Kotona tyylikkäänä pysyminen on mahdollista. Ja jopa toivottavaa. Pitkään naisten oloasut olivat laatikon pohjalle unohtuneita verryttelyasuja. Nykyään tuo visio kuuluu selvästi menneisyyteen.

Kodin mukavuudesta on tullut todellinen elämisen taide, ja kaikenkokoisilla ja -muotoisilla naisilla on täysi oikeus nauttia siitä tyylikkäästi.

Olemme havainneet kotien pukeutumistottumuksissa merkittävää muutosta viime vuosina.

Ranskan muoti-instituutin vuonna 2022 tekemän tutkimuksen mukaan lähes 68 % ranskalaisnaisista sanoo kiinnittävänsä enemmän huomiota sisäasuihinsa vuosien 2020–2021 peräkkäisten sulkutoimien jälkeen.

Tämä luku paljastaa taustalla olevan trendin: hyvä olo kotona riippuu myös siitä, mitä päällä on.

Yhdessä analysoimme, miten estetiikka ja hyvinvointi voidaan yhdistää arjessa tyylistä tai liikkumisen helppoudesta tinkimättä.

Miksi oloasusi ansaitsee täyden huomiosi

Pitkään oloasut pysyivät näkymättöminä maailmalle. Puimme ne päällemme heti töistä kotiin tultuamme, ajattelematta asiaa sen kummemmin. Silti se, mitä puemme päällemme, vaikuttaa suoraan mielialaamme ja tuottavuuteemme, jopa omien neljän seinän sisällä.

Yhdysvaltalaisen Northwestern Universityn tutkijat osoittivat jo vuonna 2012, että vaatteet muuttavat kognitiivista käyttäytymistä – ilmiötä, jota he kutsuivat vaatetetuksi kognitioksi .

Vietämme keskimäärin yli 16 tuntia päivässä kotona. Voidaan sanoa, että naisten oloasut ovat itse asiassa vaatekaappimme käytetyin vaatekappale.

Siksi sen huomioiminen ja miettiminen ei ole anekdoottista. Se on itse asiassa täysin johdonmukainen päätös.

Samoin etätyön yleistymisen myötä oloasujen ja työasujen välinen raja on hämärtynyt. Huomaamme vastaanottavamme toimituksia, soittavamme ammattimaisia videopuheluita tai toivottavamme tervetulleiksi odottamattomia ystäviä.

Esiintymiskykyinen oleminen aina ja samalla mukavuuden säilyttäminen on konkreettinen välttämättömyys.

Lopuksi, hyvin pukeutuminen kotona on myös itsekunnioituksen osoitus . Vartalotyypistä tai siluetista riippumatta jokainen nainen ansaitsee tuntea olonsa kauniiksi omassa yksityistilassaan.

Plus-kokoihin erikoistuneet tuotemerkit ovat ymmärtäneet tämän hyvin ja tarjoavat kodinsisustusmallistoja, jotka on suunniteltu kaikille vartalotyypeille.

Olennaiset kankaat onnistuneeseen kodin asuun

Kankaan valinta on kaikki kaikessa. Mukavat oloasut alkavat hengittävästä materiaalista, joka mukautuu liikkumiseesi rajoittamatta liikkeitäsi. Tässä ovat tärkeimmät suosittelemamme tuotteet älykkään kodin vaatekaapin luomiseen.

Puuvilla on edelleen ehdoton turvallisin valinta. Pehmeä, hengittävä ja helppo pestä, se sopii kaikkiin vuodenaikoihin.

Erityisesti luomupuuvilla on valtaamassa jalansijaa oloasumallistoissa, sillä se on erittäin pehmeää ja sen ympäristöjalanjälki on pienempi.

Kaksiosaiset puuvillaiset setit – väljä yläosa ja joustava vyötäröinen alaosa – tarjoavat vankan pohjan minkä tahansa kodin vaatekaapille.

Myös jersey ansaitsee näkyvän paikan. Pehmeä ja myötäilevä, se mukautuu täydellisesti kaikkiin vartalon muotoihin ja tarjoaa hellävaraista tukea ilman puristavaa vaikutusta.

Sitä voi löytää pitkistä sisämekoista, rentoista tunikoista tai yhteensopivista seteistä, jotka näyttävät tyylikkäiltä oloasuilta.

