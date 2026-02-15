Search here...

Esiliina vaatetuksena: trendi, joka herättää kysymyksiä

Muotitrendit
Elodie Pimbert
Mikhail Nilov/Pexels

Pitkään keittiöön tai työpajoihin sijoitettu esiliina on nyt tekemässä tiensä catwalkeille ja vaatekaappeihin. Uusi muotituote vai konservatiivinen nyökkäys? Tämä trendi, joka sijoittuu johonkin työvaatteiden ja "perinteisen vaimon" estetiikan välimaastoon, herättää yhtä paljon kysymyksiä kuin se inspiroikin.

Kotimaisesta symbolista muotiasusteeksi

Historiallisesti esiliinalla oli hyvin käytännöllinen tarkoitus: se suojasi vaatteita tahroilta ja lialta. 1960-luvulla se symboloi "ahkeraa kotirouvaa", kodin emäntää. Tehokkaiden pesukoneiden yleistyessä se vähitellen katosi kodeista. Nykyään se tekee paluun, mutta muuttuneena. Esimerkiksi Miu Miulla se on integroitu tyylikkäisiin siluetteihin, kerrostettu strukturoitujen asujen päälle ja muutettu utilitaristisesta tehtävästään.

On sanottava, että muoti rakastaa horjuttaa perinteitä. Farkut, jotka suunniteltiin 1800-luvulla kaivos- ja tehdastyöntekijöille, ovat tulleet yleismaailmalliseksi perusvaatteeksi. Cargo-housut, sotilastakit, navettakit ja jopa Dr. Martens -tyyliset nauhakengät ovat seuranneet samaa polkua: syntyneet työtä varten, omaksuneet tyylin. Nykyään tähän uudelleenkuvittelettujen työvaatteiden suureen perheeseen liittyy uusi tulokas: esiliina. Esiliina ei ollut enää vain käytännöllinen asuste, vaan rohkea tyylilausunto.

@xiaolongbby Olin itse asiassa aika tyytyväinen tämän vuoden SS26-muotiviikkojen mallistoihin! Tässä videossa stailataan esiliinoja, koska tiedättehän, että rakastan avoimia selkämyksiä. #esiliinat #commedesgarcons #miumiu #pfw ♬ alkuperäinen ääni - shuang

Retroestetiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun välissä

On mahdotonta sivuuttaa kulttuurista kontekstia, jossa tämä trendi on syntymässä. Joillekin tarkkailijoille esiliinan paluu heijastelee sosiaalisessa mediassa kiertävää "tradwife"-liikettä. Siellä vaikuttajat esittävät idealisoidun kuvan kotirouvasta, yhdistäen konservatiivisia koodeja ultramoderniin kuvastoon. Tässä ilmapiirissä esiliina voidaan nähdä joko leikkisänä, muodikkaana silmäniskuna tai latautuneempana symbolina, joka viittaa perinteisiin kuvauksiin naisen roolista.

Sosiaalinen media tarttuu siihen

Kuten usein käy, sisällöntuottajat omaksuivat trendin nopeasti. Ja kommentit vaihtelevat ihailusta yllätykseen: monet ylistävät rohkeutta, toiset ilmaisevat kiitollisuuttaan inspiraatiosta. Ulkoasut ovat varmasti luovia, mutta niin on myös kritiikki. Joidenkin videoiden alla voi lukea kommentteja, kuten: "Tekeekö esiliinan käyttäminen supermarketissa työskennellessä sinusta muoti-ikonin?"

@tophcam Rakastin Miu Miu SS26 -näytöstä ja Ms. Pradan viittauksia työvaatteisiin (erityisesti naisten rooleihin) 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla. Hulmuavat haalarit, nahkaesiliinat, kerroskauluspaidat ja vyöt, joissa oli viittauksia Chatelaineen, nostivat hattua viimeisten 150 vuoden teurastajien, sairaanhoitajien, johdon assistenttien, tehdastyöntekijöiden, kotiäitien ja muiden ihmisten muistolle. Upea roolitus @cortisastarin, Richard E Grantin ja joidenkin suosikkieni, kuten Milla Jovovichin, Liu Wenin ja Xiao Wen Jun, kanssa, muutamia mainitakseni! Tässä on minun uudelleentulkintani 🙂 Farkut @weekendmaxmara (Poshmark) Lyhythihainen '87 @perryellis for @bloomingdales South China Seas (eBay) Pitkähihainen '08 @jcpenney (kirpputorilta) Nahkatakki '90s @gap (kirpputorilta) Vintage-esiliina @williamssonoma (Whatnot) Kengät @chacofootwear (Poshmark) Vintage-lasit @friendsnyc:ltä Laukku '06 @bananarepublic (Poshmark) #miumiuss26 #kevätkesä2026 #runwayinspired #miumiu ♬ Blue Moon - Zara Larsson

