Muotitemppu tyylin lisäämiseksi "yksinkertaiseen" paitaan

Muotitrendit
Émilie Laurent
Astuce chemise
@by.lyzat/Instagram

Paita on vaatekaapin vakiovaruste, mutta siitä voi nopeasti tulla tylsä. Sen arkipäiväisyyden ylittämiseksi ja persoonallisuuden antamiseksi ei tarvita haute couture -taitoja tai stylistitaitoja. Vain kahdella nuppineulalla ja nauhalla paita paljastaa aivan uuden tyylin, vähemmän muodollisen ja romanttisemman. Loistava tapa puhaltaa uutta eloa vaatekaapin uinuviin paitoihin.

Nopea ja tehokas tapa muokata istuvaa paitaa

Kehosi tietää sen ulkoa. Ajaton ja aina imarteleva, tämä paita on varma valinta. Se ratkaisee kaikki muotipulmat, olipa kyseessä sitten eloisat brunssihetket ystävien kanssa tai viralliset liiketapaamiset. Luonteeltaan elegantti ja hillitty paita on vaatekaappisi kameleonttikappale. Yhdistettynä liiviin saat heti tyylikkään ilmeen tai avattuna t-paidan päälle vaivattoman tyylikkään ilmeen – paitaa rakastetaan monipuolisuutensa ansiosta.

Lisäksi vuosien varrella muotitietoiset ihmiset ovat tarjonneet useita luovia tulkintoja paidasta. Vuonna 2000 kaikki sitoivat sen navan yläpuolelle, uskollisesti seuraten suuren Britney Spearsin ohjeita. Sitten vuonna 2010 trendikkäät muotitietoiset ihmiset ripustivat ruutupaidan vyötärölleen Tumblrissa, mikä teki tästä eleestä kansainvälisen muotikredon.

Mutta skeittipuistojen aikakausi on ohi, ja nykyään paita saa hienostuneemman ilmeen uudella, ennennäkemättömällä twistillä. Antaakseen sille joskus puuttuvan oikukkuuden, sisällöntuottaja @ by.lyzat jakaa catwalkille sopivan muotivinkin. Kangasta ei tarvitse vahingoittaa tämän saavuttamiseksi. Menetelmä? Kiinnitä kaksi hakaneulaa paidan molemmille puolille jäljittelemään vyölenkkejä, sujauta nauha sisään ja luo kaunis rusetti taakse, kuin korsetti. Tällä tavoin paita myötäilee vartalon linjoja ja saa hienostuneisuutta. Regency-ajasta inspiroitunut esteettinen muunnelma, joka sopii täydellisesti "Bridgerton"-sarjan teemaan.

"Korsettimainen" tyyli romantiikan huipulla

Jotkut naiset käytännössä tekevät origamia paitojensa kanssa käyttäen niitä nurinpäin ja käännellen niitä joka kerta, kun taas toiset valitsevat hienovaraisia mutta tyylikkäitä muokkauksia. Tässä esittelyvideossa paita paljastaa täyden potentiaalinsa ja muuttuu yksinkertaisesta vaatteesta flirttailevaksi eleeksi. Modulaarinen ja muokattava paita jäljittelee korsettien muotoilua, mutta ei purista rintakehää. Näin et ainoastaan kiristä paitaa, vaan parannat sen ulkonäköä ja annat sille ehdottomasti tyttömäisen silauksen.

Lisäksi voit muokata kangasta ja vaihtaa klassisen samettinauhan kuviolliseen silkkihuiviin boheemin tyylin saavuttamiseksi. Jos sinulla on yksinkertainen valkoinen paita, voit lisätä siihen paisley-kuvioisen silkkisen neliön piristääksesi ilmettä. Jos taas sinulla on vain värikkäitä tai jo valmiiksi runsaasti kuviollisia paitoja, valitse täydentävä sävyinen nauha. Ja mikset käyttäisi nuppineulojen sijaan helmirintakoruja? Ainutlaatuinen ja henkilökohtainen tyylisi on taattu.

Paita, muodin peruspilari, jota kehitetään jatkuvasti uudelleen.

Julkkikset ja vaikutusvaltaiset henkilöt verkossa ravistelevat paidan sääntöjä ja osoittavat uutta luovuutta tällä perinteisellä vaatteella. Paidan sujauttaminen housujen sisään on lähes vanhanaikaista, muotilausunto, joka on varattu kauppiaille tai rahoitusalan henkilöille. Nykyään paita on kokeellisempi. Ohi ovat ne ajat, jolloin se oli jäykkä ja istui suorana rinnassa; nyt se on tekosyy omaperäisyydelle.

Ashley Graham käytti sitä lantionsa alapuolelle ulottuvana hameena , kun taas viraalipostauksia tehneet muotitietoiset avasivat sen lähes kokonaan paljastaen vilauksen ihostaan. Toisin sanoen, tämän paidan kanssa kaikki käy, hienostuneimmasta ekstravaganttiin. Sen design kätkee sisäänsä tuhat muuta mahdollisuutta, ja tämä muotikikka osoittaa sen runollisella otteella.

Yhdelläkin paidalla voit luoda illuusion erilaisesta yläosasta joka päivä. Pieni nauha taustalla muuttaa paidan ilmettä. Se on kaunis kutsu minimalismiin.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Tämä retrohenkinen urheilutakki on nousemassa esiin loistavana vaihtoehtona bleiserille tänä keväänä.

