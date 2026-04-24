"Printmaxxing": tämä uusi muotitrendi, joka keskittyy kokonaan kuvioihin

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Volodymyr / Pexels

Neutraalien sävyjen ja hillittyjen siluettien hallitsemien sesonkien jälkeen muoti on vaihtamassa vaihdetta. Yksi kevät/kesä 2026 -trendi on nousemassa esiin: "printmaxxing". Sen motto? Enemmän kuvioita, enemmän ilmaisua ja ennen kaikkea enemmän vapautta pukeutumisessa.

Vastakohta minimalismille

”Printmaxxing” on suora vastaus tyylikkään minimalismin estetiikkaan, jota usein kutsutaan ”hiljaiseksi luksukseksi”. Siinä missä jälkimmäinen arvosti hillittyä tyylikkyyttä, puhtaita linjoja ja neutraaleja väripaletteja, tämä uusi trendi tekee täysin päinvastoin.

Tässä ei ole enää kyse sulautumisesta hillittyyn eleganssiin, vaan uskalluksesta erottua joukosta. Printeistä tulee asun todellisia tähtiä, eikä liioittelu ole enää muodin moka, vaan harkittu tyylillinen kannanotto. Se on muotia, joka kiinnittää katseen, leikittelee volyymilla ja juhlistaa kaikkia tapoja olla itsevarmasti kehossaan.

Sekoita, kerrosta, pidä hauskaa

Pitkään tyylisäännöt suosittelivat olemaan sekoittamatta liian montaa kuviota, koska muuten syntyisi "liian monimutkainen" kokonaisilme. "Printmaxxing" pyyhkäisee nämä säännöt pois ja kannustaa kokeilemaan.

Raidat, pilkut, kukkakuviot, ruudut tai eläinkuviot: kaikki voivat sopia yhteen samaan asuun. Ideana ei ole pyrkiä klassiseen harmoniaan, vaan luoda vapaampi, joskus odottamaton ja usein yllättävä tasapaino. Voit yhdistää kukkakuvioisen paidan raidallisiin housuihin tai kerrostaa kontrastisia tekstuureja ja värejä. Lopputulos? Asu, joka kertoo tarinan, kiinnittää katseen ja heijastaa energiaasi.

Muotikävelyillä vahvistettu trendi

Viimeaikaiset muotinäytökset ovat pitkälti vaikuttaneet tämän estetiikan vakiintumiseen. Suunnittelijat tarjoavat kerrostettujen kuvioiden ympärille rakennettuja siluetteja, jotka yhdistävät vintage-, graafisia tai eksoottisia inspiraatioita.

Näistä ehdotuksista käy ilmi, että riemu voi pysyä hallinnassa. Kaikki on kiinni rakenteesta: hyvin harkitusta leikkauksesta, tasapainoisista mittasuhteista ja tietystä kokonaisuuden yhtenäisyydestä. Toisin sanoen, voit olla rohkea tinkimättä eleganssista. "Printmaxxing" ei tarkoita sattumanvaraista kappaleiden keräämistä, vaan vakiintuneiden sääntöjen kanssa leikkimistä ja henkilökohtaisen luomista.

Muoti, joka juhlistaa kaikkia kehoja

Visuaalisen vaikutelman lisäksi tämä trendi heijastaa osallistavampaa ja kehopositiivisempaa lähestymistapaa muotiin. Printtejä ei ole varattu tietylle siluetille tai vartalotyypille. Päinvastoin, ne antavat sinun esitellä vartaloasi sellaisenaan, kiinnittää huomiota haluamaasi paikkaan, leikitellä volyymilla ja vahvistaa läsnäoloasi.

"Printmaxxing" kannustaa meitä irrottautumaan rajoituksista, jotka aiemmin sanelivat, mitä pukea päälle kokomme tai muotomme perusteella. Täällä voit valita, mistä pidät, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi ja mikä heijastaa persoonallisuuttasi.

Kutsu ilmaista tyyliäsi

"Printmaxxing" on enemmän kuin pelkkä trendi, se heijastaa muodin lähestymistavan kehitystä. Kyse ei ole enää vain sääntöjen noudattamisesta, vaan niiden tekemisestä omiin käsiisi – jopa niiden uudelleen keksimisestä. Jokaisesta asusta tulee itseilmaisun kanvas. Voit kokeilla, muokata, uskaltaa ja aloittaa alusta. Ei ole olemassa täydellistä yhdistelmää, vain pareja, jotka heijastavat persoonallisuuttasi.

Korostamalla kuvioita, kontrasteja ja luovuutta "printmaxxing" tasoittaa tietä eloisammalle, ilmeikkäämmälle ja ennen kaikkea vapaammalle muodille. Muodille, jossa tyyliäsi ei rajoiteta, vaan sitä vahvistetaan.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Parhaat tyylivinkit plus-kokoisille?

Nopea vastaus Parhaat tyylivinkit plus-kokoisille perustuvat kolmeen pilariin: oman vartalon muodon tuntemiseen, muotoiltujen leikkausten suosimiseen ja värien käyttöön....