Trendi, joka kuuluu sinulle

Esiliina, tyyliltään 2026, ei ole velvollisuus eikä ehdoton kannanotto. Se on ilmaisun pohja. Kuten farkut aikoinaan, se muuttaa statustaan heti kontekstin muuttuessa. Kaikki riippuu siitä, miten integroit sen tyyliisi. Voit nähdä sen retrohenkisenä viittauksena, konseptuaalisena vaatekappaleena, kunnianosoituksena utilitaristiselle vaatetukselle tai yksinkertaisesti alkuperäisenä asusteena, joka jäsentää siluettia. Kehosi, tyylisi, tarkoituksesi: ne antavat vaatteelle merkityksen.

Muoti kyseenalaistaa aina symboleja. Esiliina ei ole poikkeus. Se avaa vuoropuhelun nostalgian, kumouksellisuuden ja luovuuden välillä. Ja jos tämä vaatekappale herättää niin paljon keskustelua, se johtuu kenties juuri siitä, että se koskettaa jotakin syvästi kulttuurillista. Sinun päätettävissäsi on, mitä se sanoo, kun käytät sitä.

Elodie Pimbert
Elodie Pimbert
Olen monipuolinen toimittaja, joka työskentelee The Body Optimistin sisältöpäällikkönä ja verkkotoimittajana. Olen intohimoinen monenlaisia aiheita kohtaan ja sitoutunut purkamaan yhteiskuntaamme läpäiseviä ennakkoluuloja, stereotypioita ja normeja. Etsin verkosta uusimpia trendejä ja kehityskulkuja, joten ei ole yllätys, että olen kirjoittanut The Body Optimistille ja osallistunut sen kasvuun jo useiden vuosien ajan.
Article précédent
Miksi joistakin "rumiksi" pidetyistä asuista tulee haluttavia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miksi joistakin "rumiksi" pidetyistä asuista tulee haluttavia

Nykyään kadulla nähdyt asut sulautuvat saumattomasti suurten muotinäytösten omalaatuisiin tekstiililuomuksiin. Trendi on vaatteissa, joissa on kiistanalaista estetiikkaa, värien...

Onko lievetakki tekemässä paluun Bridgerton-sarjan ansiosta?

Pitkään aikakausiromaaneihin ja historiallisiin eepoksiin rajoittunut lievetakki vaikutti kuuluvan menneisyyteen. Silti "Bridgerton"-sarjan menestyksen jälkeen tämä pitkä, strukturoitu takki...

Muotitemppu tyylin lisäämiseksi "yksinkertaiseen" paitaan

Paita on vaatekaapin vakiovaruste, mutta siitä voi nopeasti tulla tylsä. Sen arkipäiväisyyden ylittämiseksi ja persoonallisuuden antamiseksi ei tarvita...

Tämä retrohenkinen urheilutakki on nousemassa esiin loistavana vaihtoehtona bleiserille tänä keväänä.

Bleiseri, tuo moitteeton ja vaivattoman tyylikäs takki, on tullut tiensä päähän. Nykyään muotitietoiset suosivat epävirallisempia ja rennompia versioita....

Roller-lenkkarit: odottamaton paluu aikuisten keskuudessa

Luulitko unohtaneesi rullasandaalit koulun käytäville? Yllätys: ne ovat palanneet. Tänä vuonna, 2026, Heelys tekee odottamattoman paluun aikuisille yhdistäen...

Adidaksen vaatteet ovat hitti sosiaalisessa mediassa Kiinassa.

Aasiassa Adidaksen vaatteet eivät näytä samalta kuin hyllyiltämme löytyvät. Niissä on merkin ikoniset kolme raitaa, mutta ne tarjoavat...

© 2025 The Body Optimist