Flanelli tarjoaa vertaansa vailla olevaa lämpöä kylmempinä kuukausina. Flanellipyjamat ja oloasusettit ovat kokeneet voimakkaan nousun vuodesta 2023 lähtien, erityisesti päivitettyjen värien ja kuosien ansiosta.

Pehmeä villa ja kevyt fleece täydentävät iloisesti tämän talvimaiseman.

Lopuksi, viskoosi ja modaali ansaitsevat erityismaininnan. Nämä luonnonmateriaaleista peräisin olevat materiaalit tarjoavat silkkisen ja juoksevan tunteen, joka sopii erinomaisesti kevyisiin ja tyylikkäisiin oloasuihin.

Ne laskeutuvat kauniisti, mikä tekee niistä erityisen imartelevia kaikille vartalotyypeille, hoikista vartaloista runsaskuorisiin.

Trendikkäät tyylit naisten oloasuissa

Sisustussuunnittelu seuraa suurimpia vaatetustrendejä, mutta omilla säännöillään. Olemme tunnistaneet useita hallitsevia tyylejä, jotka ovat yhä suositumpia nykyaikaisissa kodin vaatekaapeissa.

Lounge-tyylistä on tullut suuri voittaja pandemian jälkeisenä aikana. Se on saanut inspiraationsa huippuluokan urheiluvaatteista ja yhdistää mukavat vaatteet räätälöityihin leikkauksiin.

Kammattua puuvillaa oleva verkkareissapuku, yhteensopiva ylisuuri huppari, ribbiresorit: niin monia siluetteja , jotka ovat sekä rentoja että itsevarmoja .

Runsaat kurvit omaavat naiset pitävät tätä erityisen suotuisana ympäristönä, sillä lounge-tyylin väljät leikkaukset korostavat luonnollisesti heidän kurvejaan.

Boheemi tyyli puolestaan tuo romanttisen säväyksen oloasuihin. Hulmuavat maksimekot kukkakuvioilla, kirjaillut kimonot, ryppyiset pellava-asut luonnollisissa sävyissä: tämä estetiikka muuttaa kodin kirjaimellisesti pehmeyden keitaaksi.

Ympäristövastuullisesta sitoutumisestaan tunnettu suunnittelija Stella McCartney teki tästä vapaan ja mukavan naisellisuuden visiosta tunnetun.

Uudelleenilmennetty klassinen tyyli vetoaa naisiin, jotka haluavat säilyttää tyylikkään ilmeen myös kotona.

Kaksiosaiset strukturoidusta jerseystä valmistetut setit, pitkät paitamekot, yksinkertaiset satiinipyjamat moitteettomilla leikkauksilla: hillitty eleganssi saapuu kotiin.

Tämä tyyli sopii täydellisesti naisille, jotka työskentelevät etänä ja haluavat näyttää edustavilta aina mukavuudesta tinkimättä.

Lopuksi mainittakoon vielä suojaisa tyyli, puhdasta hellyyttä edustava tyyli. Ylisuuret yöpaidat , ympäröivät aamutakit, pilven peittävät fleece-setit: tässä estetiikka antaa tilaa täydelliselle hyvinvoinnille.

Mikään ei ole ristiriidassa eleganssin kanssa, kunhan valitset harmoniset leikkaukset ja värit.

Näin valitset oloasut vartalotyyppisi mukaan

Jokainen vartalo on erilainen, ja juuri se tekee oloasuista niin jännittäviä. Oloasujen mukauttaminen vartalon mukaan antaa sinulle mahdollisuuden tuntea olosi parhaaksi ilman rajoituksia tai erityistä vaivaa.

Päärynänmuotoisille vartaloille – lantio leveämpi kuin hartiat – suosittelemme yläosia, joissa on yksityiskohtia ylävartalossa: koristeellinen V-pääntie, brodeeraus olkapäillä, hieman puhvitut hihat.

Suorat tai levenevät alaosat luovat harmonisen tasapainon siluettiin. Pehmeät jersey-oloasusetit sopivat tähän täydellisesti.

Suuririntaiset naiset suosivat V-pääntiellä tai ristipääntiellä varustettuja yläosia, jotka pidentävät pääntietä visuaalisesti ja hoikentavat siluettia.

Kevyesti strukturoidut kankaat, kuten paksu puuvilla tai kaksinkertainen jersey, välttävät joskus pelätyn "litistyneen" ilmeen. Pitkät tunikat leggingsien päällä ovat usein voittava yhdistelmä.

