Kengännauhojen sitominen tällä tavalla on uusi trendi vuodelle 2026

Fabienne Ba.
Muodin maailmassa yksityiskohdat voivat joskus muuttaa arkipäivän asusteen. Sosiaalisessa mediassa tietty kengännauhoitustapa herättää yhä enemmän huomiota. Tekniikassa kengännauhojen väliin luodaan pienet rusetit, jotka luovat koristeellisen vaikutelman koko kengän pituudelta.

Nauhoitustekniikka, joka mullistaa lenkkarit

Toisin kuin perinteisessä nyöritysmenetelmässä, jossa nauhat risteilevät viimeiseen solmuun asti, tässä menetelmässä nauhat solmitaan jokaisen silmukan kohdalta. Tarkemmin sanottuna vastakkaiset silmukat sidotaan pieneksi rusetiksi. Pitsi ei mene siksak-kuvioin koko kengän poikki, vaan se muodostaa sarjan silmukoita, jotka koristavat lenkkarin etuosaa.

Tuloksena on erittäin visuaalinen tyyli, jota joskus verrataan tanssikengistä tai korseteista inspiraationsa saaneisiin nauhoihin tai koristeellisiin nyöritystekniikoihin. Kengännauhoituksen asiantuntijat huomauttavat, että lenkkareiden ulkonäköä voidaan muokata lukuisilla tekniikoilla, joista osa on puhtaasti esteettisiä, kun taas toiset parantavat jalan tukea.

Sosiaalinen media, asustetrendien liikkeellepaneva voima

Tämä tekniikka herättää huomiota erityisesti siksi, että sosiaalisella medialla on nyt keskeinen rooli muotitrendien levittämisessä. Pew Research Centerin analyysin mukaan alustat, kuten Instagram ja TikTok, vaikuttavat yhä enemmän siihen, miten vaatetrendit syntyvät ja leviävät suurelle yleisölle.

Yksinkertaiset asusteet – kengännauhat, korut tai kampaukset – sopivat erityisen hyvin näihin viraalitrendeihin, koska niitä on helppo kopioida. Tässä yhteydessä tutoriaalit, jotka esittelevät alkuperäisiä nyöritystekniikoita, ovat usein erittäin suosittuja.

Luovan nyörityksen pitkä perinne

Kengännauhojen kustomoinnin idea ei ole uusi. Erikoisoppaissa luetellaan kymmeniä erilaisia menetelmiä tikapuunyörityksestä ruutu- tai hämähäkinseittinyöritykseen. Joitakin tekniikoita käytetään tietyillä aloilla, kuten urheilussa tai armeijassa, tuen parantamiseksi tai nauhojen irtoamisen estämiseksi.

Toisilla menetelmillä on kuitenkin pohjimmiltaan esteettinen tehtävä ja ne mahdollistavat lenkkareiden tai juhlakenkien personoinnin. Rusetilla sidottu nauha jokaisen silmukan kohdalla kuuluu juuri tähän kategoriaan: se muuttaa utilitaristisen elementin visuaaliseksi yksityiskohdaksi.

Trendi, joka leikkii personoinnilla

Tämän tyyppisen nauhoituksen suosio heijastaa myös laajempaa nykymuodin trendiä: personointia. Ihmiset pyrkivät yhä enemmän personoimaan vaatteitaan ja asusteitaan ilmaistakseen henkilökohtaista tyyliään. Erityisesti lenkkareista on tullut muotiharrastajien testikenttä.

Nauhojen vaihtaminen, niiden värin muuttaminen tai alkuperäisten nauhoitustekniikoiden käyttäminen antaa sinun muuttaa kenkäparin ulkonäköä ostamatta uusia. Rusettimainen nauhoitus jokaisessa kengänreiässä havainnollistaa, kuinka yksinkertaisesta yksityiskohdasta voi tulla sosiaalisen median trendi.

Lyhyesti sanottuna, helposti toistettavissa ja visuaalisesti omaperäinen, tämä tyyli (rusettinyöritys) on osa pitkää luovan nyörityksen perinnettä, jonka avulla voit personoida kenkäsi. Kuten muodissa usein, joskus yksinkertaisimmat yksityiskohdat herättävät eniten huomiota.

