikuttava koko, väriblokit, liukuvärit, sävytetyt linssit, jopa "kissansilmä"-efekti tai rohkean pyöreät muovikehykset. Aikaisemmin aikakauslehtien kansissa nähdyt tyylit on nyt uudistettu kevyemmillä materiaaleilla, hienovaraisilla moderneilla yksityiskohdilla ja monipuolisemmilla väreillä, mukautuen laajempaan estetiikkaan, johon popkulttuuri on edelleen vahvasti vaikuttanut.

Erittäin näyttävä asuste kasvoilla

Ylisuurten lasien erityispiirre on se, että ne korostavat välittömästi uuden alueen kasvoissa, kehystävät silmiä ja joskus jopa korostavat kulmakarvoja, poskipäitä tai leukalinjaa. Tämä vetoaa rohkeisiin tyylitajuihin, jotka etsivät asustetta, joka voi korvata heidän asunsa tunnusomaisen ilmeen ilman, että asun itsensä välttämättä tarvitse olla ylellinen.

Sosiaalisen median vetämä trendi

Sosiaalinen media vahvistaa tätä trendiä entisestään, ja ylisuurista laseista tulee lähes itse vaatteita mieleenpainuvampia: lavalla, festivaaleilla tai muotikuvauksissa suurikokoisten lasien siluetti on välittömästi tunnistettavissa ja fanit usein kopioivat sitä. Silmälasibrändit tarjoavat nyt klassisista malleista inspiroituneita malleja, joskus retroversioina, mutta "moderneilla" väreillä, viimeistelyillä tai yksityiskohdilla, jotka tekevät niistä sopivia sekä arkikäyttöön että iltapukeutumiseen.

Ylisuuret silmälasit symboloivat siis rohkeutta, jossa halutaan erottua joukosta sen sijaan, että sulautuisi joukkoon. Olipa kyseessä aurinkolasit, korjaavat linssit tai vain tyylilausunto, ylisuuret kehykset ilmentävät reaktiota hiljaista minimalismia vastaan: enemmän volyymia, enemmän geometriaa, enemmän läsnäoloa ja aina viittaus 2000-luvulle, joka on nyt yhdistetty nykykulttuuriin.