Runsaan kokoisille plus-koon asut ovat kehittyneet huomattavasti.

Erikoismerkit tarjoavat nykyään leikkauksia, jotka on suunniteltu korostamaan vartalon muotoja , kuten kevyitä vyötärövöitä, epäsymmetrisiä lahkeensuita tai hienovaraisia laskostuksia.

Oikean koon valitseminen – ilman että yritetään "piiloutua" liian isoihin vaatteisiin – on edelleen ensimmäinen neuvo, joka pätee kaikkiin.

Urheilulliset tai suorakaiteen muotoiset siluetit hyötyvät leikittelystä volyymien ja tekstuurien kanssa. Levenevät lounge-housut yhdistettynä crop topiin tai kimonotakkiin luovat tervetulleita visuaalisia kurveja .

Lounge-tyyli kontrastisine ylisuurine kalusteineen toimii tässä erityisen hyvin.

Naisen kodin vaatekaapin tärkeimmät osat

Yhtenäisen vaatekaapin luominen ei vaadi valtavia investointeja. Muutamalla hyvin valitulla vaatekappaleella saat aikaan monipuolisia, mukavia ja esteettisesti miellyttäviä asuja.

Oloasumekko on äärimmäisen monipuolinen vaatekappale. Puolipituinen, jerseystä tai viskoosista valmistettu mekko sopii käytettäväksi yksinään kesällä ja kerrostettuna leggingsien kanssa talvella.

Se sopii vaivattomasti sohvalle, keittiöön tai vaikkapa nopeaan alakertaan. Valitse imartelevalla pääntiellä ja itsellesi sopivalla pituudella varustettu vaate.

Toinen tärkeä elementti on yhteensopiva kaksiosainen asu . Yhteensopivat ylä- ja alaosat, jotka ovat puuvillaa tai kevyttä fleeceä, luovat välittömästi visuaalisen yhtenäisyyden.

Neutraalien värien – luonnonvalkoisen, vaaleanharmaan ja tummansinisen – valitseminen takaa maksimaalisen monipuolisuuden ja vaivattoman siistin ulkonäön.

Kimono tai kevyt aamutakki on arvokas kerrospukeutumisen elementti. Yöasun tai yöpaidan päällä se jäsentää siluettia visuaalisesti ja lisää koristeellista ilmettä.

Painetut satiini- tai kirjailtu pellavamallit ovat erityisen haluttuja.

Älkäämme unohtako polvisukkia tai merkkitossuja. Jalkineet täydentävät sisäasun ja lisäävät siluetin yleistä harmoniaa.

Polvenkorkuiset joustinneulesukat yhdistettynä oleskelualueeseen luovat täydellisen yhtenäisen sisustusilmeen.

Lopuksi, laadukkaat puuvilla- tai bambulegginsit ovat ajaton vaatekaapin peruspilari. Mukavat ja saatavilla kaikissa kokoluokissa, ne sopivat lähes mihin tahansa. Valitse legginsit, joissa on leveä ja pehmeä vyötärönauha, joka tukee kiristämättä.

Vapaa-ajan ja kotiasut: tyylillä odottamattomien tilanteiden varalle

Arkielämän todellisuus tunkeutuu usein yllättäen.

Lähetti ovella, naapurin soittama ovikello, spontaanisti tehty ammattimainen videopuhelu: siivouspalvelusi tulisi pystyä selviytymään odottamattomista tilanteista nolostumatta sinua.

Suosittelemme lämpimästi sisällyttämään sisävaatekaappiisi ainakin kaksi asukokonaisuutta, joita kutsumme "lennossa edustuskelpoisiksi" .

Nämä ovat mukavia mutta tyylikkäitä asuja, jotka kestävät itsevarmasti ulkopuolisen tarkastelun. Strukturoitu jersey-asu, laskeutuva mekko hillityllä kuviolla tai yhteensopiva oloasukokonaisuus ovat kaikki erinomaisia valintoja.

Kerrospukeutumiskikka on tässä erityisen hyödyllinen. Kimono tai kevyt takki perusasun päälle heitettynä muuttaa asun välittömästi.

Muutamassa sekunnissa voit siirtyä "sohvaperuna"-tilasta "esittelykykyiseen" tilaan vaivattomasti. Monet ranskalaiset elämäntapavaikuttajat ylistävät tätä tekniikkaa suuresti.

