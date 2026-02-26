49-vuotias Alicia Silverstone aiheutti sensaation veistoksellisella mekollaan.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Alicia Silverstone valaisi Critics Choice Awards -gaalan punaisen maton Stella McCartneyn mekossa. "Clueless"- ja "Bugonia"-elokuvien tähti jakoi asunsa Instagramissa, jossa hänen faninsa ihastuivat hänen eleganssiinsa.

Erittäin istuva helmillä koristeltu mekko

Alicia Silverstone pukeutui Critics Choice Awards -gaalaan hohtavaan helmikoristeluun, jossa oli olkaimeton pääntie, istuva yläosa ja ylellinen laskostus, joka laskeutui kaarevaan maksihameeseen. Kimaltelevilla paljeteilla koristeltu mekko korosti hänen vartaloaan, ja sitä täydensivät roikkuvat korvakorut ja timanttisormukset.

Katso tämä postaus Instagramissa Alicia Silverstonen (@aliciasilverstone) jakama julkaisu

Laineikas tukka ja pinkki meikki

Hänen auringon suutelemat vaaleat hiuksensa laskeutuivat aaltoina sivujakauksella – millenniaalihenkinen nyökkäys, joka vetosi jopa Z-sukupolveen. Hänen ruusunpunainen meikkinsä – helmiäismäinen luomiväri, hulmuavat ripset, pronssinen iho, puuteroidut posket ja persikanväriset huulet – täydensivät tämän hienostuneen ja säteilevän ilmeen.

Ekstaasissa olevat fanit Instagramissa

Hänen stylistinsa Wayman Bannermanin ja Micah McDonaldin Instagramissa ja ensin Alician itsensä jakama look herätti runsaasti kommentteja: "100 % täydellinen!" , "Jumalallisen ajaton" ja "Upea ja tyrmäävä!" Fanit ylistävät tätä asua, joka juhlistaa parhaan elokuvan, parhaan naispääosan ja parhaan sovitetun käsikirjoituksen palkintoihin ehdolla ollutta "Bugoniaa".

Katso tämä postaus Instagramissa Alicia Silverstonen (@aliciasilverstone) jakama julkaisu

Tämä voimakas paluu punaiselle matolle vahvistaa Alicia Silverstonen aseman muoti-ikonina, joka yhdistää rohkeuden ja luonnollisen tyylikkyyden.