Miksi joistakin "rumiksi" pidetyistä asuista tulee haluttavia

Nykyään kadulla nähdyt asut sulautuvat saumattomasti suurten muotinäytösten omalaatuisiin tekstiililuomuksiin. Trendi on vaatteissa, joissa on kiistanalaista estetiikkaa, värien kakofoniaa, kyseenalaisia hybridi-ilmeitä ja tyylin vastaisuutta. Nykymuoti kouluttaa silmäämme rumuuden havaitsemiseen ja haastaa kauneustajumme. Nämä kokonaisuudet, jotka ovat itse asiassa huonon maun ruumiillistuma, ovat ärsyttäviä silmillemme, jotka ovat tottuneet puhtaaseen, minimalistiseen tyyliin. Silti ne saavat kiitosta.

Haastavat muotikonventiot

Muotiviikot ovat jokapäiväisiä. Nämä erittäin konseptuaaliset catwalk-asut, joita vain asiaan perehtyneet voivat ymmärtää ja arvostaa, ovat hitaasti tulossa normiksi julkisella sektorilla. Kun aikoinaan trendinä oli visuaalinen hillittyisyys, hillityt värit ja harmoniset kankaat, nykyään vapaa tahto on muotisääntöjen edellä. Ja tämä johtaa lähes karikatyyrimäisiin, puhumattakaan omituisiin, lookkeihin.

Nykyään amatööristylistit mössöttävät tarkoituksella vaatteisiinsa lisätäkseen "persoonallista silausta". He sujauttavat jalkaansa platform-kengät, joita edes Bratz-perhe ei myy, ja käyttävät aurinkolaseja, joissa on visiiri. He yhdistävät vintage-verryttelyasuja pop-väreissä Ludvig XIV:n arvoisiin loafereihin ja kruunaavat kaiken Labubulla . Todella räjähtävä sekoitus muotiviittauksia, joka saattaisi Anna Wintourin koomaan. Crocsit ovat uudet stilettot, ja niitä koristavat riipukset lisäämään arvovaltaa. Uggit , kengät, joita on pitkään kritisoitu niiden eleganssin puutteesta, koristavat nyt jokaisen muotitietoisen jalkoja.

Ennen vanhaan väkijoukot noudattivat tiukkaa pukukoodia, mutta nyt he nauttivat abstraktin taiteen, jopa surrealismin, luomisesta asuillaan. Ja tämä mieltymys löysiin farkkuihin, revittyihin neuleisiin, kuluneisiin laukkuihin ja hevosenkengän kaltaisiin kenkiin ei ole vain muutaman eksentrisen villitys. Se heijastaa syvempää väsymystä, pyrkimystä päästää irti. Sitä paitsi se, mitä jotkut pitävät rumana, on toisille imartelevaa. Kaikki on havaintokysymys. Ja muoti, niin paradoksaalista kuin se onkin, saa meidät tuntemaan syyllisyyttä mustan ja tummansinisen yhdistämisestä, mutta ylistää radikaalisti "rumien" ulkonäköjen hyveitä.

Katso tämä postaus Instagramissa Julkaisun jakoi terriblement Ⓜ️arine (@terriblementm)

Katso tämä postaus Instagramissa Julkaisun jakoi terriblement Ⓜ️arine (@terriblementm)

Kapina "puhtaan tytön" liukasta estetiikkaa vastaan

Suunniteltuamme asujamme vuosia huolellisesti ja kuviteltuamme niitä päässämme yöunettomuuteen asti, annamme vihdoin itsellemme luvan käyttää mitä haluamme. Haluamme olla vapaat kädet vaatekaapin edessä, emmekä noudattaa jäykkiä sääntöjä. Ja tämä irtautuminen puhtaasta "siistityn" tyylistä heijastuu silueteissa.

Niinpä pillifarkut, joita aikoinaan pidettiin kukoistuskautensa jälkeen muodin mokana, tekevät paluun, ja älymystöön yhdistetyt ylisuuret pilottilasit koristavat nyt kaikkien it-tyttöjen neniä. Myös säärystimet , fitness-ohjelmien aikakauden jäänteet, ilmestyvät monien nilkkoihin kuin hiljaisena provokaationa.

Muotimaailmassa adjektiivi "ruma" ei aina kuulosta ankaralta kritiikiltä. Se on usein kohteliaisuus. Se tunnustaa asun kapinallisen ja hienostuneen puolen, sen innovatiivisen hengen. Muotimaailmassa tätä termiä käytetään myönteisesti, kun taas muut alat käyttävät monimutkaisempia ilmaisuja, kuten "se on erityinen" tai "se on omaperäinen". Tämän esteettisen valinnan takana on todellinen viesti: muoti on taidetta, ja kuten museoissa, joitakin teoksia ei ihailla kaikkialla.

Ruman ja kauniin välisen rajan hämärtyminen

Grunge-kengät, jotka näyttävät siltä kuin ne olisivat selvinneet Mad Maxin kuvauksista, käsilaukku, joka on kitschin ruumiillistuma, räikeä huivi, joka muistuttaa seinävaatetta. Silmämme ovat niin tottumattomia luovuuteen ja mittatilaustyönä tehtyihin asuihin, että ne tulkitsevat nämä muotivaatteet julmuuksiksi. On helpompi ihailla käsittämätöntä Paul Kleen maalausta tai nykyveistosta, jonka etu- ja takapuoli ovat käsittämättömät, kuin osoittaa suosiotaan pukeutumistyylin "riskinotolle".

Silti muoti toimii täsmälleen kuten taide: se, mikä häiritsee, päätyy usein kiehtovaksi. Se, mikä tänään järkyttää, on huomenna haluttavaa. Tarrasandaalit, paksut lenkkarit, muodottomat neuleet, räikeät värit… kaikkia näitä esineitä pilkattiin aluksi ennen kuin niistä tuli trendinluoja. ”Ruma” on usein yksinkertaisesti ”uutta”, jota aivomme eivät ole vielä käsitelleet.

Lopulta, kun "rumasta" asusta tulee haluttava, ei itse vaatekappale muutu. Muutos johtuu näkökulmastamme. Ja kenties myös kasvavasta halustamme pukeutua tunteakseen jotakin sen sijaan, että vain rastittaisiin ruutuja. Muodin on tarkoitus olla hauskaa, ei tylsää.