Ammattimaisiin videopuheluihin riittää yleensä investoiminen huippuluokan ylävartalon varusteisiin .

Rakenteinen yläosa, selkeästi määritelty pääntie ja kauniisti laskeutuva kangas: nämä ovat kriteerit, joilla on merkitystä kameran edessä. Alaosa voi pysyä ehdottomassa mukavuusasennossa ; kukaan ei tiedä niistä mitään.

Harkitse myös helposti saatavilla olevien asusteiden valmistelua: siisti nuttura, yksinkertainen kaulakoru ja pari tyylikkäitä muuleja.

Nämä pienet lisäykset muuttavat perusasun yhtenäiseksi ja itsevarmaksi kokonaisuudeksi. Yksityiskohtien taito pätee myös sisustukseen.

Oloasujen hoito ja kestävyys

Kauniisiin oloasuihin investoiminen tarkoittaa niiden huoltamista. Asianmukainen hoito pidentää merkittävästi vaatteiden käyttöikää ja säilyttää niiden alkuperäisen mukavuuden.

Alhainen lämpötila on edelleen useimpien pehmeiden kankaiden kultainen sääntö. Puuvilla, jersey ja viskoosi kestävät yleensä 30 °C:n pesuohjelman, joka on hellävarainen kuiduille ja poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia.

Vältä liian pitkiä tai liian kuumia pesuohjelmia, jotka heikentävät kuminauhaa ja himmentävät värejä.

Vaatteiden lajittelu värin mukaan ennen pesua on edelleen tärkeä vaihe. Kirkkaanväriset tai tummat oloasut voivat päästää väriä ensimmäisten pesujen aikana.

Pyykkipussi suojaa herkkiä materiaaleja, kuten satiinia tai hienoa pitsiä.

Ilmakuivaus joko vaakatasossa tai henkarissa on useimmille sisustustekstiileille parempi vaihtoehto kuin rumpukuivaus. Rumpukuivaajan voimakas kuumuus kutistaa luonnonkuituja ja vahingoittaa kuminauhoja.

Ilmakuivaamalla pidennät suosikkivaatteidesi uuden ilmeen kestoa.

Lopuksi, oloasujen asianmukainen säilytys auttaa niitä kestämään pidempään. Vältä niiden taittelemista liian pitkäksi aikaa ahtaassa laatikossa; ripusta ne mieluummin tai säilytä niitä irtonaisessa kasassa.

Näin vaatteesi säilyttävät muotonsa ja pehmeytensä paljon pidempään.

Mistä löytää plus-kokoisia naisten oloasuja

Plus-kokoisten oloasujen markkinat ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosina.

Erikoisliikkeet ovat moninkertaistaneet tarjontansa ja tarjoavat mallistoja, jotka on suunniteltu erilaisille vartalotyypeille omaaville naisille tyylistä tinkimättä.

Tuotemerkit, kuten Yours Clothing, Simply Be tai Castaluna (Redoute-tuotemerkki), tarjoavat säännöllisesti oloasu- ja kotivaatekokoelmia plus-kooissa , joissa on huolellisesti mukautetut leikkaukset.

Pyjamien, oloasusteiden ja oloasumekkojen valikoimat ovat erityisen hyvin kehitettyjä ja uudistuvat joka kausi.

Erikoistuneet verkkosivustot, kuten www.ma-grande-taille.com, ovat tärkeässä roolissa tässä segmentissä. Ne keskittävät valikoiman plus-kokoisille naisille suunniteltuja oloasuja , joissa on selkeät tiedot koosta ja materiaaleista.

Kehotyypin tai tyylin mukaan navigointi helpottaa hakua huomattavasti.

Myös käytettyjen tavaroiden markkinat ansaitsevat huomiosi. Alustat, kuten Vinted tai Vestiaire Collective, tarjoavat säännöllisesti laadukkaita koti- ja olohuoneen kalusteita erittäin edulliseen hintaan.

Erinomainen tapa kokeilla uusia tyylejä ilman suuria investointeja.

Lopuksi, suuret yleiskauppiaat, kuten H&M, Zara tai Primark, tarjoavat oloasu- ja pyjamavalikoimia laajennetuissa kokoluokissa.

