Search here...

Pukeutuminen kuin 2000-luvun R&B-tanssija: odottamaton muotitrendi

Muotitrendit
Tatiana Richard
@bellahadid _ Instagram

Matalan vyötärön ja balleriina-vaatteiden jälkeen muoti ammentaa 2000-luvun R&B-koreografian energiasta inspiraationa katutyylille ja aistilliselle vaatekaapille. Lantiota myötäilevät collegehousut ja paljaat vatsat juhlistavat Aaliyahin ja Destiny's Childin kaltaisten tanssijoiden liikkumisvapautta.

Matalavyötäröiset collegehousut, paljas vatsa

Verryttelyhousut, jotka vedetään lantiolta ultra-matalalle ja paljastavat vatsan, hallitsevat katuja ja TikTok-syötteitä. Bella Hadidin ja Emily Ratajkowskin suosioon nostamat "verryttelyhousut" tuovat mieleen tyttöbändien siluetit täydessä esityksessä yhdistäen mukavuuden ja anteeksipyytelemättömän aistillisuuden.

[upotus]https://www.tiktok.com/@chrishild.official/video/7576943106818444566[/upotus]

Crop topit ja tanssijakerrospukeutuminen

Lyhyet t-paidat, jotka on sidottu sidontaan tai kerroksittain puoliksi auki, polviin asti ulottuvat säärystimet: nämä yksityiskohdat vangitsevat studioharjoitusten estetiikan. Iet Franzin kaltaisten tuotemerkkien mallit ovat levinneet kulovalkean tavoin, ja niitä käytetään sekä tanssimiseen että pukeutumiseen kaupungissa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Bella 🦋 (@bellahadid) jakama viesti

2000-luvun R&B:tä radalta palkintokorokkeille

Aaliyah, Beyoncé ja Britney Spears tekivät jo tästä koreografiatyylistä suositun: löysiä housuja, rintaliivejä ja itsevarmaa asennetta. Nykyään #choreo räjähtää suosioon TikTokissa 300 000 käyttökerralla, mikä muuttaa R&B-perinnön muoti-intohimoksi 2000-sukupolvelle.

Liikkumisvapaus ja kehopositiivisuus

Tämä uusi tanssityyli juhlistaa liikkuvia kehoja, kaukana jäykistä standardeista. Pilates ja koreografia vapauttavat siluetin, kutsuen esiin urheilullisen mukavuuden ja rohkean naisellisuuden yhdistelmän, kaikuen tinkimättä tanssineilta ikoneilta.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Article précédent
Tämä tyypillinen ranskalainen muotiele, jota kaikki kopioivat tällä kaudella

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä tyypillinen ranskalainen muotiele, jota kaikki kopioivat tällä kaudella

Pään tai kaulan ympärille solmittu elegantti huivi, 60-luvun pariisilainen rituaali, kiehtoo jälleen katutyyliä ja sosiaalista mediaa ja huokuu...

Joulun aikaan tämän tyyliset farkut ovat tyylikkäämmät kuin samettimekko.

Joulun lähestyessä Mangon mustat, mustilla strasseilla koristellut farkut ovat hitti sosiaalisessa mediassa. Tämä kimalteleva, ultratrendikäs ilmapalloleikkauksinen vaate on...

Tämä trendikäs asuste tekee paluun suojellakseen korviasi kylmältä.

Talvi 2025 merkitsee neulotun balaklavan suurta paluuta. Aiemmin se oli vain hiihtolatujen asuste, mutta nyt siitä on tulossa...

Nämä ikoniset 2000-luvun housut ovat palanneet tänä talvena

Huomio kaikki 2000-luvun nostalgiaa kaipaavat muotifanit: tänä talvena vaatekaapit kokevat todellisen tulemisen. Y2K-tyyli tekee paluun. Tänä talvena kolme...

Tässä on uusi onnenkalu, joka korvaa Labubusi.

Labubu on jo useiden kuukausien ajan tarrautunut tiukasti käsilaukkuihimme ja hallinnut vetoketjujamme. Mutta näiden ilkikuristen virnistystensä kera olevien...

"Wirkin": laukku, josta kaikki puhuvat (ja joka on jo lentänyt hyllyiltä)

Suorakaiteen muotoinen keinonahkalaukku, jossa oli kahva ja solki, ilmestyi Walmartiin (amerikkalainen monikansallinen jälleenmyyjä) vuoden 2024 lopulla. Se levisi...

© 2025 The Body Optimist