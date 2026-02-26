Rasististen kommenttien kohteena suorassa lähetyksessä oleva laulaja joutuu kiistan keskipisteeseen.

Ranskalainen kirjailija ja kustantaja Richard Millet aiheutti kohun 23. helmikuuta 2026 CNewsin ohjelmassa "L'Heure des pros" kutsumalla Aya Nakamuraa "valtavaksi malilaiseksi laulajaksi". Monet tarkkailijat pitivät näitä rasistisia, seksistisiä ja lihavuutta vastustavia kommentteja, ja jopa juontaja Pascal Praud vaati julkista anteeksipyyntöä.

Sytyttävät huomautukset

Kun Richard Milletiä pyydettiin kommentoimaan vuoden 2026 talviolympialaisten päättäjäisseremoniaa Milanossa-Cortinassa, hän julisti: "Pidän La Traviataa enemmän kuin sitä valtavaa malilaista laulajaa, joka esiintyi Ranskan akatemian edessä." Hän viittasi Aya Nakamuran esiintymiseen vuoden 2024 Pariisin olympialaisten avajaisissa, jossa hän esiintyi Pont des Artsilla tasavaltalaiskaartin kanssa laulaen kappaleet "Djadja", "Pookie" ja klassikoita, kuten Aznavourin "For Me Formidable".

Paneeli reagoi välittömästi: kolumnisti Sarah Saldmann kutsui kommentteja epäkunnioittaviksi, ja Pascal Praud yritti hillitä keskustelua huomauttamalla, ettei toista fyysisesti kuvailla tuolla tavalla. Richard Millet jatkoi ja vetosi "provokaatioon", mikä kärjisti entisestään jo ennestään jännittynyttä ilmapiiriä.

Katso tämä postaus Instagramissa LA NAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) jakama viesti

Pascal Praudin väliintulo ja pakotettu anteeksipyyntö

Pascal Praud vakuutti: "Asetatte meidät, kanavan ja minut vaikeaan asemaan, koska viime kädessä minä olen vastuussa." Hän pyysi nimenomaisesti: "Haluaisin vain, että pyydätte anteeksi tältä nuorelta naiselta" (Aya Nakamura). Richard Millet suostui vastahakoisesti puolustettuaan suorapuheisuuttaan: "Kutsun asioita lapiolla, ja myös kirjoittajana sanon asiat niin kuin ne ovat. Pyydän anteeksi." Tämä sananvaihto tapahtuu samaan aikaan, kun CNews on saanut Arcomilta seuraamuksia syrjivistä lausunnoista. Vuodesta 2019 lähtien CNews on määrännyt jo 26 sakkoa, joiden yhteissumma on yli 630 000 euroa.

Nettifanien reaktiot

Huomautukset levisivät nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja tuhannet käyttäjät tuomitsivat räikeän rasismin ja häpeilemättömän rasvafobian. X:ssä (entinen Twitter) kuvakaappaukset segmentistä levisivät laajalti hashtageilla, kuten #AyaNakamura ja #CNewsRacist, leimaten Richard Milletin "entiseksi muukalaisvihamieliseksi". Fanit puolustivat laulajaa korostaen hänen maailmanlaajuista menestystään.

Aya Nakamura, usein rasismin kohde

Ranskalais-malilainen supertähti, jota seuraa 4,6 miljoonaa ihmistä Instagramissa ja jonka viides albumi, "Destinée", julkaistaan marraskuussa 2025, oli jo tehnyt valituksen verkkokiusaamisesta esiintymisensä jälkeen vuoden 2024 olympialaisissa. Kymmenelle äärioikeistolaiselle aktivistille tuomittiin syyskuussa 2025 1 000–3 000 euron sakkoja törkeästä julkisesta loukkauksesta. Nämä hyökkäykset ovat valitettavasti osa rasistisen kritiikin aaltoa, joka on kohdistunut hänen valintaansa olympialaisiin, jota on tuomittu Ranskan monimuotoisuuden symbolina.

Viime kädessä tämä tapaus havainnollistaa CNewsin mediakeskustelun ympärillä toistuvia jännitteitä ja korostaa Aya Nakamuran kykyä selviytyä rasismista, mikä vahvistaa hänen asemaansa keskeisenä kulttuurihenkilönä kiistoista huolimatta.