Laatu vaihtelee, mutta mallistojen säännöllinen uudistuminen mahdollistaa trendikkäiden kappaleiden löytämisen edulliseen hintaan.

Parhaat käytännöt mukavuuden ja tyylikkyyden yhdistämiseen arjessa

Kodin tyylikkyys ei ole jotain, mitä voi noin vain toteuttaa, mutta sen ei tarvitse olla monimutkaistakaan. Muutamalla yksinkertaisella periaatteella tavallinen oloasu muuttuu todelliseksi itsestä huolehtimisen hetkeksi.

Valitse ensin yhtenäiset värit . Harmonisissa sävyissä sisustettu kodin kokonaisuus antaa heti vaikutelman yhtenäisestä ilmeestä.

Pehmeän beigen ja luonnonvalkoisen tai laventelin sinisen ja helmenharmaan yhdistäminen: nämä yhdistelmät luovat luonnollisen ja rauhoittavan estetiikan .

Toiseksi, leiki kerrospukeutumisella. Kevyt takki, lyhyt liivi tai ylisuuri neuletakki perusasun päälle luo visuaalista syvyyttä painamatta siluettia.

Tämä tekniikka on erityisen tehokas naisille, jotka haluavat korostaa sisäistä tyyliään pyrkimättä liialliseen hienostuneisuuteen.

Kolmanneksi, kiinnitä huomiota asusteisiin. Hieno rannekoru, koristeellinen nuttura tai pari merkkitossuja: nämä yksityiskohdat tekevät eron yksinkertaisen asun ja todella tyylikkään ilmeen välillä.

Coco Chanel jo sanoi sen: eleganssi on kieltäytymistä . Muutaman oikean yksityiskohdan valinta on parempi kuin liika määrä asusteita.

Neljänneksi, päivitä säännöllisesti sisävaatekaappiasi. Kuluneet, haalistuneet tai epämuotoiset oloasut vaikuttavat negatiivisesti minäkuvaamme.

Kuluneiden osien poistaminen ja korvaaminen uusilla malleilla on itsestä huolehtimisen teko.

Viidenneksi, sopeuta asusi vuodenaikoihin. Talvella valitse lämpimiä ja pehmeitä materiaaleja : fleeceä, flanellia tai paksua jerseytä.

Keväällä ja kesällä valitse kevyttä puuvillaa, pellavaa ja nestemäistä viskoosia pysyäksesi viileänä ja mukavana. Tämä vuodenaikaan sopiva sopeutuminen edistää yleistä hyvinvointia.

Vaatteiden käyttäminen kotona naisellisen hyvinvoinnin rituaalina

Muodin lisäksi naisten oloasut ovat osa kokonaisvaltaista itsestä huolehtimista. Kauniiden oloasujen pukemisesta voi tulla merkityksellinen päivittäinen rituaali.

Monet naiset todistavat tämän eleen positiivisen vaikutuksen heidän mielialaansa. Vaatteiden vaihtaminen kotiin tullessa – työvaatteiden jättäminen kotiin ja pehmeän, huolella valitun asun pukeminen – toimii todellisena rentoutumiskammiona.

Tämä rituaali merkitsee symbolista siirtymää ulkoisten velvoitteiden ja henkilökohtaisen ajan välillä.

Statistan tietojen mukaan yöasujen ja oloasujen maailmanmarkkinat olivat 19 miljardia dollaria vuonna 2023, mikä vahvistaa tämän vaatetusalan kasvavan merkityksen.

Naiset investoivat yhä enemmän laadukkaisiin kodintarvikkeisiin.

Tämä kehitys heijastaa kollektiivista tietoisuutta: kotona omissa vaatteissa viihtyminen vaikuttaa suoraan itsetuntoon.

Plus-kokoiset naiset, jotka ovat olleet pitkään aliedustettuina sisustuskokoelmissa, hyötyvät nyt paljon laajemmasta valikoimasta tuotteita, jotka sopivat paremmin heidän tarpeisiinsa.

Kodin pukeutumisesta huolehtiminen on itsestä huolehtimista. Yksinkertainen, yleismaailmallinen ja syvästi totta oleva periaate. Jokaisen naisen, vartalotyypistä riippumatta, ansaitsee tuntea olonsa kauniiksi ja mukavaksi omassa kodissaan.

Sisustussuunnittelu, joka on vihdoin otettu vakavasti, tarjoaa nyt työkalut tämän saavuttamiseksi.