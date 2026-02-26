38-vuotias näyttelijä puhuu avoimesti imetysvaikeuksistaan ja uuden äidin koettelemuksista.

Amerikkalainen näyttelijä, laulaja-lauluntekijä, kirjailija, stylisti ja tuottaja Hilary Duff puhuu avoimesti imetysvaikeuksistaan, aiheesta, joka koskettaa häntä edelleen syvästi. 25. helmikuuta 2026 julkaistussa "Call Her Daddy " -podcastissa "Lizzie McGuire" -tähti keskustelee paineista, joita "itsepäisenä uutena äitinä" oleminen aiheuttaa neljän lapsensa kanssa.

Intiimit kamppailut imetyksen kanssa

Hilary Duff, Lucan (13), Banksin (7), Maen (4) ja Townesin (21 kuukautta) äiti, paljastaa, että hänen imetyskokemuksiinsa oli leimannut turhautuminen, erityisesti nuorimman lapsensa, Townesin, kanssa. "Hän ei lihonnut, imetin häntä taukoamatta, ja silti hän oli neljäs lapseni... Olin niin itsepäinen, etten antanut lisäravinteita!" hän uskoutui juontaja Alex Cooperille. Hän kuvailee viskeraalista epäonnistumisen tunnetta: "Haluat olla lapsellesi kaikki kaikessa, kannat häntä, synnytät... Ja silti se ei tuntunut minusta luonnolliselta, toisin kuin mitä Reelsissä näkee." Kahden viikon tauon jälkeen Hilary Duff selittää tunteneensa valtavaa helpotusta alkuperäisestä syyllisyydestä huolimatta.

Yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen paine

Entinen Disney-tähti korostaa tätä vaistonvaraista painetta: "Meidät on ohjelmoitu ravitsemaan lastamme kehoillamme, kun taas miehillä on vain yksi asia tehtävänä." Imetys Lucan kanssa oli pisin; jokainen seuraava lapsi oli monimutkaisempi, kunnes hän vapautti itsensä tuomitsemisesta. Hilary Duff oli jo jakanut nämä kamppailut: vuonna 2021 hän keskusteli Maen kanssa vähäisestä maidontuotannostaan; vuonna 2019 Banksin kanssa siirtyminen pulloruokintaan vapautti hänet enemmän perheen kanssa vietettävää aikaa.

Vapauttava todistus äideille

Rikkomalla tabuja Hilary Duff kannustaa uusia äitejä olemaan tuntematta syyllisyyttä imetyksen todellisuudesta. Hänen viestinsä, joka on ollut johdonmukainen Maen ja Townesin kotivesisynnytyksistä lähtien, juhlistaa kaikkia äitiyden muotoja "taikallisina ja haastavina seikkailuina", jotka ansaitsevat tunnustusta.

Näyttelijä korostaa sosiaalisen median julkaisuissaan ja haastatteluissaan synnytyksen jälkeisestä ajasta avoimen keskustelun tärkeyttä: äärimmäistä väsymystä, hormonaalisia vuoristoratoja, fyysistä kipua, mutta myös ehdotonta rakkautta ja voimaantumisen tunnetta. Hän muistuttaa meitä siitä, että jokainen kokemus on ainutlaatuinen eikä ole olemassa yhtä "oikeaa" tapaa olla äiti. Jakamalla avoimia hetkiä imettämisestä, haavoittuvuudesta ja epävarmuudesta hän auttaa normalisoimaan usein vaiennettuja todellisuuksia.

Viime kädessä tämä avoin ja estoton lähestymistapa resonoi miljoonien äitien kanssa, sillä Hilary Duff muistuttaa meitä siitä, että kaikki äitiyden muodot – yksinomainen tai sekamuotoinen – ansaitsevat kunnioitusta ja tukea. Hänen viestinsä korostaa tuen tarvetta – olipa se sitten lääketieteellistä, perheeseen perustuvaa tai yhteisöpohjaista – ja painottaa naisten välistä solidaarisuutta. Hänelle haasteiden tunnustaminen ei vähennä matkan kauneutta; päinvastoin, se antaa meille mahdollisuuden omaksua sen koko totuudessaan. Näin ollen Hilary Duff, kaukana äitiyden idealisoinnista, tarjoaa aidon vision: vaativan, joskus uuvuttavan, mutta syvästi muuttavan polun, jossa jokainen äiti ansaitsee ystävällisyyttä, kunnioitusta ja ihailua.