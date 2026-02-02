Adidaksen vaatteet ovat hitti sosiaalisessa mediassa Kiinassa.

Aasiassa Adidaksen vaatteet eivät näytä samalta kuin hyllyiltämme löytyvät. Niissä on merkin ikoniset kolme raitaa, mutta ne tarjoavat merkittävää lisäarvoa. Hienostuneempia kuin vapaapäivinä käyttämämme rennot verryttelyasut, ne tuovat siluettiin ainutlaatuista eleganssia. Osittain urheilullisia, osittain tyylikkäitä, ne yhdistävät perinteen ja modernin tyylin eloisien värien taustalla. Ja hyvä uutinen on: nämä omaleimaiset Adidaksen tuotteet ylittävät pian mantereen rajat.

Kiinalaistyylinen takki, jota kaikki kaipaavat

Vaikka Adidas keskittyi aluksi suunnittelemaan mukavia ja toimivia vaatteita, brändi kiinnittää nyt tarkkaa huomiota estetiikkaan ja varmistaa, että jokainen vaatekappale on viraalin näköinen. Ja se toimii! Verryttelyhousut ovat löysempiä nilkoista ja jopa avautuvat pohkeista, mikä tekee niistä sopivia sekä kaupunkikäyttöön että sohvalla rentoutumiseen, aivan kuten hulmuavat housut. Verryttelytakit kokeilevat ripausta mielikuvituksellisuutta, matkien paidankauluksia tai omaksuen hienostuneisuuden koodeja. Aasiassa Adidaksen vaatteet ovat kuitenkin uskomattoman tyylikkäitä ja ylittävät kaiken, mitä kehomme ovat koskaan kokeneet.

Siellä Adidaksen takit eivät ole arkisia vaatteita, joita puet päälle aamulenkillä tai sunnuntaikävelyllä. Ne ovat tyyli-ikoneja, katseenvangitsijoita ja kehuja kerääviä magneetteja. Ne integroituvat saumattomasti arkipäivän vaatekaappiin ja lisäävät välittömästi ripauksen huippuluokan hienostuneisuutta. Sosiaalisessa mediassa tämä takki, joka tunnetaan nimellä Track Top Chinese, on jokaisen muotitietoisen huomion kohde. Se on silmiinpistävä visuaalinen kannanotto, joka huokuu eleganssia siellä, missä muut takit yleensä vähättelevät sitä.

Tokion kaduilla ja kaikkialla Aasiassa tämä takki on trendikkäimpien tyylien keskipiste. Erityisesti kiinalaista uuttavuotta 2025 varten suunniteltu ja Shanghain muotiviikoilla esitelty takki ylpeilee ennennäkemättömillä yksityiskohdilla, joita ei ole koskaan ennen nähty teknisissä kankaissa. Sen ainutlaatuinen kosketus? Se jäljittelee Tang-dynastian perinteistä estetiikkaa. Korkea kaulus, nappi- ja solmiokiinnitys, suora leikkaus… kaikki esitettynä eloisissa väreissä. Siinä kaikki sytytti muotivilinän.

Katso tämä postaus Instagramissa SOFIA COELHO (@sofiamcoelho) jakama viesti

Kuinka tästä takista tuli "muodin Graalin malja"

Tämä maailman valloittanut takki on "cool girls" -nimisen tyylikkäiden tyttöjen yhteissymboli, yhteinen nimittäjä kaikille trendikkäille tytöille, joita pinaamme Instagram-syötteisiimme. Verkossa 2.0-malliston catwalkiksi muuntautunut kiinalainen verryttelytakki sopii saumattomasti yhteen hiekanväristen bermudashortsien, koulutyttöjen hameiden , cargo-housujen tai jopa levenevien farkkujen kanssa. Se on erinomainen kameleonttimainen vaatekappale, jota vähemmän yhdistetään "urheiluun", ja se kannustaa itseilmaisuun.

Se ylittää helposti katumuotityylin rajat ja sopii kaikenlaisiin tyylikkäisiin oikuihin. Olipa kyseessä sitten farkku tai mokka, keltainen, viininpunainen tai khaki, tämä uudistettu takki on erilainen kuin mikään muu. Ja juuri se vetoaa verkkoshoppailijoihin. Tiedämme, että niukkuus myy. Tämä rajoitetun erän takki, joka on jo lukemattomien huutokauppojen kohteena, on poikkeuksellinen kappale, ja sen hankkiminen vaatii jonkin verran vaivaa. Emmekä puhu kyynärpäät ulkona kyynärpäissä olemisesta. Se, että se on "saavutettavissa", tekee siitä vain haluttavamman.

Toinen selitys sen menestykselle: siinä on Adidaksen logo, mutta se ilmentää myös kokonaisen maan identiteettiä saumojensa sisällä. Ja vaikka tuttuus on rauhoittavaa, uutuus yhdistää. Tämä katukulttuurin ja kiinalaisen estetiikan yhdistelmä ei jätä ketään kylmäksi.

Saatavilla jo joissakin myymälöissä Ranskassa

Ei ole mitään järkeä penkoa suosikki Adidas-liikkeesi hyllyjä; jos asut Aasian ulkopuolella, poistut väistämättä tyhjin käsin. Tämä takki, joka ei tarvinnut markkinointikampanjaa herättääkseen huomiota, on mukautettu eläinten karvaisille vartaloille, mutta se ei ole vielä ylittänyt Aasian rajaa. Ranskalaiset internetin käyttäjät, jotka on tuomittu ihailemaan sitä kaukaa ja koskettamaan sitä vain silmillään, pääsevät pian kokemaan Adidas Track Topin kiinalaisen omin silmin.

Saksalaismerkki on päättänyt myydä tätä ainutlaatuista takkia kolmessa pariisilaisliikkeessä: Champs-Élysées'llä, Marais'ssa ja Opéran lähellä. Oman menestyksensä uhrina Track Top Chinese -takki on jo loppuunmyyty merkin virallisilla verkkosivuilla. Eikä se jää näiden ranskalaisten liikkeiden hyllyille kauaa.

Kiinalainen verryttelytakki, himoittu muotituote, on vaarassa menettää arvoaan yhtä nopeasti kuin siitä tulee kaikkialla läsnä oleva. Se on kuitenkin esimerkki yhä hienostuneemmasta urheiluvaatetrendistä, joka hämärtää muodollisen ja arkivaatteen välistä rajaa.